8 نصايح هتحمي بياناتك الشخصية على الموبايل من السرقة

الموبايل من الاساسيات في حياتنا اللي منقدرش نستغنى عنها وبنستخدمه يوميا في كل حاجة تقريبا ، ولكن بعض مميزات الموبايل ممكن انها تضر خصوصيتك ، على سبيل المثال ، التطبيقات تباخد بياناتك الشخصية حتى لو انتي مسمحتيش بده ، وده معناه انك لازم تزودي خصوصية تليفونك ، مش كفاية مجرد استخدام برنامج لمكافحة الفيروسات لمنع الهاكرز من انهم يدخلوا على بياناتك الشخصية ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 8 نصايح هتحمي بياناتك الشخصية من السرقة.

نصايح هتحمي بياناتك الشخصية من السرقة:

1- ماتبعتيش فلوس لاي شخص قبل ما تتأكدي منه:

ممكن مثلا يتصل صديق مقرب منك او حد من العيلة من رقمه عادي جدا ويطلب منك فلوس لظروف ضروري جدا ، حاجة واحدة لازم تركزي عليها في الحالة دي هي صوت المتصل لانه ممكن ميكونش هو نفسه ، في الغالب الشخص اللي بيتكلم هيبين قلقه ويبدأ يوجهك تبعتي له الفلوس ازاي.

بعد ما تخلصي المكالمة اتصلي انتي بالشخص ده ، واسأليه بشكل مباشر اذا كان اتصل بيكي فعلا ولا لا ، ولو الاتصال تم من رقم مختلف حاولي تتصلي بيه تاني ، لكن لو تم تزييف الرقم فاحتمال انك متقدريش توصلي لهم مرة تانية.

2- ماتشحنيش تليفونك في مكان عام:

الشحن في الاماكن العامة ممكن جدا يكون الطرف المستقبل للاسلاك متوصل بجهاز كمبيوتر ، ودي الطريقة اللي ممكن الهاكرز يقدروا يوصلوا بيها لبياناتك ، وحتى انهم ممكن يثبتوا برامج ضارة على موبايلك ، عشان كده الافضل تجنب الشحن في مكان عام.

3- استخدمي VPN لما تسجلي دخول على شبكة واي فاي عامة:

كتير من الهاكرز وسارقين البيانات بيستخبوا على شبكة الواي فاي العامة لسرقة البيانات الشخصية ، وهنا يجي دور ال VPN اللي بتعمل تشفير لبياناتك بحيث انها متتقراش لما تتصلي بشكلة عامة ، وتقدري تتجولي في النت من غير ما تكشفي عن هويتك ، ومن غير ما حد يتتبع سجل التصفح بتاعك ، عشان كده بننصح باستخدام VPN لو احتجتي تدخلي على شبكة واي فاي عامة مجانية.

4- نزلي تطبيق لادارة كلمات السر لتخزينها:

المشكلة في كلمات السر او كلمات المرور انها بتبقى شائعة جدا وبيستخدموها في معظم حساباتهم عشان مينسوهاش ، ولكن بدل ما تكتبي كلمة المرور في مفكرة التليفون ، نزلي تطبيق ادارة كلمة المرور Password manager ، التطبيق مش هيعمل بس كلمات مرور قوية ، ولكن كمان هتتخزن كلها في قاعدة بيانات مشفرة ، وكلمة المرور الوحيدة اللي المفروض تفتكريها هي اللي بتفتح قاعدة البيانات على التطبيق بس.

5- احذفي سجل التصفح, الكوكيز, وذاكرة التخزين المؤقت بشكل مستمر:

غالبا الهاكرز بيستخدموا الكوكيز للوصول لجهازك من غير حتى ما يحتاجوا كلمة المرور الخاصة بيكي ، والكوكير كمان بيتخزن عليها كتير من المعلومات الشخصية زي التفاصيل المصرفية الخاصة بيكي ، والهاكرز كمان مجرد ما يعرفوا المواقع اللي بتزوريها ممكن يبعتوا ايميلات او رسائل فخ يصيدوا بيها الشخص.

والايميلات هتيجي كأنها مبعوتة من خدمة كنتي بتستخدميها قبل كده وهتطلب منك بياناتك وتفاصيل شخصية ، وده بيخدع كتير من الاشخاص انهم يقولوا بياناتهم ، ودي الطريقة اللي بيسرق بيها الهاكرز الفلوس عشان كده ضروري تنضيف المتصفح بشكل مستمر ، وعدم استخدام اختيار “تذكر كلمة المرور الخاصة بيكي” ابدا.

6- نزلي التطبيقات من Apple او Google play store بس:

في كتير من التطبيقات معمولة من مصادر مجهولة او مش مش معروفة واللي ممكن تشكل تهديد على جهازك ، واول التهديدات دي هي الفيروسات ، لان التطبيق اللي بيكون من جهة مش مضمونة غالبا مش بيتم فحصه من نظام الامان على التليفون الخاص بينا ، وللاسف انه بيتم عمل تطبيقات كتير مزيفة عشان تبقى زي الحقيقية بالظبط ويلاقوا طرق لاختراق جهازك وسرقة فلوسك ، والحاجات الوحيدة اللي هيطلبوها منك هي تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بيكي وبعد ما تبعتيها هيقدروا يوصلوا لجهازك بكل سهولة.

7- نزلي تطبيق المسح عن بعد على تليفونك:

في حالة سرقة تليفونك او ضياعه ، تطبيق المسح عند بعد هيقدر يحذف كل بياناتك عشان متقعش في ايد اي شخص ممكن يستغلها غلط ، ومش بس كده ، ولكن التطبيقات دي كمان هتمنع الهاكرز من استعادة الملفات المحذوفة ، وهيرجع التليفون لاعدادات المصنع ، ولكن مع ذلك عشان ده كله يحصل ، لازم يكون التليفون شغال ومتصل بشبكة ، وعملية الحذف ممكن انها تسوء لو التليفون على وضع الطائرة ، او لو الهاكرز اعاد تشغيله ، او لو مش متصل بشبكة.

8- ماتسيبيش البلوتوث شغال طول اليوم:

الامر الشائع جدا والاكتر خطورة ان الهاكرز ممكن يوصلوا لمعلوماتك الشخصية عن طريق البلوتوث ، ويقدروا كمان ينشروا البرامج الضارة والفيروسات على جهازك ، وبالتالي منعك من الدخول ، والامر المقلق اكتر انه مش ضروري في الحالة دي ربط جهاز الهاكر بجهازك عشان يقدر يعمل كل ده ، وكل الاجهزة اللي بتستخدم الويندوز, iOS, والاندرويد, ولينوكس ممكن انها تتأثر في حالة تشغيل البلوتوث على جهازك طول الوقت.

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