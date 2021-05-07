طريقة عمل كيكة التوفي بصوص الكراميل في الخلاط سريعة التحضير

طريقة عمل كيكة التوفي ، من سلسلة الحلويات سهلة وسريعة التحضير التي نقدمها عبر مقالاتنا حلوى كيكة التوفي الشهيرة لمحبين الكراميل والشهيرة أيضاً ب كيكة الكراميل اللذيذة، في مقالتنا اليوم نقدم لكم طريقة عمل كيكة التوفي بصوص الكراميل سريعة التحضير في الخلاط، ستنال إعجاب ولن تأخذ مجهود في إعدادها، تابعوا مقالتنا للتفاصيل.



طريقة عمل كيكة التوفي بالمكونات

بالتفاصيل نقدم لكم مكونات كيكة التوفي، والتي تتكون من طبقتين مكونات الكيكة، ومكونات الطبقة الخارجية التوفي وبمكونات اقتصادية موجودة في منزلك، إليك مكونات كيكة التوفي، وخطوات تحضير كيكة التوفي بالتفصيل بطريقة سهلة.

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.



كوب سكر.

فانيليا.

1/2 كوب زيت.

3/4 حليب.



رشة ملح.

كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

نستخدم في تحضير كيكة التوفي الخلاط، أضيفي البيض والسكر والفانيليا والحليب والزيت في الخلاط، وقومي بخفقهم بالخلاط مدة 5 دقائق علي الأقل .

الخلاط، أضيفي البيض والسكر والفانيليا والحليب والزيت في الخلاط، وقومي بخفقهم بالخلاط مدة 5 دقائق علي الأقل . في وعاء فارغ، أضيف الدقيق والبيكنج باودر واخلطيهم بالمضرب اليدوي، ثم ضيف خليط الذي قمنا بتحضيره في الخلاط ، وقومي بتقليبهم جيداً بالمضرب اليدوي، حتى تتمتزج مكونات كيكة التوفي معاً.

معاً. في صينية مدهونة بالزيت ومرشوشة بالدقيق، قوم بصب خليط كيكة التوفي .

. أدخلي صينية كيكة التوفي في فرن علي درجة حرارة 170 مئوية لمدة 30 دقيقة.

في فرن علي درجة حرارة 170 مئوية لمدة 30 دقيقة. بعد خبز كيكة التوفي قومي بإخراجها من الفرن ،اتركيها تبرد تماماً، ونقوم بتحضير التوفي أخر خطوة في طريقة عمل كيكة التوفي.

كوب من السكر.

كوب ماء ساخن مغلي.



كوب لبن.



ملعقة كبيرة نشا.



ملعقتين كبار زبدة.

فانيليا.

1/2 علبة قشطة اختياري.



مكونات كيكة التوفيتحضير كيكة التوفي في الخلاطتحضير طبقة التوفي

في طاسة أضيفي السكر أذيبيه علي نار متوسطة، وبعد أن يتكرمل السكر ويأخذ اللون البني الفاتح، أضيفي كوب الماء المغلي.

ثم قومي بتحريك الماء إلي أن يذوب السكر تماماً.

ثم أضيفي النشا علي مقدار الحليب، وقومي بالتقليب حتى تذوب النشا في الحليب.

ثم ضيفيهم علي الكراميل وقومي بالتقليب حتى يغلي الخليط ويتكاثف قوامه، ثم أضيفي ملعقتين من الزبدة حتى تذوب الزبدة مع مكونات التوفي.

ثم أضيفي 1/2 علبة قشطة اختياري، وقومي بالتقليب حتى تحصل علي قوام مناسب للتوفي.

بعد أن تبرد كيكة التوفي قومي بثقبها، ثم أضيفي إليها 1/4 كوب من الحليب للتسقية، ثم أضيفي طبقة من التوفي الدافئ.

واتركي كيكة التوفي تبرد في الثلاجة قبل التقديم، وبذلك نكون قدمنا مقالتنا عن طريقة عمل كيكة التوفي.