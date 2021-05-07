تعلمي طريقة عمل الغريبة الناعمة للعيد في المنزل وسر نجاحها

طريقة عمل الغربية ، من بين الطرق النمو للغاية التي تعثر عليها جميع الأمهات في تلك الأيام، وهذا يرجع لأن الغربية تكون جميلة بالأعياد، إذ أنها مظهر من مظاهر الاحتفال بالعيد، وكافة الأمهات يقوموا بتحضيرها بعيد الفطر المبارك، كما أن هذه الحلوى رائعة للأطفال، ولكن ينبغي ألَّا يقوم تناول هذه الحلوى بإفراط، إذ أنها تشتمل على عدد هائل من الدهون، وتقوم بزيادة طاقة الجسم لأنها تشتمل على الكثير من سعرات حرارية.

نحن نعرف أن الغريبة من بين الحلوى الجميلة التي تكون مناسبة لكل المناسبات وتكون محتوية على مذاق جميل ومميز، كما أن لها نكهة طيبة، بجانب مذاقها الرائع والمميز الذي يُحبه الأطفال كثيرًا، لذلك سوف نقوم بعرض الطريقة الخاصة بعمل الغربية بشيء من التفصيل فيما بعد.

كيلو من الدقيق الأبيض

3 كوب من السمن

كوبان ونصف من السكر الناعم

ملعقة صغيرة من الفانيليا

رشة من الملح

بياض بيضة

حبيبات شيكولاتة