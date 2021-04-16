طريقة عمل المفطح السعودي في رمضان بطريقة بسيطة وطعم رائع أشهى من المطاعم

يعد المفطح السعودي من الأكلات القديمة والمشهورة في السعودية، ويعشقها الكبار والصغار لطعمها اللذيذ ويقبل عليها الجميع في شهر رمضان، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها بسهولة وبساطة، ايضاً تتكون من مقادير بسيطة تكثر فيها التوابل، ويمكن عملها في وقت قصير، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل المفطح السعودي.

مقادير عمل المفطح السعودي

يتكون المفطح السعودي من مكونات بسيطة ومتوفرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٢ كيلو من لحم الضأن الغير مقطع.

٢ بصلة كبيرة مقطعة أرباع.

٥ فصوص من الثوم.

عود قرفة.

٢ حبات من الفلفل المقطع.

ربع ملعقة من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة من الحبهان.

ربع ملعقة صغيرة من القرنفل.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ورق غار.

ملعقة صغيرة من الزعفران.

نصف ملعقة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر بودرة.

٤ أكواب أرز بسمتي.

بصلة مفرومة.

٤ أكواب من الماء.

ملعقة كبيرة من السمنة.

ملعقة كبيرة من دهن الضأن.

نصف ملعقة من القرنفل والقرفة والحبهان.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

نصف ملعقة من الزعفران منقوعة في ربع كوب ماء.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة لعمل المفطح السعودي في المنزل وهي كالتالي:-