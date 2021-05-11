طريقه الكباب التركي الفاخر بالطعم الاصلي بالخلطة السحرية احلي من الجاهز

طريقه الكباب التركي الفاخر بالطعم الاصلي يحب الكثير من الناس أنواعًا مختلفة من اللحوم المشوية مثل الدجاج واللحوم المشوية، بالإضافة إلى رقة الكباب، يتم تحضيره في مطابخ متنوعة، ويخلط مع مجموعة متنوعة من البهارات، وتعتمد هذه البهارات على البهارات، وتعتمد البهارات الأخرى على الخلطة، وتشمل هذه الكباب التركي، والتوابل لذيذة، ونقدم هنا طريقة الكباب التركي باستخدام الدجاج مرة واللحمة مرة واحدة. طريقه الكباب التركي الفاخر بالطعم الاصلي المكونات نصف كوب (50 جم) شبت مفروم

1 كجم (1000 جم) من لحم الضأن المفروم

نصف كوب (100 جم) بقدونس مفروم

بيضة كبيرة

نصف ملعقة صغيرة (7.5 جم) من مسحوق البصل

كذلك ملعقة قليلة (5 جم) سماق

1 ملعقة واحدة قليلة (5 جم) فلفل أحمر مطحون

1 ملعقة صغيرة (5 جم) مسحوق ثوم

ملعقة واحدة قليلة (5 جم) مسحوق فلفل حار

ملعقة واحدة قليلة (2.5 جم) من مسحوق الكمون

القليل من الفلفل الأسود والملح

أسياخ من الخشب طريقة تحضير الكباب التركي مزيج من الثوم والزبادي وتوابل الكمون ودبس الرمان ومسحوق الفلفل الأحمر والملح والفلفل الأسود.

انقعي إناء من قطع الدجاج وقطعيها إلى مكعبات بخليط البهارات المحضر في الخطوة الأولى.

احتفظ بالوعاء المغلق في الثلاجة حتى اليوم التالي؛ إذا كنت تريد استخدامه في نفس اليوم، ضعه في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.

نقوم بإزالة الدجاج من الثلاجة لمدة ساعة قبل شويه وضعيه على الأسياخ، ليكون جاهزًا للشوي.

حضري الفحم للشواء، أو من الممكن أن نستبدله باستخدام الفرن، إذا لزم الأمر، لشوي الكباب التركي بالطماطم والبصل والفلفل لمدة تتراوح بين ثماني وعشر دقائق، أو حتى تنضج.

واعلم أنك تستخدم مرق التوابل المتبقي في الوعاء لسقي أسياخ الكباب لامتصاص المزيد من النكهة. مقادير كباب الدجاج التركي: كيلو دجاج مقطع مكعبات.

3 حبات طماطم، كل واحدة مقسمة إلى أربع قطع.

2 فلفل أحمر.

3 بصل.

كذلك ملعقة واحدة قليلة كمون.

ملعقة صغيرة من البهارات.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح، توابل.

ملعقتان كبيرتان من الحليب.

2 فص ثوم مفروم.

ملعقة قليلة من دبس الرمان.

كذلك ملعقة قليلة من دبس الفلفل الأحمر. طريقة تحضير الكباب التركي بالدجاج: نقطع الدجاج ونغسله بالماء.

اخلطي دبس الرمان والزبادي ودبس الفلفل الأحمر ثم ضعيهم على قطع الدجاج.

نضع الفلفل الأسود والبهارات والكمون على الدجاج.

ثم يضاف الملح على حسب الطلب.

قلبي المكونات جيدًا، ثم غطي الحاوية وضعها في الثلاجة لمدة ساعتين.

أخرجي الدجاج من الثلاجة وضعيه على أسياخ مع الطماطم والفلفل والبصل.

أشعل الفحم واستعد للشواء أو يتم تجهيز الفرن.

اشوي كباب الضأن والطماطم والبصل والفلفل الأحمر لمدة 8 إلى 10 دقائق أو حتى ينضج تمامًا.

