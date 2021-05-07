أكلة الدجاج المشوي بالكوكاكولا وطريقة التحضير

أكلة الدجاج المشوي بالكوكاكولا، دجاج مشوي بالكوكا كولا ؟ يعتبر وقع الاسم غريب بعض الشيء على أذان الكثير منا فكيف يمكننا استخدام المشروبات الغازية في تحضير الطعام حيث اعتدنا على استخدام تلك المشروبات الغازية كمشروبات فقط وليست كمكون من مكونات الطعام وخاصةً مع الدجاج واليوم نقدم طريقة عمل الدجاج المشوي بالكوكا كولا لتجربة جديدة مزيج بين المشروبات الغازية والدجاج. مكونات الدجاج المشوي بالكوكا كولا مكونات الدجاج المشوي بالكوكا كولا مقادير عمل الدجاج المشوي بالكوكا كولا تكفي أكثر من ست أشخاص وتناسب العزومات وهي: كوب ونصف كوب من المشروب الغازي الكوكاكولا. عدد مناسب من شرائح صدور الدجاج من 6 حتى 12 شريحة دجاج بدون عظم. ملعقتان بصل مبشور مجفف ذات حجم كبير. كوب ونصف كوب من صوص الباربكيو البني. طريقة عمل الدجاج المشوي بالكوكاكولا طريقة عمل الدجاج المشوي بالكوكاكولا بعد تحضير المكونات السابقة يتم البدء في اتباع خطوات الدجاج المشوي بالكوكا كولا الآتية للحصول على المذاق الأصلي من الوصفة: نخلط كمية الكوكاكولا مع صوص الباربكيو والبصل المجفف المبشور في طبق عميق ونخلطهم جيدًا حتى يمتزج الصوص بالكوكاكولا. يتم صب الخليط في عدد 2 كيس مخصص لذلك مع غلقه بشكل جيد ووضع كمية متساوية من الخليط بكلا الكيسين. ونستخدم كمية الدجاج المتاحة بحيث نضع في كل كيس نفس الكمية الموجودة بالكيس الآخر. نقلب صدور الدجاج بداخل الكيس مع الصوص حتى تتشرب صدور الدجاج الصوص بشكل مناسب ونلاحظ تغطية الدجاج بالصوص. توضع تلك الأكياس في الثلاجة طوال الليل وفي تلك المدة يتم التقليب حوالي مرتين إلى 3 مرات لضمان خلط الدجاج بالصوص. نستخدم الشواية لتسوية قطع الدجاج حيث نبدأ بتسخين الشواية بحيث تكون الحرارة متوسطة. نخرج صدور الدجاج من التتبيلة الموضوعة بها ولكن نحتفظ بالتتبيلة ولا يتم إلقائها. نضع قطع الدجاج على الشواية حتى تصبح بلون أحمر قد يستغرق الأمر حوالي 10 دقائق إلى 15 دقيقة وفي تلك الأثناء يقلب الدجاج على كلا الجانبين. ونرفع الدجاج في طبق جانبي عندما تنضج ونضع الصوص على النار وعندما يغلي يصب على قطع الدجاج بالهناء والشفاء. الوسوم

أكلة الدجاج المشوي بالكوكاكولا، دجاج مشوي بالكوكا كولا ؟ يعتبر وقع الاسم غريب بعض الشيء على أذان الكثير منا فكيف يمكننا استخدام المشروبات الغازية في تحضير الطعام حيث اعتدنا على استخدام تلك المشروبات الغازية كمشروبات فقط وليست كمكون من مكونات الطعام وخاصةً مع الدجاج واليوم نقدم طريقة عمل الدجاج المشوي بالكوكا كولا لتجربة جديدة مزيج بين المشروبات الغازية والدجاج. مكونات الدجاج المشوي بالكوكا كولا مكونات الدجاج المشوي بالكوكا كولا مقادير عمل الدجاج المشوي بالكوكا كولا تكفي أكثر من ست أشخاص وتناسب العزومات وهي: كوب ونصف كوب من المشروب الغازي الكوكاكولا. عدد مناسب من شرائح صدور الدجاج من 6 حتى 12 شريحة دجاج بدون عظم. ملعقتان بصل مبشور مجفف ذات حجم كبير. كوب ونصف كوب من صوص الباربكيو البني. طريقة عمل الدجاج المشوي بالكوكاكولا طريقة عمل الدجاج المشوي بالكوكاكولا بعد تحضير المكونات السابقة يتم البدء في اتباع خطوات الدجاج المشوي بالكوكا كولا الآتية للحصول على المذاق الأصلي من الوصفة: نخلط كمية الكوكاكولا مع صوص الباربكيو والبصل المجفف المبشور في طبق عميق ونخلطهم جيدًا حتى يمتزج الصوص بالكوكاكولا. يتم صب الخليط في عدد 2 كيس مخصص لذلك مع غلقه بشكل جيد ووضع كمية متساوية من الخليط بكلا الكيسين. ونستخدم كمية الدجاج المتاحة بحيث نضع في كل كيس نفس الكمية الموجودة بالكيس الآخر. نقلب صدور الدجاج بداخل الكيس مع الصوص حتى تتشرب صدور الدجاج الصوص بشكل مناسب ونلاحظ تغطية الدجاج بالصوص. توضع تلك الأكياس في الثلاجة طوال الليل وفي تلك المدة يتم التقليب حوالي مرتين إلى 3 مرات لضمان خلط الدجاج بالصوص. نستخدم الشواية لتسوية قطع الدجاج حيث نبدأ بتسخين الشواية بحيث تكون الحرارة متوسطة. نخرج صدور الدجاج من التتبيلة الموضوعة بها ولكن نحتفظ بالتتبيلة ولا يتم إلقائها. نضع قطع الدجاج على الشواية حتى تصبح بلون أحمر قد يستغرق الأمر حوالي 10 دقائق إلى 15 دقيقة وفي تلك الأثناء يقلب الدجاج على كلا الجانبين. ونرفع الدجاج في طبق جانبي عندما تنضج ونضع الصوص على النار وعندما يغلي يصب على قطع الدجاج بالهناء والشفاء.

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