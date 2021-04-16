طريقة عمل المفطح السعودي في رمضان بطريقة بسيطة وطعم رائع أشهى من المطاعم

- 1/2
- 2/2
يعد المفطح السعودي من الأكلات القديمة والمشهورة في السعودية، ويعشقها الكبار والصغار لطعمها اللذيذ ويقبل عليها الجميع في شهر رمضان، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها بسهولة وبساطة، ايضاً تتكون من مقادير بسيطة تكثر فيها التوابل، ويمكن عملها في وقت قصير، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل المفطح السعودي.مقادير عمل المفطح السعودي
يتكون المفطح السعودي من مكونات بسيطة ومتوفرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ٢ كيلو من لحم الضأن الغير مقطع.
- ٢ بصلة كبيرة مقطعة أرباع.
- ٥ فصوص من الثوم.
- عود قرفة.
- ٢ حبات من الفلفل المقطع.
- ربع ملعقة من الكزبرة الجافة.
- نصف ملعقة من الحبهان.
- ربع ملعقة صغيرة من القرنفل.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ورق غار.
- ملعقة صغيرة من الزعفران.
- نصف ملعقة ثوم مفروم.
- ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
- ملح.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر بودرة.
- ٤ أكواب أرز بسمتي.
- بصلة مفرومة.
- ٤ أكواب من الماء.
- ملعقة كبيرة من السمنة.
- ملعقة كبيرة من دهن الضأن.
- نصف ملعقة من القرنفل والقرفة والحبهان.
- رشة من الملح والفلفل الأسود.
- نصف ملعقة من الزعفران منقوعة في ربع كوب ماء.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة لعمل المفطح السعودي في المنزل وهي كالتالي:-
- نحضر إناء عميق ونضع به الماء ونضعه على نار متوسطة ثم نضع البصل والفلفل والبهارات ونقلبهم جيدا ونتركه يغلي.
- بعد ذلك نقوم بوضع اللحم ونتركه يغلي حتى ينضج بعد ذلك نضع الملح ونتركه لمدة لا تقل عن عشر دقائق ثم وضعه في صينية وندخله الفرن ليحمر.
- نشغل قطعة فحم ونسكب عليها القليل من الزيت ونضعها بالصينية ونغطيها بورق القصدير.
- بعد ذلك نحضر إناء عميق ونضعه على النار ونضع السمنة والدهن والبصل ونقلبهم جيداً بعد ذلك نضيف القرفة والحبهان وباقى التوابل.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الأرز والشوربة ونخفض النار ونتركه لينضج ونضع قطعة فحم ايضا ونغطيه.
- بعد ذلك وضعه على طبق التقديم ونضع عليه اللحم ويصبح جاهز للتقديم وبالهنا والشفاء.
الوسوم
يعد المفطح السعودي من الأكلات القديمة والمشهورة في السعودية، ويعشقها الكبار والصغار لطعمها اللذيذ ويقبل عليها الجميع في شهر رمضان، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها بسهولة وبساطة، ايضاً تتكون من مقادير بسيطة تكثر فيها التوابل، ويمكن عملها في وقت قصير، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل المفطح السعودي.مقادير عمل المفطح السعودي
يتكون المفطح السعودي من مكونات بسيطة ومتوفرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ٢ كيلو من لحم الضأن الغير مقطع.
- ٢ بصلة كبيرة مقطعة أرباع.
- ٥ فصوص من الثوم.
- عود قرفة.
- ٢ حبات من الفلفل المقطع.
- ربع ملعقة من الكزبرة الجافة.
- نصف ملعقة من الحبهان.
- ربع ملعقة صغيرة من القرنفل.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ورق غار.
- ملعقة صغيرة من الزعفران.
- نصف ملعقة ثوم مفروم.
- ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
- ملح.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر بودرة.
- ٤ أكواب أرز بسمتي.
- بصلة مفرومة.
- ٤ أكواب من الماء.
- ملعقة كبيرة من السمنة.
- ملعقة كبيرة من دهن الضأن.
- نصف ملعقة من القرنفل والقرفة والحبهان.
- رشة من الملح والفلفل الأسود.
- نصف ملعقة من الزعفران منقوعة في ربع كوب ماء.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة لعمل المفطح السعودي في المنزل وهي كالتالي:-
- نحضر إناء عميق ونضع به الماء ونضعه على نار متوسطة ثم نضع البصل والفلفل والبهارات ونقلبهم جيدا ونتركه يغلي.
- بعد ذلك نقوم بوضع اللحم ونتركه يغلي حتى ينضج بعد ذلك نضع الملح ونتركه لمدة لا تقل عن عشر دقائق ثم وضعه في صينية وندخله الفرن ليحمر.
- نشغل قطعة فحم ونسكب عليها القليل من الزيت ونضعها بالصينية ونغطيها بورق القصدير.
- بعد ذلك نحضر إناء عميق ونضعه على النار ونضع السمنة والدهن والبصل ونقلبهم جيداً بعد ذلك نضيف القرفة والحبهان وباقى التوابل.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الأرز والشوربة ونخفض النار ونتركه لينضج ونضع قطعة فحم ايضا ونغطيه.
- بعد ذلك وضعه على طبق التقديم ونضع عليه اللحم ويصبح جاهز للتقديم وبالهنا والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل المفطح السعودي في رمضان بطريقة بسيطة وطعم رائع أشهى من المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.