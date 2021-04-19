طريقة تحضير صوص الباربكيو في المنزل مثل المحلات

نقدم لكم طريقة تحضير صوص الباربكيو حيث يعد صوص الباربكيو احدي الوصفات العالمية التي يتم تقديمها بجوار العديد من الأطعمة، بالإضافة إلى إضافته للشواء حيث أنه من الإضافات التي تعطي مذاقا ممتازا للمأكولات، وتوجد العديد من الاستخدامات التي يدخل فيها الباربكيو فلا يقتصر دوره على وصفات الشواء فقط، ومن هنا تبحث العديد من السيدات عن طرق تحضير وصفة الباربكيو بسهولة في المنزل، حتى لا تكون بحاجة إلى شرائها جاهزة .

طريقة تحضير صوص الباربكيو

نقدم لكم عبر هذه المقالة من خلال موقعنا مكونات صوص الباربكي، ومن الجدير بالذكر أن صوص الباربيكيو من أكثر الصوصات التي يحبها العديد لذا تابعوا موقعنا ليصلكم كل جديد

4 أكواب من الكاتشب الجاهز .

ملعقتين كبيرتين من خل تفاح .

4 ملاعق من العسل .

2 ملعقة من المستردة .

2 ملعقة كبيرة من صويا صوص.

نصف كوب من السكر.

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون .

ملعقتين كبيرتين من الخل الأبيض .

ملعقتين صغيرتين ملح .

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة، والبصل البودرة، والصلصة الحارة، والفلفل الأسود .

طريقة تحضير صوص الباربكيو

نضع كافة المكونات في قدر ونقوم بتقليب المكونات جيدا مع بعضها البعض وبعد ذلك نقوم بإشعال النار ونضع القدر ونستمر في التقليب جيدا حتى تصبح المكونات امتزجت مع بعضها البعض، وبعد ذلك نقوم بتخفيض النار بعد أن تبدأ بالغليان، ويظل القدر على النار لمدة عشر دقائق، نقوم برفع القدر من النار، ويظل صوص الباركيو لمدة عشر دقائق حتى يبرد ويصبح الصوص سميكا أكثر، وبعد أن نتأكد من أن الصوص برد تماما نقوم بتعبئة الصوص في برطمان زجاج، ويتم وضعه في الثلاجة، وعند استخدامه في أي وصفة أو تقديمه بجانب الطعام نأخذ كمية مناسبة من الصوص ونضعه مرة أخرى في الثلاجة .