طريقة عمل بلح الشام بالسميد في المنزل بطعم رائع مثل المحلات

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يعد بلح الشام بالسميد من الحلويات الشهية المعروفة وهى من أكثر الحلويات التى يقبل عليها الجميع في شهر رمضان ولا يمكن الاستغناء عنها، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة ومختلفة وبمذاق رائع، ايضاً هناك من يستخدم البيض في عمله ولكن هنا سوف نقدمه بطريقة إقتصادية وموفرة، وهنا مقادير مختلفة لعمل هذه الحلوى، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل بلح الشام بالسميد في المنزل.مكونات عمل بلح الشام بالسميد
يتكون بلح الشام بالسميد من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- ثلاث أكواب من السميد.
- كوب من الدقيق.
- ماء دافئ.
- ربع كوب من الزيت.
- نصف ملعقة صغيرة من الخميرة.
- ربع كوب من السمنة.
- زيت القلي.
- كوبان من السكر.
- كوب من الماء.
- فانيليا.
- نصف حبة من الليمون.
نحضر إناء عميق ونقوم بوضع السكر بالماء ونقلبهم حتى يذوب السكر بعد ذلك نقوم بوضع عصير الليمون والفانيليا ونتركه لمدة خمس دقائق بعد ذلك ننزله من على النار ونتركه ليهدأ قليلاً.
طريقة التحضير
سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل بلح الشام بالسميد في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق والسميد ونقلبهم جيدا.
- بعد ذلك نقوم بخلط الخميرة والزيت والسمن ونقلبهم حتى يتجانس الخليط.
- ثم نقوم بإضافة الماء بشكل تدريجي مع العجز المستمر حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.
- بعد ذلك نغطى العجين ونتركه ليرتاح لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- بعد مرور الوقت نضع العجينة في الكيس ونشكلها علي شكل الصوابع.
- ثم نحضر طاسة ونضع بها الزيت ونضع به العجين ونتركه ليأخذ اللون الذهبي بعد ذلك نخرجها ونضعه في الشربات البارد ونضعه على طبق التقديم وبالهنا والشفاء.
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يعد بلح الشام بالسميد من الحلويات الشهية المعروفة وهى من أكثر الحلويات التى يقبل عليها الجميع في شهر رمضان ولا يمكن الاستغناء عنها، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة ومختلفة وبمذاق رائع، ايضاً هناك من يستخدم البيض في عمله ولكن هنا سوف نقدمه بطريقة إقتصادية وموفرة، وهنا مقادير مختلفة لعمل هذه الحلوى، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل بلح الشام بالسميد في المنزل.مكونات عمل بلح الشام بالسميد
يتكون بلح الشام بالسميد من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- ثلاث أكواب من السميد.
- كوب من الدقيق.
- ماء دافئ.
- ربع كوب من الزيت.
- نصف ملعقة صغيرة من الخميرة.
- ربع كوب من السمنة.
- زيت القلي.
- كوبان من السكر.
- كوب من الماء.
- فانيليا.
- نصف حبة من الليمون.
نحضر إناء عميق ونقوم بوضع السكر بالماء ونقلبهم حتى يذوب السكر بعد ذلك نقوم بوضع عصير الليمون والفانيليا ونتركه لمدة خمس دقائق بعد ذلك ننزله من على النار ونتركه ليهدأ قليلاً.
طريقة التحضير
سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل بلح الشام بالسميد في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق والسميد ونقلبهم جيدا.
- بعد ذلك نقوم بخلط الخميرة والزيت والسمن ونقلبهم حتى يتجانس الخليط.
- ثم نقوم بإضافة الماء بشكل تدريجي مع العجز المستمر حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.
- بعد ذلك نغطى العجين ونتركه ليرتاح لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- بعد مرور الوقت نضع العجينة في الكيس ونشكلها علي شكل الصوابع.
- ثم نحضر طاسة ونضع بها الزيت ونضع به العجين ونتركه ليأخذ اللون الذهبي بعد ذلك نخرجها ونضعه في الشربات البارد ونضعه على طبق التقديم وبالهنا والشفاء.
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