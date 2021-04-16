نقدم لكم فطائر الجبنة الشامية على الطريقة السورية الأصلية للسوريين في سوريا، فطائر الجبنة الشامية الرائعة والمشهية فهي من ألذ وأطيب أنواع الفطائر التي يتم تحضيرها كما أن الشكل التي تتخذه يجعلها فريدة من نوعها بين غيرها من الفطائر، ويكون لفطائر الجبنة الشامية مكانة عظيمة في جميع يلاد الشام وأيضًا في العالم العربي يتناولها الجميع على الإفطار وعلى العشاء لأنها غنية بالعناصر المفيدة للجسم.فطائر الجبنة الشامية على الطريقة السورية
لتحضير فطائر الجبنة الشامية بطريقة لذيذة في المنزل لابد من إحضار كافة المكونات التي تدخل في تكوينها، وهذه المكونات تتمثل في الآتي:
- مقدار1 كيلو من الطحين المنخول.
- كوب من اللبن الطازج.
- سكر.
- كوب من زيت الزيتون.
- معلقتان من البيكنج بودر.
- بيض.
- خميرة فورية.
- ملح.
- حبة البركة.
- حزمتين بقدونس تم تقطيعه وفرمة جيدًا.
- قطع جبنة حلوم مبروشة.
- جبنة مشللة.
تعد فطائر الجبنة الشامية من ألذ وأفضل أنواع الجبن المستخدمة في الطهي ولذلك يكون لها مكونات خاصة وأيضًا طريقة تحضير تختلف عن غيرها من الفطائر، لذلك سنعرض الطريقة الصحيحة لتحضير فطائر الجبنة الشامية في التالي:
- احضر كوب ماء دافئ.
- ثم ضع كيس الخميرة الفورية فيها ثم قلب جيدًا.
- إضافة الماء للعجين.
- ضع الكمية المتوفرة من الطحين ثم نعجن جيدًا.
- نضع العجين في وعاء ثم نقوم بتغطيته بالنايلون.
- ثم نترك العجين لتتخمر حوالي نصف ساعة.
- بعد التخمير إذا رأيت أن العجين يحتاج الى المزيد من الطحين قم بإضافته.
- قم باختبار العجينة من خلال إذا وجدتها رخوة وتلتصق باليد.
- قم بتجهيز الحشوة وضف لها باقي المقادير.
- يتم تشكيل العجين بالطريقة التي تفضلها ثم دهنها بالبيض المخفوق.
- ثم توضع العجين في صاج ويدخل الفرن على حرارة 180.
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نقدم لكم فطائر الجبنة الشامية على الطريقة السورية الأصلية للسوريين في سوريا، فطائر الجبنة الشامية الرائعة والمشهية فهي من ألذ وأطيب أنواع الفطائر التي يتم تحضيرها كما أن الشكل التي تتخذه يجعلها فريدة من نوعها بين غيرها من الفطائر، ويكون لفطائر الجبنة الشامية مكانة عظيمة في جميع يلاد الشام وأيضًا في العالم العربي يتناولها الجميع على الإفطار وعلى العشاء لأنها غنية بالعناصر المفيدة للجسم.فطائر الجبنة الشامية على الطريقة السورية
لتحضير فطائر الجبنة الشامية بطريقة لذيذة في المنزل لابد من إحضار كافة المكونات التي تدخل في تكوينها، وهذه المكونات تتمثل في الآتي:
- مقدار1 كيلو من الطحين المنخول.
- كوب من اللبن الطازج.
- سكر.
- كوب من زيت الزيتون.
- معلقتان من البيكنج بودر.
- بيض.
- خميرة فورية.
- ملح.
- حبة البركة.
- حزمتين بقدونس تم تقطيعه وفرمة جيدًا.
- قطع جبنة حلوم مبروشة.
- جبنة مشللة.
تعد فطائر الجبنة الشامية من ألذ وأفضل أنواع الجبن المستخدمة في الطهي ولذلك يكون لها مكونات خاصة وأيضًا طريقة تحضير تختلف عن غيرها من الفطائر، لذلك سنعرض الطريقة الصحيحة لتحضير فطائر الجبنة الشامية في التالي:
- احضر كوب ماء دافئ.
- ثم ضع كيس الخميرة الفورية فيها ثم قلب جيدًا.
- إضافة الماء للعجين.
- ضع الكمية المتوفرة من الطحين ثم نعجن جيدًا.
- نضع العجين في وعاء ثم نقوم بتغطيته بالنايلون.
- ثم نترك العجين لتتخمر حوالي نصف ساعة.
- بعد التخمير إذا رأيت أن العجين يحتاج الى المزيد من الطحين قم بإضافته.
- قم باختبار العجينة من خلال إذا وجدتها رخوة وتلتصق باليد.
- قم بتجهيز الحشوة وضف لها باقي المقادير.
- يتم تشكيل العجين بالطريقة التي تفضلها ثم دهنها بالبيض المخفوق.
- ثم توضع العجين في صاج ويدخل الفرن على حرارة 180.
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