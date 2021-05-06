أسهل طريقة لتحضير بيتي فور الخلاط السريع في المنزل

بيتي فور الخلاط ، من أبسط الطرق في التحضير، فهو من بين حلويات العيد التي تقوم كل ست بيت بالحرص على إعدادها، وهناك عدة طرق من الممكن أن يُحضر بها، وسوف نبين طريقتين فيما يلي لتحضير البيتي فور في الخلاط بأسهل الطرق وأبسطها، وأبسط المكونات واقلها تكلفة.

إن البيتي فور من أسهل الحلويات التي من الممكن تحضيرها، إذ أن الأطفال كلهم يعشقون تناوله، لذا ففيما يلي تلك الطريقة الخاصة بتحضيره.

مكونات عمل بيتي فور الخلاط

زبدة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقتان من الكاكاو أو حسب الحاجة.

رشة من الفانيليا.

بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من السكر البودرة.

ثلاثة أكواب وربع من الدقيق.

في البداية؛ قومي بوضع الزبدة ومعها السكر بالخلاط الكهربائي مع خفق كلًا من المكونين.

ومن ثم قومي بإضافة الفانيليا والبيض والبيكنج بودر مع متابعة الخفق مرة أخرى.

بعد ذلك قومي برش القليل من الملح ومعهم الدقيق.

ومن ثم قومي بسكب المزيج السائل على مزيج الدقيق ومن ثم قومي بمتابعة الخفق بالتدريج.

قومي بتقسيمه بعد ذلك لقسمين، الأول يكون كما هو، أما الثاني قومي بإضافة كاكاو إليه.

ومن ثم شكليه بكيس الحلواني بالصورة التي تريدينها ومن ثم قومي بوضعه على ورق زبدة مع إدخاله الفرن إلى أن يصير ناضج.

في النهاية زينيه بالشوكولاتة.

كوبان من الدقيق.

كوب من الزبدة.

نصف كوب من السكر.

بيضة كاملة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.