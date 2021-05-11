طريقة عمل بسكويت التمر في المنزل للعائلة في عيد الفطر

نعرض لكم طريقة عمل بسكويت التمر المميز والذي يحبه الجميع بتناوله في جميع الأوقات من اليوم وخاصة في عيد الفطر، والذي يشتهر بعمل الكعك والبسكويت وغيرها من الأكلات الخفيفة التي يتم تناولها مع العائلة، وبسبب أن الكثير من سيدات المنازل تحتاج لمعرفة طريقة عمل بسكوت التمر في المنزل بدلًا من شرائه بأسعار باهظة الثمن من داخل المحلات، لذا سوف نوفر لكي سيدتي طريقة عمل بسكوت التمر الطري والدائب.طريقة عمل بسكويت التمر
يمكن القيام بإعداد بسكويت التمر بكل سهولة في المنزل دون الحاجة إلى شراءه من الخارج من خلال الخطوات التالية:
المكونات:
- أربعة أكواب من الطحين.
- عدد ٤ بيضات.
- كوب من السكر.
- كوب من الزيت.
- ملعقة من الفانيليا.
- ملعقة كبيرة من والبيكنج بودر.
مكونات حشو البسكوت:
- ٤ ملاعق من الزيت.
- نصف كيلو من عجوة التمر.
- نحضر إناء واسع نسبيًا، اعجني عجوة التمر مع الزيت حتى تتداخل المكونات معًا.
- في وعاء آخر، افقي كلًا من البيض والزيت الفانيليا والسكر باستخدام المضرب الكهربي، أو يمكنك استخدام الخلاط استمري في الخفق حتى تتجانس كافة المكونات حتى تختفي حبيبات السكر تمامًا، أو عندما يصبح القوام سميك.
- نضع الخليط في وعاء للعجن، ونضع عليه كمية حوالى ٣ أكواب ونصف من الطحين.
- ثم نضيف والبيكنج بودر، بعد ذلك نلاحظ إذا ما كانت العجينة متماسكة من عدمه، حيث يحب أن تكون العجينة متماسكة ولا يوجد بها أي تشققات.
- الخطوة التالية هو أن نأخذ قطعة من العجينة ونفردها باستخدام الدقيق وعصا الفرد.
- عند الحصول على قوام سميك تفرد العجينة ونضع بداخلها العجوة، ونشكلها رول ونلف العجينة حول العجوة ونستمر فى لف العجينة.
- نقطع العجينة قطع متساوية متوسطة الحجم.
- في صينية نضع بداخلها ورق الزبدة ثم نضع عليها قطع البسكوت حتى نضعها في الفرن.
- في الفرن يجب أن نشغل العين السفلي وعندما يبدأ البسكوت في النضج نشعل الشواية للحصول على اللون الذهبي الجميل.
- بعد ذلك أخرجيها من الفرن وانتظري حتى تبرد تمامًا، تقدم بها لأسرتك مع كوب من الشاي بألف هنا.
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نعرض لكم طريقة عمل بسكويت التمر المميز والذي يحبه الجميع بتناوله في جميع الأوقات من اليوم وخاصة في عيد الفطر، والذي يشتهر بعمل الكعك والبسكويت وغيرها من الأكلات الخفيفة التي يتم تناولها مع العائلة، وبسبب أن الكثير من سيدات المنازل تحتاج لمعرفة طريقة عمل بسكوت التمر في المنزل بدلًا من شرائه بأسعار باهظة الثمن من داخل المحلات، لذا سوف نوفر لكي سيدتي طريقة عمل بسكوت التمر الطري والدائب.طريقة عمل بسكويت التمر
يمكن القيام بإعداد بسكويت التمر بكل سهولة في المنزل دون الحاجة إلى شراءه من الخارج من خلال الخطوات التالية:
المكونات:
- أربعة أكواب من الطحين.
- عدد ٤ بيضات.
- كوب من السكر.
- كوب من الزيت.
- ملعقة من الفانيليا.
- ملعقة كبيرة من والبيكنج بودر.
مكونات حشو البسكوت:
- ٤ ملاعق من الزيت.
- نصف كيلو من عجوة التمر.
- نحضر إناء واسع نسبيًا، اعجني عجوة التمر مع الزيت حتى تتداخل المكونات معًا.
- في وعاء آخر، افقي كلًا من البيض والزيت الفانيليا والسكر باستخدام المضرب الكهربي، أو يمكنك استخدام الخلاط استمري في الخفق حتى تتجانس كافة المكونات حتى تختفي حبيبات السكر تمامًا، أو عندما يصبح القوام سميك.
- نضع الخليط في وعاء للعجن، ونضع عليه كمية حوالى ٣ أكواب ونصف من الطحين.
- ثم نضيف والبيكنج بودر، بعد ذلك نلاحظ إذا ما كانت العجينة متماسكة من عدمه، حيث يحب أن تكون العجينة متماسكة ولا يوجد بها أي تشققات.
- الخطوة التالية هو أن نأخذ قطعة من العجينة ونفردها باستخدام الدقيق وعصا الفرد.
- عند الحصول على قوام سميك تفرد العجينة ونضع بداخلها العجوة، ونشكلها رول ونلف العجينة حول العجوة ونستمر فى لف العجينة.
- نقطع العجينة قطع متساوية متوسطة الحجم.
- في صينية نضع بداخلها ورق الزبدة ثم نضع عليها قطع البسكوت حتى نضعها في الفرن.
- في الفرن يجب أن نشغل العين السفلي وعندما يبدأ البسكوت في النضج نشعل الشواية للحصول على اللون الذهبي الجميل.
- بعد ذلك أخرجيها من الفرن وانتظري حتى تبرد تمامًا، تقدم بها لأسرتك مع كوب من الشاي بألف هنا.
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