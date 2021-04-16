طريقة عمل الدبيازة السعودي بطعم رائع وأحلى من المحلات وبأقل تكلفة

تعد الدبيازة من الحلويات السعودية المشهورة وهى من الأطلاق الحجازية المعروفة ويتم تقديمها في الأعياد والمناسبات السعيدة، ايضاً يتم عملها من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وهنا سوف نقدم طريقة عملها بصورة سهلة وسريعة حتى تستطيع ست البيت عملها ببساطة في المنزل، ويعتبر قمر الدين عنصر أساسي في تحضيرها، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الدبيازة السعودي في المنزل.

مقادير عمل الدبيازة السعودي

تحتوي الدبيازة السعودي على مقادير بسيطة ومتوفرة في المنزل هيا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

لفة من قمر الدين المجفف.

٢ عود من القرفة.

نصف كوب من السكر.

٥ حبات من الهيل.

نصف كوب من اللوز المقشر.

٣ حبات من القرنفل.

نصف كوب فستق مقشر.

نصف كوب من الكاجو.

نصف كوب لوز مقشر.

نصف كوب صنوبر.

نصف كوب من الزبيب.

كوب من المشمش المجفف.

ملعقة هيل مطحون.

٤ أكواب من الماء المغلي.

ملعقة كبيرة من ماء الورد (حسب الرغبة).

نصف كوب من التمر المجفف.

كوب من التين المجفف.

سمنة.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة بسيطة وسريعة لعمل الدبيازة السعودي في المنزل هيا نتعرف عليها وهي كالتالي:-