بيكاتا الديك الرومي .. تعرفي على أفضل الوصفات الرمضانية

تحتاج ربة المنزل دائمًا إلى تقديم وصفات مختلفة ومميزة خلال الشهر الفضيل، مما دفعنا إلى تقديم طريقة عمل بيكاتا الديك الرومي ، والتي تحتوي على قيمة غذائية عالية، نظرًا لاحتوائها على الحليب والبروتين المتوفر في لحم الرومي، كما تتميز الأكلة بطعمها اللذيذ وشكلها الجذاب، مما يضفي على المائدة الرمضانية أجواء مميزة وطابع خاص.

بيكاتا الديك الرومي

يعرف عن شهر رمضان أنه شهر اللمة وتجمع العائلة وتناول الطعام على مائدة الإفطار مع بعضهم البعض، مما يضفي نوع من البهجة على الجميع، ومن أهم من يدور في ذهن ربة المنزل هو تقديم سفرة مميزة للضيوف، وفيما يلي بعض الوصفات الشهية التي من أبرزها الديك الرومي الذي يمتاز بطعمه الذي لا يُقاوم، ونقدمه اليوم بطريقة مختلفة تمامًا نتمنى أن تنال إعجابكم:

كيلو من صدور اليك الرومي.

كوبان من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتان من الزبدة.

كوبان من شوربة الفراخ.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

فلفل أسود حسب الرغبة.

بقدونس مفروم.

خضروات مشكلة للتزيين.

يتم الدق على شرائح الرومي لفردها جيدًا. تتبيل شرائح الرومي بالفلفل الأسود والملح. رشها بقليل من الدقيق والتأكد من التخلص من الدقيق الزائد. تحمير صدور اليك الرومي في طاسة بها زيت وزبدة على النار لمدة دقيقتين لكل وجه. رفع الرومي من على النار، وفي نفس الطاسة يتم تحمير ملعقة من الدقيق. إضافة الشوربة، عصير الليمون، مع التقليب جيدًا للحصول على قوام كريمي يشبه الصلصة. عندما يبدأ المزيج في الغليان، يتم إضافة الصدور، وتترك على نار هادئة حتى تنضج تمامًا. تقديم شرائح الديك الرومي وسكب صلصة الزبدة والليمون فوقها، مع تزيين الوجه بالخضروات والبقدونس المفروم.

مقادير وصفة بيكاتا الديك الروميطريقة عمل بيكاتا الديك الروميطماطم مشوية

الطماطم المشوية من أفضل أنواع المقبلات التي يمكن الاستعانة بها على السفرة في شهر رمضان، وقيما يلي الطريقة بالتفصيل:

طماطم متوسطة الحجم حسب العدد المطلوب.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

فص من الثوم المهروس.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

ملح طعام حسب الحاجة.

ملعقة من الخل الأحمر.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

تقطيع الطماطم إلى نصفين والتخلص من البذور بقدر الإمكان. رش الملح عليها، وتثبيتها على مصفاة أو شبكة من المعدن لمدة ربع ساعة تقريبًا للتخلص من السوائل الزائدة تمامًا. في وعاء عميق، يتم خلط الثوم المهروس مع البصل المفروم، ثم إضافة ملعقة من الملح. يتم بعد ذلك إضافة الزيت، والخل الأحمر إلى المزيج، ووضع المكونات فوق الطماطم. وضعها فوق الشواية لمدة خمس دقائق حتى يتغير لونها. رص الطماطم في طبق التقديم، وتزيينها بالبقدونس المفروم، وبالهنا.

المكوناتالخطواتعصير توت باللبن

العصائر من الأساسيات التي لا يمكن الاستغناء عنها على السفرة الرمضانية، خاصة في هذه الأيام وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير لتعويض السوائل التي يفقدها الجسم طوال النهار، وفيما يلي نقدم طريقة عصير التوت بالحليب:

كوب من اللبن.

خمس ملاعق سكر مطحون.

كوبان من الماء.

شراب توت غير مخفف.

وضع اللبن والسكر في الخلاط الكهربائي. صب المزيج في أكواب التقديم، مع مراعاة ترك ربع الكوب فارغ. إضافة عصير التوت المركز، يقدم بارد وبالهنا.

مقادير الوصفةالطريقة