أسرع طريقة لتحضير عجينة القطايف المقرمشة في المنزل مثل محلات الحلويات

تعد القطايف من أصناف الحلويات المميزة، والتي يفضل تناولها بعد وجبة الإفطار، ويمكن تحضيرها في بضع دقائق وزينها كحل ي بعد الفطار، وانها تحتوي على نسبة من السكريات فهي تمد الجسم بالطاقة اللازمة لاحتوائها على نسبة من السعرات الحرارية العالية.

القطايف

تتكون عجينة القطايف من بعض المكونات البسيطة، وهذه المكونات موجودة داخل كل منزل ومنها، وإليكم مقادير عجين القطايف

2 كوب من الدقيق الأبيض

1 ملعقة كبيرة من السكر

1 ملعقة كبيرة الحليب البودرة

1 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

½ ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز

رشم من الملح

كوبان من الماء الدافئ للعجن.

نصف كوب البندق المبشور

ربع كوب صنوبر

⅓ كوب من الزبيب الذهبي

ملعقتين من السكر.

ملعقة كبيرة سمنه بلدي أو زبدة.

حشو القطايفطريقة عمل القطايف

يمكن عمل القطايف بطريقة سهلة وبسيطة، والحصول على طريقة مميزة لابد من اتباع الخطوات الآتية وهي: