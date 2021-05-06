أسهل طريقة لعمل أصابع البقلاوة المحشية بالمكسرات بمكونات اقتصادية

نقدم لكم عبر موقعنا أصابع البقلاوة المحشية بالمكسرات حيث أنها من بين الأصناف الخاصة بالحلوى العربية المشهورة في عديد من بلدان العالم، إذ أنها رقائق جلاش ولكن محشية بالمكسرات، كذلك من الممكن أن يتم حشوها بالكنافة والمكسرات، وتمنح كذلك طعم لذيذ، وهناك عدة طرق ومواصفات متباينة لإعدادها، ولهذا سوف نوضح أفضل تلك الوصفات بتلك المقالة.

تعتبر أصابع البقلاوة من الحلويات المميزة التي تشتمل على طعم رائع ولذيذ وتتسم بأن لها نكهة جميلة ورائعة، ولكن لا ينبغي أن يتم الحظر من عدم الإفراط بتناولها، حيث أنها محتوية على سعرات حرارية هائلة، وذلك لكي تبتعدي عن الزيادة في الوزن.

نصف كيلوغرام عجينة البقلاوة.

كوب من الزبدة السائلة.

كوب بندق مطحون.

ملعقة كبيرة عسل أبيض.

كوب سكر.

كوب ماء.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة فانيليا.