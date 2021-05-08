كيفية إعداد الثومية الكريمي بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل

إن الثومية الكريمي تعد من ضمن إحدى الصلصات اللذيذة التي يتم تقديمها كمقبلات مع الوجبات الأساسية، على سبيل المثال، الوجبات السريعة، المشاوي المختلفة وغيرهم، كما أنه يتم تصنيفها ضمن قائمة أفضل الصلصات البيضاء التي يكون قوامها البيض والزيت إلى جانب العنصر الرئيسي فيها الثوم، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن طريقة عملها في المنزل.

يتم إعداد الثومية الكريمي بواسطة مجموعة من الطرق، وتحضيرها لا يكون بحاجة إلى وقتًا طويلًا، كما يمكنك أن تقوم بتحضير الثومية الكريمي حسب الطعام الرئيسي مثلاً يمكنك تحضيرها ببيض أو بدون أو بالنشا أو الثومية المخصصة للحمة أو بلبن الزبادي، ولكننا اليوم سوف نختص حديثنا على طريقة عملها لتلائم كافة الأطعمة وهي:-

تتميز بأنها سهلة التحضير، ومكوناتها بسيطة ومتوافرة وغير مكلفة، ولكن تتلف بصورة سريعة لهذا لابد أن يتم إعدادها في وقت إعداد الطعام، وإذا تم حفظها في الثلاجة، لا يمكن أن تترك أكثر من يوم خاصة إذا اشتملت مكوناتها على البيض، وإليك مكوناتها:-

فصان من الثوم المهروس.

3/4 كوب من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من الخل.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

بياض بيضتين كبيرتين.

كما ذكرنا من قبل أن الثومية الكريمي لا تستغرق وقتًا طويلًا عند تحضيرها، حيث أن مدة تحضيرها تستغرق خمس دقائق فقط، ومدة طهيها تستغرق خمس دقائق، ولكي تحصل على ثومية ذات مذاق لذيذ وشهي، يفضل اتباع الخطوات التالية:-