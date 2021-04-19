طريقة عمل صينية جلاش باللحمة المفرومة سوف تتناولي صوابعك بعدها

أحلى صينية جلاش باللحمة المفرومة نقدمها في العزومات وغيرها ، يفضل الجميع إعداد الأطعمة التي تقدم بدون تسبيكات ومختلفة عن الأكل المعتاد، ويعتبر الجلاش من الأشياء التي يقدم منها حلو وحادق بأشكال وأنواع مختلفة وهذه الطريقة سوف نعدها باللحمة المفرومة، وهذه الأكلة يمكن نقدمها بمفردها أو بجانب الوجبات الرئيسية مثلها مثل المكرونة بالبشاميل، ويمكن شراء الجلاش جاهزاً أو طرقه في المنزل بطريقة محترفة، وفي هذه المقالة سوف نتحدث عن طريقة تحضير ومكونات صينية الجلاش المحشية.

مكونات صينية جلاش باللحمة المفرومة

تتكون صينية جلاش باللحمة المفرومة من مكونات قليلة سوف نعرضها عليكم الآن وهي كما يلي:

لفة من الجلاش الجاهز أو المطروق في المنزل.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

2 حبة من البصل.

سمنه حسب الحاجة.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

حبة من الفلفل الأخضر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح ( حسب الرغبة ).

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب من اللبن أو الشوربة.

حبة واحدة من البيض.

طريقة الإعداد والتحضير

طريقة تحضير هذه الصينية بسيطة وغير متعبة وهي كالتالي: