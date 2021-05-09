10 اسباب تخليكي تشربي ماء الكزبرة كل يوم

بذور الكزبرة من انواع التوابل اللي بنستخدمها في كتير من الاكلات ، والكزبرة غير انها بتدي طعم حلو للاكل ، هي كمان مليانة بالخصائص الطبية وغنية بكتير من العناصر الغذائية الاساسية ، بما فيهم فيتامين A,C, K ، وخبراء الصحة والتغذية بينصحوا اننا ندخله في نظامنا الغذائي بشكل يومي كتوابل او مشروب في شكل شاي اعشاب ، بالاضافة ان الدليل الصحي لفيروس كورونا او كوفيد 19 بينصح باستخدام الماية الدافية مع الكزبرة كعادة غذائية صحية ، تعالوا نتعرف من خلال السطور الجايه على الفوايد الصحية لماء الكزبرة ، وازاي تحضريه.
الفوايد الصحية لماء الكزبرة:
1- بتساعد على تقليل التهاب المفاصل.
2- بتساعد على الاحتفاظ بالمايه في الجسم.
3- بتساعد على التخلص من السموم في الكلى.
4- تعتبر مبرد طبيعي للجسم وتيساعد في التغلب على الحرارة يعني مناسبة جدا لشربها في الصيف.
5- بتمنع انتفاخ الوجه.
6- بتساعد على تعزيز المناعة ، لانها بتحتوي على مضادات الاكسدة اللي بتساعد على تقليل نشاط الجذور الحرة في الجسم ، وبتحافظ على خط الدفاع الاول في جسمك في مكافحة كتير من الامراض ، بما فيهم كوفيد 19.
7- بتساعد على الهضم وبتعزز فقدان الوزن ، لان الكزبرة بتحتوي على خصائص هضمية معينة خليتها مفيدة لمشاكل الجهاز الهضمي ، وشرب ماية الكزبرة كل يوم الصبح ممكن انه يساعد على تحسين عملية الهضم طول اليوم وزيادة التمثيل الغذائي ، وده بدوره ممكن يساعد في عملية انقاص الوزن.
8- بتساعد على تقوية الشعر ، الكزبرة معروف انها غنية بفيتامينات A, C, K ، والعناصر دي كلها حيوية جدا لقوة الشعر ونموه ، وشرب ماية الكزبرة كل يوم الصبح ممكن انه يساعد على تقليل تساقط الشعر وتقصفه ، بالاضافة كمان انك تقدري تستخدمي زيت الكزبرة او ماسكات داخل فيها الكزبرة على الشعر.
9- بتقلل من حب الشباب والتصبغ والندبات ، الكزبرة غنية بالحديد وليها خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا ، وشرب مايه الكزبرة كل يوم الصبح ممكن انه يساعد على توهج البشرة ، ويخليها صافية وناعمة.
10- بتساعد على طرد السموم من الجسم ، الكزبرة لانها مدرة للبول ده بيساعد على طرد السموم من جسمك ، شرب ماية الكزبرة كل يوم الصبح هتساعدك على التخلص من السموم من اجهزة الجسم.
ازاي تحضري ماء الكزبرة:
– الخطوة 1: اغلي 1 معلقة كبيرة من بذور الكزبرة في الماية لمدة 5 دقايق.
– الخطوة 2: سيبيها تغلي على نار هادية لحد ما كمية الماية تقل للنص.
– الخطوة 3: صفيه واشربيه.
طريقة تانية:
انقعي 1 معلقة كبيرة من بذور الكزبرة في كوباية ماية ، سيبيها طول الليل ، والصبح صفيها واشربيها ، ممكن كمان البذور تستفادي منها تاني سيبيها تنشف واستخدميها في الاكل كتوابل.
تقدري تشربي منه من 1 – 2 كوباية في اليوم.
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