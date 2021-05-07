طريقة عمل كريم البرتقال السحري المعجزة لحل مشاكل البشرة

يعتبر كريم البرتقال ، من الكريمات الطبيعية التي تمنح البشرة التفتيح والنعومة وتساعد على تفتيح الوجه في وقت قصير، وهو من الكريمات التي تناسب مع جميع أنواع البشرة ولا يسبب إي أضرار على البشرة مثل الكريمات الأخرى التي تسبب تهيج الجلد والاحمرار على المدي البعيد، يحتوي على فيتامين سي الذي يدخل في العديد من مستحضرات التجميل التي تخص البشرة وتزيد من نضارتها وتجعلها صافية وخالية من التجاعيد وعلامات تقدم العمر المزعجة، يلعب الكريم دور فعال في تغذية البشرة وحماية الجلد من الجفاف ويجعل الجلد صحي وخالي من العيوب، يستخدم الكريم كمقشر طبيعي في إزالة الخلايا الميتة والجلد التلف الذي يعطي الوجه مظهر غير جمالي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم البرتقال السحري لحل مشاكل البشرة وتفتيحها في ثواني بخطوات بسيطة ومكونات طبيعية.

مكونات كريم البرتقال

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الكريم في المنزل بكل سهولة وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الأرز المطحون. ملعقة كبيرة من النشا. ربع كوب من ماء الورد. ثلاث ملاعق كبيرة من عصير البرتقال المركز.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم البرتقال السحري لتبييض البشرة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به ملعقة النشا، وملعقة الأرز المطحون، وربع كوب من الماء ونقلبهم مع بعض حتى يذوب الخليط تمامًا.

نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب حتى يتكون لدينا خليط ثقيل القوام.

ثم نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانبًا حتى يبرد.

ثم نضيف ثلاث ملاعق من عصير البرتقال ونقلبهم جيدًا حتى يصبح الخليط مثل الكريم.

نقوم بوضع الكريم في برطمان ونضعه في الثلاجة حتى يتماسك جيدًا.

نخرج الكريم من الثلاجة ونقوم بوضعه على الوجه ونوزعه بالتساوي حتى يتشرب الوجه جيدًا.

نتركه الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة حتى ثم نقوم بغسله بالماء البارد وننشفه جيدًا بفوطة قطنية.

نقوم بدهن الوجه بكريم مرطب حتى يمنح البشرة الترطيب والنعومة.

نكرر وضع الكريم على الوجه يومياً حتى نحصل على أفضل النتائج.

فوائد كريم البرتقال للبشرة

يحتوى الكريم على بعض العناصر الطبيعية التي تمنح البشرة النعومة والترطيب وتساعد على تبييض الوجه في ثواني وهى كما يلي:-