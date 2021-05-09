طريقة البان كيك ، تعرف عليها الآن بمكونات بسيطة و في أقل من ساعة

طريقة البان كيك ، من الأكلات السريعة التي اشتهرت حديثا على السفرة العربية و التي عادة ما تقدم في الإفطار في السفرات الغربية و لكنها في بعض الأحيان تقدم بين الوجبات كتسلية خفيفة ، و في هذه المقالة نقدم لكم طريقة البان كيك بوصفة سهلة و بسيطة و سريعة التحضير كما قدمنا لكم من قبل وصفة السمبوسة و القطايف و البقلاوة. طريقة البان كيك في أقل من ساعة طريقة البان كيك في أقل من ساعة في البداية المقادير خفيفة على القلب و مناسبة و متوفرة بالأسواق بكثرة سنطلعكم عليها الآن المقادير :- 170 جرام من السكر أي ما يعادل كوب إلى ملعقتين كبار

ثلاث بيضات

فانيلا

55 جرام من الزيت أي م يعادل ربع كوب

600 مللي من الحليب أي بما يعادل كوبين و نصف

450 جرام من الطحين أي بما يعادل ثلاث أكواب و ربع الكوب

ملعقة كبيرة من البيكينج باودر

ملعقة كبيرة من الكاسترد أو النشا إن لم يتوفر

ربع ملعقة صغيرة من بكربونات الصودا

رشه من الملح أي ما يعادل ربع ملعقة صغيرة الطريقة في أقل من ساعة نضع السكر في وعاء عميق نكسر عليها الثلاث بيضات و نضع فوقهم الفانيلا نخفقهم جيدا إلى أن يتجانسوا نضع فوقهم الزيت و الحليب و نخفق مرة أخرى جيدا بعد الخفق جيدا نضع الطحين و البيكينج باودر و الكاسترد أو النشا و بكربونات الصودا ونضيف رشه الملح في طبق ونخلطهم نضعهم في مصفاة و نضيفه على المخفوق السابق و نخلط جيدا إلى ان يتجانس نتركهم نصف ساعة و نغطيهم بعد نصف ساعة نقلبهم مرة أخرى ثم نسخن المقلاة و على نار أقل من المتوسطة بمقلاة تمت تحميتها مسبقا جيدا نضعها و نتركها إلى أن تتخذ الشكل الدائري وتكتسب اللون البني و بالهناء و الشفاء طريقة البان كيك بأطعمة مميزة يمكن أن ندهنها بالنوتيلا ، أو زبدة الفول السوداني

يمكن أن نضع اكثر من بان كيك ثم نغطيهم بالعسل

من الممكن أن نضع فوقهم أيس كريم فانيلا أو حسب الرغبة و في النهاية عزيزي القارئ نرجو أن تكون استمتعت بتلك المقالة ونرجو أن تجرب طريقة البان كيك الطريقة في أقل من ساعةطريقة البان كيك بأطعمة مميزة الوسوم

طريقة البان كيك ، من الأكلات السريعة التي اشتهرت حديثا على السفرة العربية و التي عادة ما تقدم في الإفطار في السفرات الغربية و لكنها في بعض الأحيان تقدم بين الوجبات كتسلية خفيفة ، و في هذه المقالة نقدم لكم طريقة البان كيك بوصفة سهلة و بسيطة و سريعة التحضير كما قدمنا لكم من قبل وصفة السمبوسة و القطايف و البقلاوة. طريقة البان كيك في أقل من ساعة طريقة البان كيك في أقل من ساعة في البداية المقادير خفيفة على القلب و مناسبة و متوفرة بالأسواق بكثرة سنطلعكم عليها الآن المقادير :- 170 جرام من السكر أي ما يعادل كوب إلى ملعقتين كبار

ثلاث بيضات

فانيلا

55 جرام من الزيت أي م يعادل ربع كوب

600 مللي من الحليب أي بما يعادل كوبين و نصف

450 جرام من الطحين أي بما يعادل ثلاث أكواب و ربع الكوب

ملعقة كبيرة من البيكينج باودر

ملعقة كبيرة من الكاسترد أو النشا إن لم يتوفر

ربع ملعقة صغيرة من بكربونات الصودا

رشه من الملح أي ما يعادل ربع ملعقة صغيرة الطريقة في أقل من ساعة نضع السكر في وعاء عميق نكسر عليها الثلاث بيضات و نضع فوقهم الفانيلا نخفقهم جيدا إلى أن يتجانسوا نضع فوقهم الزيت و الحليب و نخفق مرة أخرى جيدا بعد الخفق جيدا نضع الطحين و البيكينج باودر و الكاسترد أو النشا و بكربونات الصودا ونضيف رشه الملح في طبق ونخلطهم نضعهم في مصفاة و نضيفه على المخفوق السابق و نخلط جيدا إلى ان يتجانس نتركهم نصف ساعة و نغطيهم بعد نصف ساعة نقلبهم مرة أخرى ثم نسخن المقلاة و على نار أقل من المتوسطة بمقلاة تمت تحميتها مسبقا جيدا نضعها و نتركها إلى أن تتخذ الشكل الدائري وتكتسب اللون البني و بالهناء و الشفاء طريقة البان كيك بأطعمة مميزة يمكن أن ندهنها بالنوتيلا ، أو زبدة الفول السوداني

يمكن أن نضع اكثر من بان كيك ثم نغطيهم بالعسل

من الممكن أن نضع فوقهم أيس كريم فانيلا أو حسب الرغبة و في النهاية عزيزي القارئ نرجو أن تكون استمتعت بتلك المقالة ونرجو أن تجرب طريقة البان كيك الطريقة في أقل من ساعةطريقة البان كيك بأطعمة مميزة

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