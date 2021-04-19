أفضل مشروب تخسيس قبل النوم… مشروب جبار لنسف الدهون

يعاني الكثير من مشكلة الوزن الزائد، لكن اليوم سوف نتعرف على أفضل مشروب تخسيس ممتاز قبل النوم مباشرة يساعد على التخلص من الدهون المتراكمة والسعرات الحرارية التي اكتسبها الجسم طوال اليوم، إن مشروبات تخسيس الجسم كثيرة ومتعددة ولكن هناك ما يعطى نتائج فورية وهناك ما يحتاج إلى الوقت والصبر خاصة عند التعامل مع المواد الطبيعية التي بالتأكيد تكون آمنة دون آثار جانبية، كما أن هناك العديد من العقاقير والمواد الكيماوية التي تساعد الجسم على فقدان الوزن ولكن للأسف لها الكثير من الآثار الجانية كما أن التوقف عن تناول تلك العقاقير قد يؤدي إلى الوصول إلى مرض السمنة.

الحلبة

مشروبات تخسيس قبل النوم

إن الحلبة أو بذور الحلبة من أكثر النباتات والأعشاب الممتازة في علاج الكثير من الأمراض ولها دور كبير في التخسيس حيث إن الحلبة تعمل على زيادة حرارة الجسم قبل النوم، وتلك الحرارة تعمل على استهداف الدهون والتخلص منها ويجب تناول منقوع الحلبة قبل الذهاب إلى النوم ولكن بشرط أن تكون الحبوب منقوعة وليست مغلية.

القرفة

إن القرفة من أفضل المواد الطبيعية الآمنة التي تساعد الجسم على التخلص من الوزن الزائد وينصح أطباء التخسيس بتناول مشروب التخسيس خاصة القرفة ثلاث مرات في اليوم، كما يمكن تناول كوب من شاي القرفة قبل الذهاب إلى النوم حيث يعمل ذلك على رفع معدلات الأيض ونسف الدهون.

البابونج

فضلاً عن كون البابونج من النباتات المهدئة والتي تعمل على استرخاء الأعصاب إلى أن البابونج يساهم بشكل كبير على الحفاظ على القولون والتخلص من الانتفاخات بالإضافة إلى أن البابونج يساعد على التخلص من الماء الزائد في الجسم والمحتبس نتيجة لزيادة الأملاح.

أفضل مشروب تخسيس الجسم والتخلص من الدهون

هناك الكثير من مشروبات التخسيس التي تساعد على حرق الدهون بشكل ممتاز في الجسم ، ويعد الشاي الأخضر ويطلق عليه الكثير الشاي الأبيض من أفضل المواد الطبيعية التي تستهدف الدهون وتدمرها ويجب تناول ما لا يقل عن 3 أكواب من الشاي الأخضر المضاف إليه شرائح الليمون الطازج.

ملعقة صغيرة شاي أخضر.

شرائح ليمون.

ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون ناعم.

نضع المكونات جميعها في كوب نظيف. نسكب الماء المغلي على المكونات. نغطي مشروب تنحيف الجسم لمدة 5 دقائق. نقوم بتصفية المشروب وتناوله دون أن نحليه.

مكونات مشروب تخسيس الجسم قبل النومطريقة تحضير أفضل مشروب تخسيسالكافيين لإنقاص الوزن أثناء النوم

يعد الكافيين من المواد التي تعمل على إنقاص الوزن حيث إن تناول كوب من الشاي أو كوب من القهوة قبل الذهاب إلى النوم يسيطر على الهرمون المسئول عن النوم مما يحفز وينتج مادة الأدرينالين والتي تقوم بعملها في رفع معدلات الأيض وحرق الدهون أثناء فترة النوم، كما يفضل تناول خليط من ملعقة من الشاي مع ملعقة من القهوة دون تحلية وسوف تظهر النتائج بإذن الله في وقت قصير لأنها من الوصفات الفعالة في تخسيس الأرداف.