يمكن إقران الكباب التركي بالسلطات والمقبلات. الوسوم

طريقه الكباب التركي الفاخر بالطعم الاصلي يحب الكثير من الناس أنواعًا مختلفة من اللحوم المشوية مثل الدجاج واللحوم المشوية، بالإضافة إلى رقة الكباب، يتم تحضيره في مطابخ متنوعة، ويخلط مع مجموعة متنوعة من البهارات، وتعتمد هذه البهارات على البهارات، وتعتمد البهارات الأخرى على الخلطة، وتشمل هذه الكباب التركي، والتوابل لذيذة، ونقدم هنا طريقة الكباب التركي باستخدام الدجاج مرة واللحمة مرة واحدة. طريقه الكباب التركي الفاخر بالطعم الاصلي المكونات نصف كوب (50 جم) شبت مفروم

1 كجم (1000 جم) من لحم الضأن المفروم

نصف كوب (100 جم) بقدونس مفروم

بيضة كبيرة

نصف ملعقة صغيرة (7.5 جم) من مسحوق البصل

كذلك ملعقة قليلة (5 جم) سماق

1 ملعقة واحدة قليلة (5 جم) فلفل أحمر مطحون

1 ملعقة صغيرة (5 جم) مسحوق ثوم

ملعقة واحدة قليلة (5 جم) مسحوق فلفل حار

ملعقة واحدة قليلة (2.5 جم) من مسحوق الكمون

القليل من الفلفل الأسود والملح

أسياخ من الخشب طريقة تحضير الكباب التركي مزيج من الثوم والزبادي وتوابل الكمون ودبس الرمان ومسحوق الفلفل الأحمر والملح والفلفل الأسود.

انقعي إناء من قطع الدجاج وقطعيها إلى مكعبات بخليط البهارات المحضر في الخطوة الأولى.

احتفظ بالوعاء المغلق في الثلاجة حتى اليوم التالي؛ إذا كنت تريد استخدامه في نفس اليوم، ضعه في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.

نقوم بإزالة الدجاج من الثلاجة لمدة ساعة قبل شويه وضعيه على الأسياخ، ليكون جاهزًا للشوي.

حضري الفحم للشواء، أو من الممكن أن نستبدله باستخدام الفرن، إذا لزم الأمر، لشوي الكباب التركي بالطماطم والبصل والفلفل لمدة تتراوح بين ثماني وعشر دقائق، أو حتى تنضج.

واعلم أنك تستخدم مرق التوابل المتبقي في الوعاء لسقي أسياخ الكباب لامتصاص المزيد من النكهة. مقادير كباب الدجاج التركي: كيلو دجاج مقطع مكعبات.

3 حبات طماطم، كل واحدة مقسمة إلى أربع قطع.

2 فلفل أحمر.

3 بصل.

كذلك ملعقة واحدة قليلة كمون.

ملعقة صغيرة من البهارات.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح، توابل.

ملعقتان كبيرتان من الحليب.

2 فص ثوم مفروم.

ملعقة قليلة من دبس الرمان.

كذلك ملعقة قليلة من دبس الفلفل الأحمر. طريقة تحضير الكباب التركي بالدجاج: نقطع الدجاج ونغسله بالماء.

اخلطي دبس الرمان والزبادي ودبس الفلفل الأحمر ثم ضعيهم على قطع الدجاج.

نضع الفلفل الأسود والبهارات والكمون على الدجاج.

ثم يضاف الملح على حسب الطلب.

قلبي المكونات جيدًا، ثم غطي الحاوية وضعها في الثلاجة لمدة ساعتين.

أخرجي الدجاج من الثلاجة وضعيه على أسياخ مع الطماطم والفلفل والبصل.

أشعل الفحم واستعد للشواء أو يتم تجهيز الفرن.

اشوي كباب الضأن والطماطم والبصل والفلفل الأحمر لمدة 8 إلى 10 دقائق أو حتى ينضج تمامًا.

يمكن إقران الكباب التركي بالسلطات والمقبلات.

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