12 حيلة لتطوير نمو الطفل بشكل افضل هتريحك في المستقبل

رؤية الطفل مش بتبقى واضحة في الشهور الاولى من حياته ، عشان كده حاولي انك تتواصلي معاه بالعين بقدر الامكان ، هيبدأوا يتعرفوا على الوشوش حواليهم ، وبعدها ابدأي ادمجي انشطة مختلفة والعاب بسيطة زي لعبة الاستغماية ، ودي تعتبر ادوات رائعة جدا للتعلم المبكر ، وفي بعض الحيل التانية المخصصة لكل مرحلة من مراحل التطوير ، والنهاردة من خلال موضوعنا جمعنالكم نصايح لتطوير نمو الطفل ، حسب كل فئة عمرية.

نصايح لتطوير نمو الطفل:

1- 0 – 3 شهور:

اللي المفروض تعمليه: نيمي الطفل عى بطنه وهزي قدامه جري او خشخيشة ، وارفعيها شوية قدام عنيه بمستوى معقول ، ولاحظي لو بيرفع راسه وكتفه ولا لا ، ولو معملش ده شجعيه انه يعمله ، ولما يكون نايم على ضهره حطي قدام عينه اي حاجة تلفت انتباهه من ناحية اليمين ثم ناحية الشمال ، ولكن مش بمسافة بعيدة اوي ، عشان يلف راسه ناحية الحاجة اللي قدامه.

ازاي ده بيساعد: مفيد للطفل انه يبقى ليه كل يوم جلسة ما بين دقيقة ل 5 دقايق من النوم على البطن ، ده بيساعد على بناء راسهم ورقبتهم وتقوية الجزء العلوي من الجسم ، والعضلات دي مهمة عشان يقدروا يرفعم راسهم ويزحفوا ، راقبيهم دايما اثناء وقت وضعهم على بطنهم ، لكن وقت النوم نيميهم على ضهرهم بس.

2- 3 – 6 شهور:

اللي المفروض تعمليه: شيلي طفلك قريب منك ووجهيه ناحيتك عشان يقدر يبص في عينك ، اتواصلي معاه بالعين بشكل مباشر وابدأي كلميه ، في المرحلة دي بتكون رؤيتهم لسه ضبابية او مش واضحة اوي ، عشان كده هو هيحاول يفهم وشك ، وهيحاول يقلد الاصوات اللي انتي بتعمليها ، لو هو قال اي كلام قولي وراه نفس الكلمات تاني ، واربطي الكلمات دي بتعابير وشك وانتي باصه له طول الوقت.

ازاي ده هيساعد: انتي بالطريقة دي هتساعديهم على التعرف على اللغة والتواصل وهتوضحي لهم كمان الرابط بين الكلمات والمشاعر.

3- 6 – 9 شهور:

اللي المفروض تعمليه: تقدري في المرحلة دي تدمجي انشطة مختلفة مع بعض ، على سبيل المثال ممكن تلعبي معاه بهدف تخضيه بطريقة مضحكة متخوفوش ، ممكن تخبي وشك ورا كف ايدك ، او ور قطعة ملابس ، او ورا المخدة او الكرسي ، وبعدين ترجعي تظهري نفسك ليه ، هو الطفل هيتفاجأ من ظهورك تاني لانه في مرحلة لسه مش مستوعب انك موجودة لسه في نفس المكان طول الوقت ، العبي اللعبة دي معاه على قد ما تقدري.

ازاي ده هيساعد: الاطفال بيتعلموا من خلال التكرار وبيتعلموا الاستنتاج ، اللعبة دي هتبقى مفيدة جدا لتكوين تفكيرهم التحليلي ، وهيبدأوا يفهموا كمان مفهوم اسمه دوام الكائن (وهو انه الشخص هيستمر في الوجود حتى لو مش قادر يشوفه او يسمعه او يحس بيه باي طريقة تانية).

4- 9 – 12 شهر:

اللي المفروض تعمليه: العبي العاب معقدة اكتر زي “الغميضة او الاستغماية” ، على سبيل المثال خدي لعبة بتعمل صوت عالي وخبيها في اي مكان ، بحيث تقدري توصلي لها ، وشجعي طفلك انه يدور عليها بمجرد ما يسمع الصوت ، بمجرد ما يوصلها سقفي له او احتفلي بيه بأي طريقة.

ازاي ده هيساعد: الطريقة دي هتعلمه التفكير وحل المشاكل ، وهتطور عنده مهارات التتبع السمعي ، وهتشجعه على الاستكشاف.

5- 12 – 15 شهر:

اللي المفروض تعمليه: سمي كل حاجة مسكاها في ايدك وابدأي اظهريها قدامه ، وحطي صفة واحدة لكل حاجة توصفيها بيها ، وابدأي اسألي اسئلة حوالين الحاجات اللي معاكي ، استخدمي العاب بنهايات مفتوحة زي الصناديق الكرتون, كتل بأشكال والوان مختلفة ، وخلي طفلك يلعب بيهم.

