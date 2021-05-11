طريقة عمل بسكويت التمر في المنزل للعائلة في عيد الفطر

نعرض لكم طريقة عمل بسكويت التمر المميز والذي يحبه الجميع بتناوله في جميع الأوقات من اليوم وخاصة في عيد الفطر، والذي يشتهر بعمل الكعك والبسكويت وغيرها من الأكلات الخفيفة التي يتم تناولها مع العائلة، وبسبب أن الكثير من سيدات المنازل تحتاج لمعرفة طريقة عمل بسكوت التمر في المنزل بدلًا من شرائه بأسعار باهظة الثمن من داخل المحلات، لذا سوف نوفر لكي سيدتي طريقة عمل بسكوت التمر الطري والدائب.

طريقة عمل بسكويت التمر

يمكن القيام بإعداد بسكويت التمر بكل سهولة في المنزل دون الحاجة إلى شراءه من الخارج من خلال الخطوات التالية:

المكونات:

أربعة أكواب من الطحين.

عدد ٤ بيضات.

كوب من السكر.

كوب من الزيت.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من والبيكنج بودر.

مكونات حشو البسكوت:

٤ ملاعق من الزيت.

نصف كيلو من عجوة التمر.