طريقة عمل كحك العيد الناعم في البيت مثل الجاهز بخطوات بسيطة

يعتبر كحك العيد من أكثر أنواع الحلوى المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فيتسم كعك العيد بأنه ذو مذاق جيد ومختلف ويكثر تحضيره في العيد المبارك نظراً لأن هذه طقوس يتم اتباعها، فترغب كل ربة منزل في أن تقوم بتحضير كعك العيد في منزلها بدلاً من أن يتم شرائه من الخارج وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كحك العيد. طريقة عمل كحك العيد الناعم في البيت طريقة عمل كحك العيد الناعم في البيت المقادير كيلو من الدقيق.

2 كأس كبير من السمنة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة من ريحة الكحك.

ربع كأس من المياه الدافئة.

رشة من الملح. مقادير حشو الكحك ملبن.

عجوة.

زبدة.

سمسم. خطوات تحضير كحك العيد يتم إحضار بولة ويتم وضع كلاً من الدقيق والملح واللبن البودرة والسمسم بالإضافة لريحة الكعك والبيكنج بودر ويتم تقليب المكونات جيداً مع بعضها البعض. ثم يتم وضع الخميرة والسكر على الماء ويتم تقليبهم بشكل جيد لحين أن يختمروا في مكان دافئة. ثم يتم إضافة السمنة على الخليط الجاف ويتم تقليب المكونات جيداً مع بعضها البعض بالإضافة للسمنة. بعد ذلك يتم إضافة الخميرة مع تقليب كافة المكونات ومن ثم يتم إضافة اللبن ويتم عجنهم مع بعضهم البعض ويتم تركها لحين أن تختمر في مكان دافئ. بعد أن تختمر العجينة يتم عجن العجوة جيداً بملعقة كبيرة من الزبدة والسمسم ويتم تشكيلها تبعاً للشكل الذي ترغبون فيه. يتم إدخال الصينية إلى الفرن ويتم تركها في الفرن لحين أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي، من الأفضل أن يتم استخدام دقيق من النوع الفاخر. لا يتم تحسين العجوة أو الملبن على النار، يتم نخل الدقيق قبل أن يتم استخدامه للحصول على قوام هش للعجينة. ثم يتم تشكيل الملبن والعجوة من أجل سهولة الحشو، لا تقوم بزيادة وضع المادة السائلة منعاً لأن يكون الكعك ناشف. خطوات تحضير كحك العيد هكذا قد وضحنا إليكم من خلال هذا المقال مكونات عمل كحك العيد وخطوات تحضيره. الوسوم

يعتبر كحك العيد من أكثر أنواع الحلوى المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فيتسم كعك العيد بأنه ذو مذاق جيد ومختلف ويكثر تحضيره في العيد المبارك نظراً لأن هذه طقوس يتم اتباعها، فترغب كل ربة منزل في أن تقوم بتحضير كعك العيد في منزلها بدلاً من أن يتم شرائه من الخارج وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كحك العيد. طريقة عمل كحك العيد الناعم في البيت طريقة عمل كحك العيد الناعم في البيت المقادير كيلو من الدقيق.

2 كأس كبير من السمنة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة من ريحة الكحك.

ربع كأس من المياه الدافئة.

رشة من الملح. مقادير حشو الكحك ملبن.

عجوة.

زبدة.

سمسم. خطوات تحضير كحك العيد يتم إحضار بولة ويتم وضع كلاً من الدقيق والملح واللبن البودرة والسمسم بالإضافة لريحة الكعك والبيكنج بودر ويتم تقليب المكونات جيداً مع بعضها البعض. ثم يتم وضع الخميرة والسكر على الماء ويتم تقليبهم بشكل جيد لحين أن يختمروا في مكان دافئة. ثم يتم إضافة السمنة على الخليط الجاف ويتم تقليب المكونات جيداً مع بعضها البعض بالإضافة للسمنة. بعد ذلك يتم إضافة الخميرة مع تقليب كافة المكونات ومن ثم يتم إضافة اللبن ويتم عجنهم مع بعضهم البعض ويتم تركها لحين أن تختمر في مكان دافئ. بعد أن تختمر العجينة يتم عجن العجوة جيداً بملعقة كبيرة من الزبدة والسمسم ويتم تشكيلها تبعاً للشكل الذي ترغبون فيه. يتم إدخال الصينية إلى الفرن ويتم تركها في الفرن لحين أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي، من الأفضل أن يتم استخدام دقيق من النوع الفاخر. لا يتم تحسين العجوة أو الملبن على النار، يتم نخل الدقيق قبل أن يتم استخدامه للحصول على قوام هش للعجينة. ثم يتم تشكيل الملبن والعجوة من أجل سهولة الحشو، لا تقوم بزيادة وضع المادة السائلة منعاً لأن يكون الكعك ناشف. خطوات تحضير كحك العيد هكذا قد وضحنا إليكم من خلال هذا المقال مكونات عمل كحك العيد وخطوات تحضيره.

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