طريقة عمل الدبيازة السعودي بطعم رائع وأحلى من المحلات وبأقل تكلفة

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تعد الدبيازة من الحلويات السعودية المشهورة وهى من الأطلاق الحجازية المعروفة ويتم تقديمها في الأعياد والمناسبات السعيدة، ايضاً يتم عملها من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وهنا سوف نقدم طريقة عملها بصورة سهلة وسريعة حتى تستطيع ست البيت عملها ببساطة في المنزل، ويعتبر قمر الدين عنصر أساسي في تحضيرها، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الدبيازة السعودي في المنزل.مقادير عمل الدبيازة السعودي
تحتوي الدبيازة السعودي على مقادير بسيطة ومتوفرة في المنزل هيا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- لفة من قمر الدين المجفف.
- ٢ عود من القرفة.
- نصف كوب من السكر.
- ٥ حبات من الهيل.
- نصف كوب من اللوز المقشر.
- ٣ حبات من القرنفل.
- نصف كوب فستق مقشر.
- نصف كوب من الكاجو.
- نصف كوب لوز مقشر.
- نصف كوب صنوبر.
- نصف كوب من الزبيب.
- كوب من المشمش المجفف.
- ملعقة هيل مطحون.
- ٤ أكواب من الماء المغلي.
- ملعقة كبيرة من ماء الورد (حسب الرغبة).
- نصف كوب من التمر المجفف.
- كوب من التين المجفف.
- سمنة.
سوف نقدم طريقة بسيطة وسريعة لعمل الدبيازة السعودي في المنزل هيا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- يقطع قمر الدين وينقع في الماء المغلي، ايضاً يتم نقع الفواكه التمر والتين والمشمش في الماء المغلي.
- نحضر إناء عميق ونضع فيه السمنة والقرنفل والقرفة والهيل ونحمصهم قليلاً ثم نقوم بإضافة المكسرات ونحمصها.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الفواكه ونقلبها بجانب المكسرات.
- ثم نقوم بضرب قمر الدين باستخدام الخلاط حتى يطحن جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة قمر الدين إلى الخليط مع إضافة السكر ونقلبهم جيداً حتي تنضج الفواكه على نار هادئة.
- ثم نسكبه في كؤوس ويصبح جاهز للتقديم وبهذا نكون قدمنا أحلى طبق حلويات سعودي في رمضان لأحلى مشاهدين.
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تعد الدبيازة من الحلويات السعودية المشهورة وهى من الأطلاق الحجازية المعروفة ويتم تقديمها في الأعياد والمناسبات السعيدة، ايضاً يتم عملها من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وهنا سوف نقدم طريقة عملها بصورة سهلة وسريعة حتى تستطيع ست البيت عملها ببساطة في المنزل، ويعتبر قمر الدين عنصر أساسي في تحضيرها، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الدبيازة السعودي في المنزل.مقادير عمل الدبيازة السعودي
تحتوي الدبيازة السعودي على مقادير بسيطة ومتوفرة في المنزل هيا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- لفة من قمر الدين المجفف.
- ٢ عود من القرفة.
- نصف كوب من السكر.
- ٥ حبات من الهيل.
- نصف كوب من اللوز المقشر.
- ٣ حبات من القرنفل.
- نصف كوب فستق مقشر.
- نصف كوب من الكاجو.
- نصف كوب لوز مقشر.
- نصف كوب صنوبر.
- نصف كوب من الزبيب.
- كوب من المشمش المجفف.
- ملعقة هيل مطحون.
- ٤ أكواب من الماء المغلي.
- ملعقة كبيرة من ماء الورد (حسب الرغبة).
- نصف كوب من التمر المجفف.
- كوب من التين المجفف.
- سمنة.
سوف نقدم طريقة بسيطة وسريعة لعمل الدبيازة السعودي في المنزل هيا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- يقطع قمر الدين وينقع في الماء المغلي، ايضاً يتم نقع الفواكه التمر والتين والمشمش في الماء المغلي.
- نحضر إناء عميق ونضع فيه السمنة والقرنفل والقرفة والهيل ونحمصهم قليلاً ثم نقوم بإضافة المكسرات ونحمصها.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الفواكه ونقلبها بجانب المكسرات.
- ثم نقوم بضرب قمر الدين باستخدام الخلاط حتى يطحن جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة قمر الدين إلى الخليط مع إضافة السكر ونقلبهم جيداً حتي تنضج الفواكه على نار هادئة.
- ثم نسكبه في كؤوس ويصبح جاهز للتقديم وبهذا نكون قدمنا أحلى طبق حلويات سعودي في رمضان لأحلى مشاهدين.
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