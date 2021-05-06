أسهل طريقة لعمل أصابع البقلاوة المحشية بالمكسرات بمكونات اقتصادية

نقدم لكم عبر موقعنا أصابع البقلاوة المحشية بالمكسرات حيث أنها من بين الأصناف الخاصة بالحلوى العربية المشهورة في عديد من بلدان العالم، إذ أنها رقائق جلاش ولكن محشية بالمكسرات، كذلك من الممكن أن يتم حشوها بالكنافة والمكسرات، وتمنح كذلك طعم لذيذ، وهناك عدة طرق ومواصفات متباينة لإعدادها، ولهذا سوف نوضح أفضل تلك الوصفات بتلك المقالة.أصابع البقلاوة المحشية بالمكسرات
تعتبر أصابع البقلاوة من الحلويات المميزة التي تشتمل على طعم رائع ولذيذ وتتسم بأن لها نكهة جميلة ورائعة، ولكن لا ينبغي أن يتم الحظر من عدم الإفراط بتناولها، حيث أنها محتوية على سعرات حرارية هائلة، وذلك لكي تبتعدي عن الزيادة في الوزن.مكونات أصابع البقلاوة المحشية بالمكسرات
- نصف كيلوغرام عجينة البقلاوة.
- كوب من الزبدة السائلة.
- كوب بندق مطحون.
- ملعقة كبيرة عسل أبيض.
- كوب سكر.
- كوب ماء.
- ملعقة كبيرة عصير ليمون.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- في البداية؛ نقم بوضع البندق والعسل بطبق صغير.
- ومن ثم قومي بوضع طبقة من البقلاوة ومن ثم مسحها بالزيت ووضع طبقة بقلاوة أخري.
- ومن ثم نقم بوضع بحشوها وهو العسل والبندق ولفها بشكل الأصابع، ووضعها بصينية تم دهنها بالسمن، ومن ثم رصها بها ووضع الزيت بها من الوجه.
- بعد ذلك يتم تسخين الفرن بدرجة حرارة 180° ووضعها بالصينية بالفرن حتى ١٥ دقيقة.
- أما عن تحضير القطر، فنقم بوضع قدر على النار به ماء وسكر وليمون الى أن يتم الغليان أو حتى مرور ١٠ دقائق، أو حتى يتم الاحمرار.
- عقب أن يتم خروج تلك الأصابع من الفرن نضعها بالقطر مع تركه إلى أن يُصفى.
- تستطيعين أن تقومي بتزيين أصابع البقلاوة بجوز الهند.
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نقدم لكم عبر موقعنا أصابع البقلاوة المحشية بالمكسرات حيث أنها من بين الأصناف الخاصة بالحلوى العربية المشهورة في عديد من بلدان العالم، إذ أنها رقائق جلاش ولكن محشية بالمكسرات، كذلك من الممكن أن يتم حشوها بالكنافة والمكسرات، وتمنح كذلك طعم لذيذ، وهناك عدة طرق ومواصفات متباينة لإعدادها، ولهذا سوف نوضح أفضل تلك الوصفات بتلك المقالة.أصابع البقلاوة المحشية بالمكسرات
تعتبر أصابع البقلاوة من الحلويات المميزة التي تشتمل على طعم رائع ولذيذ وتتسم بأن لها نكهة جميلة ورائعة، ولكن لا ينبغي أن يتم الحظر من عدم الإفراط بتناولها، حيث أنها محتوية على سعرات حرارية هائلة، وذلك لكي تبتعدي عن الزيادة في الوزن.مكونات أصابع البقلاوة المحشية بالمكسرات
- نصف كيلوغرام عجينة البقلاوة.
- كوب من الزبدة السائلة.
- كوب بندق مطحون.
- ملعقة كبيرة عسل أبيض.
- كوب سكر.
- كوب ماء.
- ملعقة كبيرة عصير ليمون.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- في البداية؛ نقم بوضع البندق والعسل بطبق صغير.
- ومن ثم قومي بوضع طبقة من البقلاوة ومن ثم مسحها بالزيت ووضع طبقة بقلاوة أخري.
- ومن ثم نقم بوضع بحشوها وهو العسل والبندق ولفها بشكل الأصابع، ووضعها بصينية تم دهنها بالسمن، ومن ثم رصها بها ووضع الزيت بها من الوجه.
- بعد ذلك يتم تسخين الفرن بدرجة حرارة 180° ووضعها بالصينية بالفرن حتى ١٥ دقيقة.
- أما عن تحضير القطر، فنقم بوضع قدر على النار به ماء وسكر وليمون الى أن يتم الغليان أو حتى مرور ١٠ دقائق، أو حتى يتم الاحمرار.
- عقب أن يتم خروج تلك الأصابع من الفرن نضعها بالقطر مع تركه إلى أن يُصفى.
- تستطيعين أن تقومي بتزيين أصابع البقلاوة بجوز الهند.
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