تعرفي على فوائد الترمس وكيفية تحضيره بطريقة صحية في البيت

معظمنا يتناول الترمس ولا ندرك فوائد الترمس، ويعد الترمس من أنواع البقوليات، ولكن لا يمكن تناول الترمس بشكله الطبيعي وهو حصا ولكن لابد أن يتم تسوية وبعد ذلك يتم تناوله، فهو يحتوي على عناصر غذائية كبيرة، يحتوي الترمس على كثير من الفوائد الطبيعية، ومن الجدير بالذكر التأكيد على نقع الترمس مدة من الوقت كي تتخلصي من المادة السامة الموجودة في الترمس، ويمكن التخلص منها بنقع الترمس بالملح والماء تقريباً يوم كامل.

يمكن طحن الترمس واستخدامه كبديل الدقيق فهو يساعد على تحسين صحة الجسم ولا يزيد من وزن الجسم وكثير من الدول الأوروبية تستخدم هذه الوصفة.

يساعد الترمس على تدفق الدم بالجسم وتقوية صحة المناعة، وتعد فوائده في تناوله في َصفات الطعام والمخبوزات.

استخدام الترمس مع اللحوم تساعد على التخلص من الدهون وتساعد على تحسين الجهاز الهضمي.

يساعد على وصول الدم إلى الشرايين. والقلب كما يزيد من تقويتهم وزيادة وظائفهم بشكل طبيعي.

يوجد خطوات لابد من اتباعها للحصول على ترمس ذو طعم رائع، ومفيد ومغذي للجسم وهي:

نقع الترمس كما ذكرنا سابقًا، يتم سلق الترمس لمدة نصف ساعة على النار.

يتم التغيير على الترمس خلال اليوم بشكل مستمر حتى نتخلص من مذاق المرارة الموجود بالترمس.

قومي بإضافة القليل من الملح ويمكن تناوله بعد ذلك، ولكن لابد من التنويه أن يوضع في الثلاجة للحفاظ عليه

فوائد الترمسطريقة عمل الترمسالقيمة الغذائية للترمس

الترمس غني بقيمة غذائية كبيرة، وتحتوي على مجموعة كبيرة من المعادن و السعرات الحرارية الذي يساعد على خسارة وزن الجسم، وكثير من الأشخاص النباتيين يفضلون تناول الترمس فهو مصدر للبروتين.

يحتوي الترمس على

السعرات الحرارية371 سعرة حرارية

الكربوهيدرات 40.37 جرام

الألياف الغذائية18.9 جرام

البروتينات36.17 جرام.

وبذلك نكون تعرفنا على كل فوائد الترمس