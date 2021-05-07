أسرع طريقة لتحضير عجينة القطايف المقرمشة في المنزل مثل محلات الحلويات

تعد القطايف من أصناف الحلويات المميزة، والتي يفضل تناولها بعد وجبة الإفطار، ويمكن تحضيرها في بضع دقائق وزينها كحل ي بعد الفطار، وانها تحتوي على نسبة من السكريات فهي تمد الجسم بالطاقة اللازمة لاحتوائها على نسبة من السعرات الحرارية العالية.القطايف
تتكون عجينة القطايف من بعض المكونات البسيطة، وهذه المكونات موجودة داخل كل منزل ومنها، وإليكم مقادير عجين القطايف
- 2 كوب من الدقيق الأبيض
- 1 ملعقة كبيرة من السكر
- 1 ملعقة كبيرة الحليب البودرة
- 1 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية
- ½ ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز
- رشم من الملح
- كوبان من الماء الدافئ للعجن.
- نصف كوب البندق المبشور
- ربع كوب صنوبر
- ⅓ كوب من الزبيب الذهبي
- ملعقتين من السكر.
- ملعقة كبيرة سمنه بلدي أو زبدة.
يمكن عمل القطايف بطريقة سهلة وبسيطة، والحصول على طريقة مميزة لابد من اتباع الخطوات الآتية وهي:
- في وعاء عميق نضع الدقيق وكل المكونات الجافة عليه ونقلهم حتى تتجانس كافة المواد مع بعضها البعض، وبعد ذلك نقوم بعمل حفرة وسط الدقيق ونضيف الماء للعجن مع استمرار التقليب حتى نحصل على عجينة لينة.
- نغطي العجينة بكيس نايلون ونتركها لمدة ساعة تخمر.
- نلاحظ فقاعات على العجينة، وبذلك تكون العجينة جاهزة للخبز.
- نقوم بوضع صينية مسطحة على نار هادئة مدهونة زيت ونقوم بوضع مقدار بسيط من العجينة على شكل دائري.
- نتركها ثواني حتى نلاحظ بأنه يظهر فتحات بسيطة في العجينة نقوم بنزعها من على الصينية.
- ونضعها على فوطة نظيفة كي تبرد قليلًا ثم نقوم بحشوها.
- نضع على نار مقلاة من الزيت فيها مقدار من الزيت ثم نقوم بقلي القطايف حتى يصبح باللون الذهبي.
- نقوم بتزين ها بالشربات أو عسل الأبيض.
- نضعها في طبق التقديم وبذلك يكون لدينا ألذ وأطعم القطايف، ويمكن رش عليها بعض حبيبات جوز الهند كي تعطي مذاق رائع وشكل جميل.
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تعد القطايف من أصناف الحلويات المميزة، والتي يفضل تناولها بعد وجبة الإفطار، ويمكن تحضيرها في بضع دقائق وزينها كحل ي بعد الفطار، وانها تحتوي على نسبة من السكريات فهي تمد الجسم بالطاقة اللازمة لاحتوائها على نسبة من السعرات الحرارية العالية.القطايف
تتكون عجينة القطايف من بعض المكونات البسيطة، وهذه المكونات موجودة داخل كل منزل ومنها، وإليكم مقادير عجين القطايف
- 2 كوب من الدقيق الأبيض
- 1 ملعقة كبيرة من السكر
- 1 ملعقة كبيرة الحليب البودرة
- 1 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية
- ½ ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز
- رشم من الملح
- كوبان من الماء الدافئ للعجن.
- نصف كوب البندق المبشور
- ربع كوب صنوبر
- ⅓ كوب من الزبيب الذهبي
- ملعقتين من السكر.
- ملعقة كبيرة سمنه بلدي أو زبدة.
يمكن عمل القطايف بطريقة سهلة وبسيطة، والحصول على طريقة مميزة لابد من اتباع الخطوات الآتية وهي:
- في وعاء عميق نضع الدقيق وكل المكونات الجافة عليه ونقلهم حتى تتجانس كافة المواد مع بعضها البعض، وبعد ذلك نقوم بعمل حفرة وسط الدقيق ونضيف الماء للعجن مع استمرار التقليب حتى نحصل على عجينة لينة.
- نغطي العجينة بكيس نايلون ونتركها لمدة ساعة تخمر.
- نلاحظ فقاعات على العجينة، وبذلك تكون العجينة جاهزة للخبز.
- نقوم بوضع صينية مسطحة على نار هادئة مدهونة زيت ونقوم بوضع مقدار بسيط من العجينة على شكل دائري.
- نتركها ثواني حتى نلاحظ بأنه يظهر فتحات بسيطة في العجينة نقوم بنزعها من على الصينية.
- ونضعها على فوطة نظيفة كي تبرد قليلًا ثم نقوم بحشوها.
- نضع على نار مقلاة من الزيت فيها مقدار من الزيت ثم نقوم بقلي القطايف حتى يصبح باللون الذهبي.
- نقوم بتزين ها بالشربات أو عسل الأبيض.
- نضعها في طبق التقديم وبذلك يكون لدينا ألذ وأطعم القطايف، ويمكن رش عليها بعض حبيبات جوز الهند كي تعطي مذاق رائع وشكل جميل.
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