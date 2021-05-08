طريقة عمل البيتيفور بالكيلو في المنزل بأسهل وأسرع الخطوات

طريقة عمل البيتيفور يعتبر من الأطباق التي تقدم في الأعياد والمناسبات والأعراس وبدء العد التنازلي لانتهاء شهر رمضان المبارك واستقبال عيد الفطر وكثير من النساء تقوم بعمل بحث عبر الإنترنت والتلفزيون عن أسهل وأسرع طريقه تحضير لتقوم بإعداده في المنزل لضمان نظافتها وجودتها، حيث الأطفال يعشقون تناوله بجانب البسكويت لأنهم أخف ما يقدم من حلويات العيد مثل الكحك والغريبة فهو من أسهل وأشهي الأطباق وتحرص بعض السيدات بطريقة احتفال خاصة عندما يجتمعون في منزل إحداهن لإعداد ما يخص مستلزمات العيد، فالكبار والصغار يعشقون تناوله سادة وبالشوكولاته ويتسارع الأطفال ويتسابقون في تزيينه بالمربي والشوكولاته مغطاه بالنوتيلا وتزين بالفرماسيل. طريقة عمل البيتيفور: طريقة عمل البيتيفور: المكونات كيلو دقيق حلويات فاخر.

نصف كيلو زبده صفراء.

ربع كيلو سكر بودر مطحون.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

خمس بيضات.

ظرفان فانيليا.

أو ملعقة كبيرة فانيليا سائله.

ماكينة البيتيفور.

أشكال قطاعات مناسبة للبيتيفور. مكونات التزين: مربي نوع مفضل لديكي.

صوص شوكولاته.

جوز هند مبشور.

شوكولاته فرماسيل. طريقة تحضير البيتي فور: احضري وعاء عميق.

قومي بوضع الزبدة والسكر والفانيليا.

اخفيهم جيدا باليد أو بالمضرب الكهربائي أن أمكن.

حتي تحصلين على خليط كريمي متجانس.

نضيف البيض ونكرر الخفق.

أضيفي الدقيق بالتدريج مع العجن المستمر للحصول على عجينه متماسكة.

أحضري ماكينة البيتيفور أو القوالب.

اختاري شكل مناسب.

ضعي كمية مناسب من العجين.

احضري صاج أو صينية مناسبه.

ضعي البيتيفور بالتساوي.

يخبز في الفرن على درجه حرارة ١٦٠° درجه.

لمدة تتراوح بين عشرون دقيقة إلي نصف ساعة.

ويحفظ في علب محكمة الغلق. للتزين: نحضر بولاة عميقة.

نضع كمية مناسبة من المربي.

نضع كمية من جوز الهند.

نضع كمية من صوص الشوكولاته.

نضع كمية مناسبة من شوكولاتة الفارمسيل.

نضع المربي علي قطعه من البيتيفور.

ثم نضع قطعة أخري وتثبت.

تغمس في صوص الشكولاتة.

ثم نضعها في الفارمسيل.

ونكرر باختلاف للتزين.

سواء كان جوز هند أو شوكولاته.

وترص في أطباق التقديم. للتزين: الوسوم

طريقة عمل البيتيفور يعتبر من الأطباق التي تقدم في الأعياد والمناسبات والأعراس وبدء العد التنازلي لانتهاء شهر رمضان المبارك واستقبال عيد الفطر وكثير من النساء تقوم بعمل بحث عبر الإنترنت والتلفزيون عن أسهل وأسرع طريقه تحضير لتقوم بإعداده في المنزل لضمان نظافتها وجودتها، حيث الأطفال يعشقون تناوله بجانب البسكويت لأنهم أخف ما يقدم من حلويات العيد مثل الكحك والغريبة فهو من أسهل وأشهي الأطباق وتحرص بعض السيدات بطريقة احتفال خاصة عندما يجتمعون في منزل إحداهن لإعداد ما يخص مستلزمات العيد، فالكبار والصغار يعشقون تناوله سادة وبالشوكولاته ويتسارع الأطفال ويتسابقون في تزيينه بالمربي والشوكولاته مغطاه بالنوتيلا وتزين بالفرماسيل. طريقة عمل البيتيفور: طريقة عمل البيتيفور: المكونات كيلو دقيق حلويات فاخر.

نصف كيلو زبده صفراء.

ربع كيلو سكر بودر مطحون.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

خمس بيضات.

ظرفان فانيليا.

أو ملعقة كبيرة فانيليا سائله.

ماكينة البيتيفور.

أشكال قطاعات مناسبة للبيتيفور. مكونات التزين: مربي نوع مفضل لديكي.

صوص شوكولاته.

جوز هند مبشور.

شوكولاته فرماسيل. طريقة تحضير البيتي فور: احضري وعاء عميق.

قومي بوضع الزبدة والسكر والفانيليا.

اخفيهم جيدا باليد أو بالمضرب الكهربائي أن أمكن.

حتي تحصلين على خليط كريمي متجانس.

نضيف البيض ونكرر الخفق.

أضيفي الدقيق بالتدريج مع العجن المستمر للحصول على عجينه متماسكة.

أحضري ماكينة البيتيفور أو القوالب.

اختاري شكل مناسب.

ضعي كمية مناسب من العجين.

احضري صاج أو صينية مناسبه.

ضعي البيتيفور بالتساوي.

يخبز في الفرن على درجه حرارة ١٦٠° درجه.

لمدة تتراوح بين عشرون دقيقة إلي نصف ساعة.

ويحفظ في علب محكمة الغلق. للتزين: نحضر بولاة عميقة.

نضع كمية مناسبة من المربي.

نضع كمية من جوز الهند.

نضع كمية من صوص الشوكولاته.

نضع كمية مناسبة من شوكولاتة الفارمسيل.

نضع المربي علي قطعه من البيتيفور.

ثم نضع قطعة أخري وتثبت.

تغمس في صوص الشكولاتة.

ثم نضعها في الفارمسيل.

ونكرر باختلاف للتزين.

سواء كان جوز هند أو شوكولاته.

وترص في أطباق التقديم. للتزين:

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