عصير العنب الطبيعي لإنقاص الوزن

يعد العنب من الفواكه الممتازة في إنقاص الوزن الزائد خاصة أثناء النوم، حيث إن تناول كوب واحد من عصير العنب الطازج مضافًا إليه القليل من السكر يؤدي إلى إنقاص الوزن حيث يعمل العنب ليلاً على تحفيز الانسولين في الجسم أثناء فترة النوم، وهنا يقوم الأنسولين بدوره المعروف على حرق الدهون وتحفيز عملية الأيض والتخلص من الوزن الزائد أثناء النوم بكل سهولة ويسر من خلال تناول كوب يوميًا من عصير العنب الطازج ولكن يجب الانتباه إلى عدم الإكثار في تحلية العنب فقط القليل من السكر أو استخدام السكر الدايت.

الشاي الأخضر لتنحيف الجسم

يعد الشاي الأخضر من أفضل الأعشاب التي يمكن أن نتناولها بكل أمان تام ويتم تناول مقدار ثلاث أكواب من الشاي الأخضر بعد تناول الوجبات ومن أجل تخسيس سريع للجسم وتحفيز الحرق يمكن تناول كوب من الشاي الأخضر مضافًا إليه شرائح ليمون وربع ملعقة من القرفة قبل الذهاب إلى النوم، حيث يعمل ذلك المشروب على تحفيز حرق الدهون في الجسم والتخلص من الدهون المتراكمة أثناء النوم وحرقها بسرعة.

افضل مشروب تخسيس الافخاذ

يعاني الكثير من الأشخاص على حد سواء رجال ونساء من زيادة منطقة الأرداف والأفخاذ وبروزها عن الجسم مما يعطي مظهرًا غير صحي للجسم، وتزداد تلك المشكلة مع النساء بوجه خاص وذلك بفضل هرمونات الأنوثة التي تزداد في تلك الأماكن ويفضل أن تتم عملية حرق الدهون في تلك المناطق طبيعيًا والمشي يوميًا لمدة لا تقل عن نصف ساعة، كما يمكن أن يقوم الإنسان بالمشي داخل منزله وهو واقف مكانه إذ تعذر عليه الخروج من المنزل.

كما أن هناك مشروب مدمر للخلايا الدهنية في الجسم وهو القهوة الخضراء وهي متوفرة لدى العطاء حيث يتم غلي مقدار ملعقة صغيرة من القهوة الخضراء على كوب ماء ويتم تناول كوب في الصباح وعلى الريق وكوب آخر في المساء وخلال أسبوعًا واحدًا من استخدام المشروب سوف نلاحظ أن منطقة الأفخاذ والأرداف والمؤخرة بدأت تنحف.

رجيم لإنقاص 6 كيلو في 3 أيام

إن رجيم الشوفان والحليب من الأنظمة الغذائية السريعة التي يلجأ إليها الكثير من الفتيات إذا كان لديهن مناسبة أو غيرها حيث إنه رجيم سريع المفعول يعمل على إنقاص الوزن من 2 إلى 6 كيلو في 3 أيام فقط، ويعتمد هذا الرجيم على الشوفان والحليب وهذا الرجيم يستهدف أصحاب الأوزان الكبيرة حيث إن الأوزان القريبة من الوزن المثالي تنقص في الوزن أقل من الأوزان الكبيرة والقريبة من 100 كيلو جرام، حيث أثبتت التجارب أن الأشخاص ذو الأوزان الكبيرة قد خسروا 6 كيلو جرام من وزنهم في 3 أيام والأوزان الصغير تخسر من بين 2 إلى 4 كيلو جرام فقط.

أفضل مشروب للتخسيس على الريق

إن هذا المشروب آمن تمامًا على الكبار والصغار ويمكن تناوله يوميًا على الريق وله العديد من الفوائد التي تعود على الجسم ويتكون ذلك المشروب من ثلاث مكونات فقط وجميعها متوفرة وتلك المكونات عندما يتناولها الإنسان على الريق تساعد على حرق الدهون وتنشيط عملية الأيض وتدخل الجسم في محرقة للدهون طوال النهار ويتكون المشروب من الآتي:

كوب من الماء الفاتر.

ملعقتين من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير والاستخدام

إن طريقة التحضير سهلة جدًا حيث نضع المكونات معًا في كوب من الماء الفاتر وليس الساخن أو الدافئ لأنه قد يتلف الفوائد الصحية للمكونات سواء للعسل أو الليمون فلا بد أن يكون الماء فاتر ونقلب المكونات معًا ونتناولها كل صباح على الريق كما يمكن تناول هذا المشروب الرائع قبل الذهاب إلى النوم مباشرةً.