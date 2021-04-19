5 مشروبات رمضانية لمحاربة غازات البطن

انتفاخات المعدة وغازات البطن، يمكنها أن تسبب الكثير من الانزعاج وتزيد من الشعور بعدم الراحة خلال ساعات النهار، وعادة ما يتسبب في حدوث مشكلة انتفاخات المعدة وغازات البطن، عادات تناول الطعام السيئة مثل تناول الطعام بسرعة كبيرة، والإفراط في تناول المشروبات الغازية أو الأطعمة التي تحتوي على نسب مرتفعة من الكبريت أو اللاكتوز مثل البصل والثوم والملفوف والبروكلي والبقوليات وما إلى ذلك.

ولكن الخبر الجيد هنا، أن هناك عدد لا بأس به من المشروبات الصحية التي اعتاد بعضنا على تناولها في شهر رمضان المبارك، والتي يمكنها أن تساعد على الحد من مشكلة غازات البطن.

وفيما يلي 5 مشروبات رمضانية صحية رائعة لمحاربة غازات البطن

1. مشروب الشاي الأخضر

يعد الشاي الأخضر واحد من أفضل المشروبات التي يمكن تناولها خلال شهر رمضان المبارك حيث يساعد على التقليل من الشعور بالعطش.

كما يعزز أيضا من عملية الأيض والتمثيل الغذائي حيث يعمل كعنصر بريبايوتيك (عنصر منشط للبكتريا النافعة في الأمعاء والتي تزيد من كفاءة عملية الهضم) ومن ثم فإنه يساعد أيضا على الحد من مشكلة غازات البطن.

2. مشروب الماء مع الليمون أو الخيار

وهو مشروب صحي ومنعش للغاية، ويتميز بمذاقه الرائع، وبقدرته على التقليل من الشعور بالعطش، كما يعمل أيضا على تنشيط عملية الأيض والتمثيل الغذائي في الجسم ويساعد الجسم على التخلص من الغازات الحبيسة بداخله.

3. مشروب البطيخ

إذا كنت تبحث عن مشروب صحي ذو نكهة سكرية لذيذة ومنعشة، فلن تجد ما هو أفضل من مشروب عصير البطيخ والذي يتميز بفوائده الصحية العديدة، وأهمها قدرته على الحد من مشكلة انتفاخات البطن بفضل محتواه العالي من الماء والبوتاسيوم.

بالإضافة إلى ذلك فإنه يتميز بمحتواه المنخفض من السعرات الحرارية مما يقلل من خطر اكتساب الوزن الزائد عند تناوله على العكس من الكثير من الأنواع الأخرى من العصائر.

4. مشروب الشاي بالنعناع

للنعناع العديد من الفوائد الصحية، ومن أشهرها على الإطلاق قدرته على تهدئة المعدة والحد من تقلصات الأمعاء وهو ما يجعل النعاع مشروب مثالي للتخلص من مشكلة انتفاخات وغازات البطن.

أضيفي الشاي إلى النعناع للحصول على مشروب صحي منعش وذو نكهة رائعة، وللحصول على أفضل مذاق ينصح بإعداد شاي النعناع بإضافة الماء الساخن إلى الشاي الجاف وأوراق النعناع الأخضر الطازج ثم تركه لعدة دقائق قبل تناوله.

5. مشروب عصير الأناناس

يحتوي الأناناس على إنزيم البروميلين والذي يقلل من التهابات الجسم ويحفز الهضم وهو ما يجعل مشروب عصير الأناناس الصحي والخالي من السكريات المضافة، خيار مثالي للتخلص من مشكلة غازات البطن، وخاصة إذا أضفنا إلى ذلك حقيقة أن مشروب عصير الأناناس، من المشروبات الصحية لذيذة الطعم.