تعلمي طريقة عمل الغريبة الناعمة للعيد في المنزل وسر نجاحها

طريقة عمل الغربية ، من بين الطرق النمو للغاية التي تعثر عليها جميع الأمهات في تلك الأيام، وهذا يرجع لأن الغربية تكون جميلة بالأعياد، إذ أنها مظهر من مظاهر الاحتفال بالعيد، وكافة الأمهات يقوموا بتحضيرها بعيد الفطر المبارك، كما أن هذه الحلوى رائعة للأطفال، ولكن ينبغي ألَّا يقوم تناول هذه الحلوى بإفراط، إذ أنها تشتمل على عدد هائل من الدهون، وتقوم بزيادة طاقة الجسم لأنها تشتمل على الكثير من سعرات حرارية.طريقة عمل الغريبة الناعمة
نحن نعرف أن الغريبة من بين الحلوى الجميلة التي تكون مناسبة لكل المناسبات وتكون محتوية على مذاق جميل ومميز، كما أن لها نكهة طيبة، بجانب مذاقها الرائع والمميز الذي يُحبه الأطفال كثيرًا، لذلك سوف نقوم بعرض الطريقة الخاصة بعمل الغربية بشيء من التفصيل فيما بعد.مقادير الغريبة الناعمة
- كيلو من الدقيق الأبيض
- 3 كوب من السمن
- كوبان ونصف من السكر الناعم
- ملعقة صغيرة من الفانيليا
- رشة من الملح
- بياض بيضة
- حبيبات شيكولاتة
- في البداية ضعي السمنة بوعاء ونقوم بخفقها للحصول على قوام كريمي.
- بعد ذلك نقم بإضافة السكر لها ونستمر بالخفق.
- ومن ثم نقم بإضافة البيض المخفوق مع الفانيليا ومواكبة الخفق مرة أخرى.
- بعد ذلك نقم بإضافة الدقيق بالتدريج ببطء.
- بعد ذلك نقم بتشكيل العجينة وتزيينها بالفستق واللوز بمنتصفها أو بالشيكولاتة الصغيرة.
- ومن ثم نقم بإدخال الصينية بالفرن.
- ومن ثم إخراجها في النهاية وتقديمها مع الشاي مثلًا، وبذلك تكون هي طريقة تحضير الغريبة بشيء من التفصيل والاهتمام وبأقل التكاليف والمكونات البسيطة التي تكون متواجدة بأي منزل، وعند أي أسرة.
- كذلك تكون هناك عدة أنواع للغريبة كالغريبة بالسميد، أو الغريبة بالزبدة.
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طريقة عمل الغربية ، من بين الطرق النمو للغاية التي تعثر عليها جميع الأمهات في تلك الأيام، وهذا يرجع لأن الغربية تكون جميلة بالأعياد، إذ أنها مظهر من مظاهر الاحتفال بالعيد، وكافة الأمهات يقوموا بتحضيرها بعيد الفطر المبارك، كما أن هذه الحلوى رائعة للأطفال، ولكن ينبغي ألَّا يقوم تناول هذه الحلوى بإفراط، إذ أنها تشتمل على عدد هائل من الدهون، وتقوم بزيادة طاقة الجسم لأنها تشتمل على الكثير من سعرات حرارية.طريقة عمل الغريبة الناعمة
نحن نعرف أن الغريبة من بين الحلوى الجميلة التي تكون مناسبة لكل المناسبات وتكون محتوية على مذاق جميل ومميز، كما أن لها نكهة طيبة، بجانب مذاقها الرائع والمميز الذي يُحبه الأطفال كثيرًا، لذلك سوف نقوم بعرض الطريقة الخاصة بعمل الغربية بشيء من التفصيل فيما بعد.مقادير الغريبة الناعمة
- كيلو من الدقيق الأبيض
- 3 كوب من السمن
- كوبان ونصف من السكر الناعم
- ملعقة صغيرة من الفانيليا
- رشة من الملح
- بياض بيضة
- حبيبات شيكولاتة
- في البداية ضعي السمنة بوعاء ونقوم بخفقها للحصول على قوام كريمي.
- بعد ذلك نقم بإضافة السكر لها ونستمر بالخفق.
- ومن ثم نقم بإضافة البيض المخفوق مع الفانيليا ومواكبة الخفق مرة أخرى.
- بعد ذلك نقم بإضافة الدقيق بالتدريج ببطء.
- بعد ذلك نقم بتشكيل العجينة وتزيينها بالفستق واللوز بمنتصفها أو بالشيكولاتة الصغيرة.
- ومن ثم نقم بإدخال الصينية بالفرن.
- ومن ثم إخراجها في النهاية وتقديمها مع الشاي مثلًا، وبذلك تكون هي طريقة تحضير الغريبة بشيء من التفصيل والاهتمام وبأقل التكاليف والمكونات البسيطة التي تكون متواجدة بأي منزل، وعند أي أسرة.
- كذلك تكون هناك عدة أنواع للغريبة كالغريبة بالسميد، أو الغريبة بالزبدة.
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