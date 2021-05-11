أسرار تحضير الهريسة بالسميد بأسهل طريقة في المنزل

الهريسة من الحلويات التي يعشقها الجميع، فهي حلوى خفيفة على المعدة وطرية جيدًا أساسية على أي سفرة رمضانية سهلة في اعدادها مضمون نجاحها بنسبة عالية فهي لا تفشل مع احد من قبل تقبل العديد من الحشوات يوجد منها أصناف مختلفة ومتنوعه وكل صنف له مذاق خاص بها فالهريسة بالقشطة تختلف عن الهريسة بالمسكرات أما عن الهريسة بالسميد تأخذك في عالم آخر من المذاق المدهش واللون الذهبي اللامع.

الكثيرين يبحثون دائما عن أفضل طريقة لإعدادها عبر المنصات المختلفة، فهي من الحلوى التي تحمل قيمة غذائية وطعم طيب في نفس الوقت فإذا كنت عزيزي القاري من هؤلاء الباحثين عن أفضل طريقة للإعداد الهريسة بالسميد فتابع معنا.

أسرار تحضير الهريسة بالسميدأفضل وصفة للإعداد الهريسة بالسميد

مكونات وصفة الهريسة بالسميد

ثلاث أكواب ونصف من دقيق السميد.

كوبان من السكر الناعم.

نصف كوب من السمن المذاب.

كوب من الزبادي العادي.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

فستق مطحون للتزيين(اختياري).

2 كوب من الماء.

كوب ونصف من السكر.

ربع ملعقة من عسل الجلوكوز.

فانيليا.

عصرة من الليمون.

في إناء عميق قومي بوضع السكر والماء على نار هادئة بدون أي تقليب.

انتظري لمدة 10 دقائق حتى يبدأ الخليط في الغليان ثم ضفي باقي مكونات الشربات مع التقليب جيدًا.

اتركي الخليط حتى يثقل قليلا.

قومي بإحضار إناء عميق وضعي فيه كل من دقيق السميد و البيكنج بودر و الزبادي والسمن مع التقليب الجيد حتى تمتزج المكونات قليلا.

في إناء آخر قومي بخلط مقدار نصف كوب من الماء الدافئ مع مقدار الخميرة وقلبيهم جيدًا، ابدئي في إضافة الماء على خليط السميد بصورة تدريجه مع العجن جيدًا حتى تتكون معاكِ عجينة رملية.

اتركي الخليط حتى تختمر لمدة لمده لا تقل عن ساعتين ثم اسكبي الخليط في صينية مناسبة واضغطي عليها برفق حتى تكون فى مستوى متساوي.

ادخلي الصينية الفرن وانتظري حتى تنضج تماما تأخذ اللون الذهبي ثم اخرجيها على الفور واسكبي عليها الشربات الذي تم تحضيره مسبقا.

وزعي الفستق المطحون على الوجه وتمتعي بالمذاق الطيب والشكل الرائع.

مكونات الشرباتطريقة تحضير الشرباتطريقة تحضير الهريسة بالسميد