كيفية إعداد الثومية الكريمي بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل

إن الثومية الكريمي تعد من ضمن إحدى الصلصات اللذيذة التي يتم تقديمها كمقبلات مع الوجبات الأساسية، على سبيل المثال، الوجبات السريعة، المشاوي المختلفة وغيرهم، كما أنه يتم تصنيفها ضمن قائمة أفضل الصلصات البيضاء التي يكون قوامها البيض والزيت إلى جانب العنصر الرئيسي فيها الثوم، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن طريقة عملها في المنزل.عمل الثومية الكريمي
يتم إعداد الثومية الكريمي بواسطة مجموعة من الطرق، وتحضيرها لا يكون بحاجة إلى وقتًا طويلًا، كما يمكنك أن تقوم بتحضير الثومية الكريمي حسب الطعام الرئيسي مثلاً يمكنك تحضيرها ببيض أو بدون أو بالنشا أو الثومية المخصصة للحمة أو بلبن الزبادي، ولكننا اليوم سوف نختص حديثنا على طريقة عملها لتلائم كافة الأطعمة وهي:-مكونات الثومية الكريمي
تتميز بأنها سهلة التحضير، ومكوناتها بسيطة ومتوافرة وغير مكلفة، ولكن تتلف بصورة سريعة لهذا لابد أن يتم إعدادها في وقت إعداد الطعام، وإذا تم حفظها في الثلاجة، لا يمكن أن تترك أكثر من يوم خاصة إذا اشتملت مكوناتها على البيض، وإليك مكوناتها:-
- فصان من الثوم المهروس.
- 3/4 كوب من زيت الذرة.
- ملعقة صغيرة من الخل.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- بياض بيضتين كبيرتين.
كما ذكرنا من قبل أن الثومية الكريمي لا تستغرق وقتًا طويلًا عند تحضيرها، حيث أن مدة تحضيرها تستغرق خمس دقائق فقط، ومدة طهيها تستغرق خمس دقائق، ولكي تحصل على ثومية ذات مذاق لذيذ وشهي، يفضل اتباع الخطوات التالية:-
- إحضار الثوم والملح وبياض البيض ووضعهم في إناء الخلاط الطهربائي.
- يتم تشغيل الخلاط الكهربائي على سرعة متوسطة حتى يتم خلط المكونات بشكل جيد معًا.
- يتم وضع الزيت في فوهة الخلاط الكهربائي على هيئة خيط رفيع، وذلك أثناء تشغيله، بعد ذلك يتم إضافة الخل حتى تتكون الثومية الكريمي، وتكون هكذا جاهزة للتقديم.
الوسوم
إن الثومية الكريمي تعد من ضمن إحدى الصلصات اللذيذة التي يتم تقديمها كمقبلات مع الوجبات الأساسية، على سبيل المثال، الوجبات السريعة، المشاوي المختلفة وغيرهم، كما أنه يتم تصنيفها ضمن قائمة أفضل الصلصات البيضاء التي يكون قوامها البيض والزيت إلى جانب العنصر الرئيسي فيها الثوم، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن طريقة عملها في المنزل.عمل الثومية الكريمي
يتم إعداد الثومية الكريمي بواسطة مجموعة من الطرق، وتحضيرها لا يكون بحاجة إلى وقتًا طويلًا، كما يمكنك أن تقوم بتحضير الثومية الكريمي حسب الطعام الرئيسي مثلاً يمكنك تحضيرها ببيض أو بدون أو بالنشا أو الثومية المخصصة للحمة أو بلبن الزبادي، ولكننا اليوم سوف نختص حديثنا على طريقة عملها لتلائم كافة الأطعمة وهي:-مكونات الثومية الكريمي
تتميز بأنها سهلة التحضير، ومكوناتها بسيطة ومتوافرة وغير مكلفة، ولكن تتلف بصورة سريعة لهذا لابد أن يتم إعدادها في وقت إعداد الطعام، وإذا تم حفظها في الثلاجة، لا يمكن أن تترك أكثر من يوم خاصة إذا اشتملت مكوناتها على البيض، وإليك مكوناتها:-
- فصان من الثوم المهروس.
- 3/4 كوب من زيت الذرة.
- ملعقة صغيرة من الخل.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- بياض بيضتين كبيرتين.
كما ذكرنا من قبل أن الثومية الكريمي لا تستغرق وقتًا طويلًا عند تحضيرها، حيث أن مدة تحضيرها تستغرق خمس دقائق فقط، ومدة طهيها تستغرق خمس دقائق، ولكي تحصل على ثومية ذات مذاق لذيذ وشهي، يفضل اتباع الخطوات التالية:-
- إحضار الثوم والملح وبياض البيض ووضعهم في إناء الخلاط الطهربائي.
- يتم تشغيل الخلاط الكهربائي على سرعة متوسطة حتى يتم خلط المكونات بشكل جيد معًا.
- يتم وضع الزيت في فوهة الخلاط الكهربائي على هيئة خيط رفيع، وذلك أثناء تشغيله، بعد ذلك يتم إضافة الخل حتى تتكون الثومية الكريمي، وتكون هكذا جاهزة للتقديم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية إعداد الثومية الكريمي بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.