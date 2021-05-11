أسهل طريقة لعمل الحواوشي بتتبيله مميزة مثل المحلات

طريقة عمل الحواوشي التي يمكن عملها في البيت بكل سهولة، فهي من الأكلات التي يزداد الإقبال عليها بشدة، حيث تكون باللحمة المفرومة والتوابل فتعطي طعم رائع ، وتحب ست البيت عمل في المنزل وطريقته سهلة للغاية، ويصلح للعزومات، كما يمكن أخذه في الرحلات وتسخينه، ويمكن لربة المنزل عمله بالخبز الأبيض الجاهز، كما يمكن عمل عجينة للعيش ثم نقوم بحشوها باللحمة المفرومة والمتبلة وهناك العديد من التكات والأسرار في حواشي اللحمة التي يجب أن تعرفها ست البيت حتي تقوم بتحضيرها بطريقة صحيحة. مكونات الحواوشي كيلو لحمة

نصف كيلو بصل مقطع

بهارات الحواشي ملعقة كبيرة سبع بهارات وملعقة فلفل اسود وملعقة كمون

ملعقة بصل بودر

ثوم بودر

2 كيس خلطة مرقة دجاج طريقة تحضير الحواوشي نقوم بإحضار بوله ونضع فيها اللحمة والبصل كما نضيف التوابل كلها الفلفل الأسود والسبع بهارات والكمون وثوم البودر والبصل البودر، ونقلبهم جيدا معاً ثم نقوم بفرمهم في مفرمة اللحمة أو في الكبة. بعد أن قمنا بفرم كل هذه المكونات نقوم بإحضار خبز أبيض لعمل الحواشي نقوم بشراؤه جاهز ونقوم بعمل اللحمة المفرومة كور صغيرة ونبدأ في وضعها داخل الرغيف ونفردها جيدا ونقوم بفرد اللحمة في كل أرغفة العيش بعد ذلك نحضر صنية ونبدأ في رص الحواشي عليها بعد ذلك تأتي الخطوة الأخيرة وهي تسوية الحواشي حيث نقوم بضبط حرارة الفرن علي نار هادئة حتي تستوي اللحمة المفرومة داخل الرغيف جيدا، نقوم بضع الصنية في الرف الأوسط، وعندما يبدأ الرغيف في الاحمرار نقوم بتقليبه علي الوجه الآخر، وبعد يحمر رغيف الحواشي من كل ناحية نخرجه من الفرن وبذلك يكون كل عيش الحواشي قد استوي ويكون طري ورائع ويمكن تقديمه الان. مكونات الحواوشيطريقة تحضير الحواوشي الوسوم

طريقة عمل الحواوشي التي يمكن عملها في البيت بكل سهولة، فهي من الأكلات التي يزداد الإقبال عليها بشدة، حيث تكون باللحمة المفرومة والتوابل فتعطي طعم رائع ، وتحب ست البيت عمل في المنزل وطريقته سهلة للغاية، ويصلح للعزومات، كما يمكن أخذه في الرحلات وتسخينه، ويمكن لربة المنزل عمله بالخبز الأبيض الجاهز، كما يمكن عمل عجينة للعيش ثم نقوم بحشوها باللحمة المفرومة والمتبلة وهناك العديد من التكات والأسرار في حواشي اللحمة التي يجب أن تعرفها ست البيت حتي تقوم بتحضيرها بطريقة صحيحة. مكونات الحواوشي كيلو لحمة

نصف كيلو بصل مقطع

بهارات الحواشي ملعقة كبيرة سبع بهارات وملعقة فلفل اسود وملعقة كمون

ملعقة بصل بودر

ثوم بودر

2 كيس خلطة مرقة دجاج طريقة تحضير الحواوشي نقوم بإحضار بوله ونضع فيها اللحمة والبصل كما نضيف التوابل كلها الفلفل الأسود والسبع بهارات والكمون وثوم البودر والبصل البودر، ونقلبهم جيدا معاً ثم نقوم بفرمهم في مفرمة اللحمة أو في الكبة. بعد أن قمنا بفرم كل هذه المكونات نقوم بإحضار خبز أبيض لعمل الحواشي نقوم بشراؤه جاهز ونقوم بعمل اللحمة المفرومة كور صغيرة ونبدأ في وضعها داخل الرغيف ونفردها جيدا ونقوم بفرد اللحمة في كل أرغفة العيش بعد ذلك نحضر صنية ونبدأ في رص الحواشي عليها بعد ذلك تأتي الخطوة الأخيرة وهي تسوية الحواشي حيث نقوم بضبط حرارة الفرن علي نار هادئة حتي تستوي اللحمة المفرومة داخل الرغيف جيدا، نقوم بضع الصنية في الرف الأوسط، وعندما يبدأ الرغيف في الاحمرار نقوم بتقليبه علي الوجه الآخر، وبعد يحمر رغيف الحواشي من كل ناحية نخرجه من الفرن وبذلك يكون كل عيش الحواشي قد استوي ويكون طري ورائع ويمكن تقديمه الان. مكونات الحواوشيطريقة تحضير الحواوشي

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