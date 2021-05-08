ما سبب آلام الصدر لدى مريض كورونا

ألم الصدر أحد الأعراض الجديدة لمرضى فيروس كورونا، و التي تضاف إلى القائمة الطويلة من الأعراض والمضاعفات، والتي تزداد كلما زاد عدد المصابين به وكلما أجرى العلماء المزيد من البحوث وسجلوا الملاحظات، إلا أن ألم الصدر عرض ينذر بوجود مضاعفات أخرى سببها كورونا، نتعرف عليها في التالي.

ألم الصدر وكورونا:

وفقًا لتقرير لموقع "تايمز أوف أنديا" أصبح ألم الصدر الآن من الأعراض الشائعة التي يتم الإبلاغ عنها بين مرضى كورونا، ويختلف من حيث شدة الألم ونوعه حسب المسبب المرضي الأعمق، وهنا من المهم معرفة أن ألم الصدر الناجم عن فيروس كورونا ناتج على الأرجح عن التهابات الجهاز التنفسي العلوي، ولا يحدث بمفرده أبدًا.

أسباب ألم الصدر لدى مرضى كورونا:

السعال الجاف هو أحد الأعراض الشائعة في جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا تقريبًا، إلا أن سعال كورونا يمكن أن يؤثر على الشخص بشكل مختلف تمامًا بصرف النظر عن المدة والشدة، ويمكن أن تؤدي نوبات السعال الشديدة أيضًا إلى ألم في الصدر.

ولا يؤدي السعال العنيف إلى إعاقة التنفس فحسب، بل قد يتسبب أيضًا في حدوث تمزق وتمزق في العضلات بالقرب من الضلوع وتجويف الصدر، مما يتسبب بألم حاد في الصدر.

ألم الصدر يمكن أن يكون ناتجاً عن الإصابة بالالتهاب الرئوي الناتج عن كورونا وهو من المضاعفات الخطيرة للفيروس التي تتطلب الانتباه.

ألم الصدر عند الإصابة بفيروس كورونا غالبًا ما يكون بمثابة علامة على أمراض القلب ويمكن أن يؤدي الانتشار السريع للفيروسات في الجسم إلى الإصابة بألم عضلي والتهاب عضلة القلب ومشاكل القلب الأخرى.

انتشار الفيروس عن طريق الدم من أسباب آلام الصدر، وعندما يستمر كورونا في الانتشار عبر مجرى الدم ، يمكن أن يسبب انسدادًا رئويًا ، والذي يحدث عندما تنكسر جلطة دموية وتنتشر إلى الرئتين ، مما يسبب ألمًا عميقًا.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.