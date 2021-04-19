طريقة عمل بلح الشام بالسميد في المنزل بطعم رائع مثل المحلات

يعد بلح الشام بالسميد من الحلويات الشهية المعروفة وهى من أكثر الحلويات التى يقبل عليها الجميع في شهر رمضان ولا يمكن الاستغناء عنها، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة ومختلفة وبمذاق رائع، ايضاً هناك من يستخدم البيض في عمله ولكن هنا سوف نقدمه بطريقة إقتصادية وموفرة، وهنا مقادير مختلفة لعمل هذه الحلوى، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل بلح الشام بالسميد في المنزل.

مكونات عمل بلح الشام بالسميد

يتكون بلح الشام بالسميد من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ثلاث أكواب من السميد.

كوب من الدقيق.

ماء دافئ.

ربع كوب من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة.

ربع كوب من السمنة.

زيت القلي.

كوبان من السكر.

كوب من الماء.

فانيليا.

نصف حبة من الليمون.

طريقة عمل الشربات

نحضر إناء عميق ونقوم بوضع السكر بالماء ونقلبهم حتى يذوب السكر بعد ذلك نقوم بوضع عصير الليمون والفانيليا ونتركه لمدة خمس دقائق بعد ذلك ننزله من على النار ونتركه ليهدأ قليلاً.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل بلح الشام بالسميد في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-