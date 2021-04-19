طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بالخطوات والفيديو

البسبوسة من الحلويات اللذيذة اللي كلنا بنحبها ، وهي مش من الحلويات الرمضانية بس لكن نقدر نعملها طول السنة ، والنهاردة هنشوف مع بعض بالخطوات والفيديو طريقة عمل البسبوسة بالقشطة.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة:

المقادير اللي معانا تكفي صينية كبيرة مقاس 33 في 23 سم.

مقادير البسبوسة:

3 بيضات بحرارة الغرفة.

150 جرام سكر (كوباية الا ربع).

معلقة صغيرة فانيليا.

2 كوباية الا ربع سميد ناعم (مضاف ليهم 1 ½ معلقة كبيرة بيكنج بودر).

155 جرام زيت (كوباية الا ربع).

170 جرام زبادي (كوباية الا ربع).

كوباية الا ربع قشطة (وممكن نستبدلها بالزبادي).

مقادير القشطة (الكريمة):

3 كوبايات لبن (700 جرام).

1/3 كوباية نشا (40 جرام).

علبة قشطة (كوباية الا ربع).

رشة فانيليا او ماء ورد.

مقادير السيرب (الشربات):

1 ¼ كوباية سكر.

1 كوباية ماية.

عصرة ليمون او رشة من ملح الليمون.

رشة فانيليا او ماء ورد.

طريقة تحضير السيرب:

في حلة هنخلط مكونات السيرب السكر, المية, الليمون ،وهنسيبهم على النار يغلوا على درجة حرارة متوسطة ، بعد الغليان هنسيبهم دقيقتين كمان على النار لاننا عايزين القوام بتاعه يكون خفيف الى حد ما مش تقيل اوي ، وبعدين هنرفع السيرب من على النار ونضيف له الفانيليا او ماية الورد ، ونسيبه على جنب يبرد ، على ما نحضر البسبوسة والقشطة.

طريقة تحضير البسبوسة:

في طبق كتير هنضيف البيض مع السكر ورشة فانيليا ، ونضربهم مع بعض كويس بالمضرب لحد ما لون الخليط يبقى فاتح ، بعدها هنضيف القشطة والزبادي والزيت ، ونضربهم مع بعض بالمضرب مرة تانية لحد ما كل المكونات تمتزج كويس ، بعدها هنضيف السميد ، ونضربهم بالمضرب لحد ما يتخلطوا مع بعض كويس.

في صينية مدهونة زيت او سمنة هنحط نص خليط البسبوسة وندخلها فرن سخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية على الرف اللي في النص ، ولما تاخد لون دهبي من الاطراف او حوالي 12 – 15 دقيقة نطلعها من الفرن.

طريقة تحضير القشطة:

في حلة على نار متوسطة هنخلط اللبن والنشا ونقلب لحد ما النشا يدوب تماما مع اللبن ، هنضيف القشطة ، ورشة ماء ورد او فانيليا ، نفضل نقلب لحد ما القوام يتقل معانا ، نرفعها من على النار.

صبي القشطة على النص الاول من البسبوسة وافرديها وساويها كويس ، نسيبها تبرد شوية حوالي من 10 – 12 دقيقة ، وبعدين نحط فوقيها النص التاني من خليط البسبوسة اللي باقي ، ونفرده ونساوي السطح بتاعها كويس.

هندخلها الفرن تاني حوالي من 10 – 12 دقيقة لحد ما تاخد لون دهبي ، واول ما تخرج من الفرن اسقيها بالشربات على طول.

غطي الصينية بالفويل ، ودخليها التلاجة شوية عشان طبقة القشطة تتماسك ، وبعدين طلعيها وزيني الوش بالفسدق المطحون ، وكده البسبوسة تبقى جاهزة ، وبالهنا والشفا.

الطريقة بالفيديو:

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