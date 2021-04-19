طريقة عمل صينية جلاش باللحمة المفرومة سوف تتناولي صوابعك بعدها

- 1/2
- 2/2
أحلى صينية جلاش باللحمة المفرومة نقدمها في العزومات وغيرها ، يفضل الجميع إعداد الأطعمة التي تقدم بدون تسبيكات ومختلفة عن الأكل المعتاد، ويعتبر الجلاش من الأشياء التي يقدم منها حلو وحادق بأشكال وأنواع مختلفة وهذه الطريقة سوف نعدها باللحمة المفرومة، وهذه الأكلة يمكن نقدمها بمفردها أو بجانب الوجبات الرئيسية مثلها مثل المكرونة بالبشاميل، ويمكن شراء الجلاش جاهزاً أو طرقه في المنزل بطريقة محترفة، وفي هذه المقالة سوف نتحدث عن طريقة تحضير ومكونات صينية الجلاش المحشية.مكونات صينية جلاش باللحمة المفرومة
تتكون صينية جلاش باللحمة المفرومة من مكونات قليلة سوف نعرضها عليكم الآن وهي كما يلي:
- لفة من الجلاش الجاهز أو المطروق في المنزل.
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- 2 حبة من البصل.
- سمنه حسب الحاجة.
- نصف ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.
- ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.
- حبة من الفلفل الأخضر.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح ( حسب الرغبة ).
- ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- كوب من اللبن أو الشوربة.
- حبة واحدة من البيض.
طريقة تحضير هذه الصينية بسيطة وغير متعبة وهي كالتالي:
- نقوم بتقطيع البصل قطع صغيرة ونضعه في إناء به قليل من السمنة ونقلبها حتى تذبل.
- نضع اللحمة المفرومة عليها والفلفل الأخضر المقطع والزنجبيل والقرفة والفلفل الأسود والملح، ونقلبهم جيداً حتى تتجانس جميع المكونات ونتركها حتى تتعصج.
- ندهن كل طبقة من الجلاش ونضعها في صينية، ثم نضيف عليها خلطة اللحمة المفرومة.
- نكرر هذه الخطوة حتى تنفذ الكمية.
- بعد ذلك نقوم بخلط اللبن أو الشوربة والبيض ( يمكن العمل بدونها ) والفلفل الأسود والملح ونقلبهم جيداً، ثم نسكبهم على الصينية.
- نقوم بتقطيع الجلاش على شكل مربعات.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تنضج تماماً ثم نقدمها بالف هنا وشفا.
الوسوم
أحلى صينية جلاش باللحمة المفرومة نقدمها في العزومات وغيرها ، يفضل الجميع إعداد الأطعمة التي تقدم بدون تسبيكات ومختلفة عن الأكل المعتاد، ويعتبر الجلاش من الأشياء التي يقدم منها حلو وحادق بأشكال وأنواع مختلفة وهذه الطريقة سوف نعدها باللحمة المفرومة، وهذه الأكلة يمكن نقدمها بمفردها أو بجانب الوجبات الرئيسية مثلها مثل المكرونة بالبشاميل، ويمكن شراء الجلاش جاهزاً أو طرقه في المنزل بطريقة محترفة، وفي هذه المقالة سوف نتحدث عن طريقة تحضير ومكونات صينية الجلاش المحشية.مكونات صينية جلاش باللحمة المفرومة
تتكون صينية جلاش باللحمة المفرومة من مكونات قليلة سوف نعرضها عليكم الآن وهي كما يلي:
- لفة من الجلاش الجاهز أو المطروق في المنزل.
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- 2 حبة من البصل.
- سمنه حسب الحاجة.
- نصف ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.
- ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.
- حبة من الفلفل الأخضر.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح ( حسب الرغبة ).
- ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- كوب من اللبن أو الشوربة.
- حبة واحدة من البيض.
طريقة تحضير هذه الصينية بسيطة وغير متعبة وهي كالتالي:
- نقوم بتقطيع البصل قطع صغيرة ونضعه في إناء به قليل من السمنة ونقلبها حتى تذبل.
- نضع اللحمة المفرومة عليها والفلفل الأخضر المقطع والزنجبيل والقرفة والفلفل الأسود والملح، ونقلبهم جيداً حتى تتجانس جميع المكونات ونتركها حتى تتعصج.
- ندهن كل طبقة من الجلاش ونضعها في صينية، ثم نضيف عليها خلطة اللحمة المفرومة.
- نكرر هذه الخطوة حتى تنفذ الكمية.
- بعد ذلك نقوم بخلط اللبن أو الشوربة والبيض ( يمكن العمل بدونها ) والفلفل الأسود والملح ونقلبهم جيداً، ثم نسكبهم على الصينية.
- نقوم بتقطيع الجلاش على شكل مربعات.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تنضج تماماً ثم نقدمها بالف هنا وشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل صينية جلاش باللحمة المفرومة سوف تتناولي صوابعك بعدها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.