ازاي ده هيساعد: في المرحلة دي مهارات الطفل اللفظية بتكون في بداية تطورها ، واللعب الداخلي والخارجي هيساعدهم على فهم طريقة عمل كل حاجة حواليهم.

6- 15 – 18 شهر:

اللي المفروض تعمليه: خدي سلة غسيل وحطي حاجات مختلفة فيها ، وحاولي تختاري الحاجات اللي الاطفال يقدروا يمسكوها بسهولة من غير ما يأذوا نفسهم ، الطفل في الغالب هيحاول يخرج الحاجات من السلة ويرجعها تاني ، وهيحاول كمان انه يدخل جوه السله بنفسه ، سيبيه يتصرف واديه بس تعليمات لطريقة التعامل مع الحاجات اللي قدامه.

ازاي ده هيساعد: ده هيساعدهم على تطوير مهاراتهم الحركية ومهارات التوازن ، بالاضافة انها هتشغل خيالهم وهتطوره.

7- 18 شهر – سنتين:

اللي المفروض تعمليه: اطلبي من طفلك انك يجيبلك حاجات مختلفة ويديهالك في ايدك ، زي مثلا كوباية او معلقة ، اتكلمي معاه وكوني جمل بسيطة عن الحاجة دي ، وقولي اسماء العاب او اجزاء من الجسم اثناء كلامك معاه.

ازاي ده هيساعد: ده هيساعدهم على ربط الكلمات بالاشياء وتشكيل جملة كاملة ، وهتتحسن مهارات الاتصال عندهم بشكل كبير.

8- 2 – 3 سنين:

اللي المفروض تعمليه: العبي لعبة العرض مع طفلك ، ممكن تعرضي عليه حيوانات, عربيات, او حتى عرايس ، واطلبي منه يجمعهم حسب الحجم او اللون او عدد الارجل ، وقبل اللعب اسأليه هو المفروض هيعمل ايه ، واثناء اللعب اسأليهم اسئلة حوالين اختياراتهم.

ازاي ده هيساعد: ده هيتطور عندهم القدرة على تجميع الحاجات اللي شبه بعض وليها صفات مختلفة ، ودي تعتبر مهارة رياضية مهمة.

9- 3 – 5 سنين:

اللي المفروض تعمليه: صبي المايه من اناء زجاجي طويل ورقيق لوعاء تاني ، واللي المفروض يكون اقصر ، ويكون وعاء زجاجي عريض ، وخليكي حذره ان المايه متخرجش بره ، واسألي طفلك عن رايه اي واحد فيهم فيه كمية مايه اكتر.

ازاي ده هيساعد: الطفل في المرحلة دي بيكون لسه مش بيفكر بشكل منطقي ، وبالتالي التجربة دي هتساعده على توسيع نموه المعرفي.

10- 6 – 8 سنين:

اللي المفروض تعمليه: اطلبي من طفلك يساعدك في الاعمال المنزلية المختلفة ، زي مثلا ترتيب الترابيزة ، وبمجرد ما يعملوا ده ، كافئيه على اللي هو عمله وقوليله مثلا “انا فخورة بيك عشان عملت ده” ، امدحي الحاجات اللي بيعملها ، مش الصفات اللي ميقدروش يغيروها.

ازاي ده هيساعد: ده هيبني احترامهم لذاتهم وثقتهم بنفسهم ، وهيتطور عندهم الاحساس بالمسؤولية في المرحلة دي ، ولازم يعرفوا ان في عواقب لسلوكهم.

11- 9 – 11 سنة:

اللي المفروض تعمليه: اشركي طفلك في الاعمال المنزلية المعقدة اكتر ، زي التنضيف والطبخ جنبك ، وممكن تبدأي تديه مبلغ صغير كمكافئة وتساعديه على ادارته ، واشرحي له قيمة المال.

ازاي ده هيساعد: ده هيساعدهم يفهموا اهمية ادخار الاموال وصرفها بحكمة.

12- 12 – 14 سنة:

اللي المفروض تعمليه: بعد العشا مباشرة ، خصصي 10 – 15 دقيقة انك تتكلمي معاه عشان يبقى في تواصل بينكم ، ممكن مثلا تسأليه عن اهتماماته, اي تقدم حققه في الرياضة بتاعته لو بيلعب رياضة, او عن اصدقائه, او حتى عن اللي عايز ياكله تاني يوم ، ممكن كمان تخصصي وقت لحضن قبل النوم ، كل اسبوع اختاري يوم وحددي نشاط خاص تعمليه مع طفلك ، ممكن يكون بسيط جدا زي مثلا التمشية مع بعض بس بره البيت في اي مكان.

ازاي ده هيساعد: ده هيحسسهم ان افكارهم ورغباتهم مسموعة وبتحترم ، بالاضافة انك هتكوني على تواصل دايما معاه وهتابعي نشاطاته وهتبقي عارفة كل جديد عنده.

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