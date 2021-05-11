ماسكات العيد لتنوير البشرة كالثلج للوجه واليديين بمكونات طبيعية في المنزل

ماسكات العيد لتنوير البشرة كالثلج للوجه واليديين بمكونات طبيعيةأن كثير من السيدات والبنات تبحث عن ماسكات لتنوير البشرة في العيد لكي تكون بشرتها كالثلج، لذلك نقدم لكم ماسكات العيد لكي تقوموا بعملها لتكون بشرتكم مثل بشرة الأطفال خالية من أي شحوب أوعيوب، وهذه الماسكات من المواد الطبيعية فعليكم أن تختاروا منها ما ينا سبكم لكي تتحلوا في العيد ليزداد جمالكم.

ماسكات العيد لتنوير البشرة كالثلج

كما ذكرنا أن كل البنات تبحث عن عمل ماسكات تقوم بعملها في المنزل لتنوير بشرتها لذلك نقدم لكم هذه الماسكات المفيدة للبشرة.

عليكي أن تخلطي ملعقة من العسل وملعقة من الزبادي ونخلطهم جيدا ونضعهم على الوجه لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بغسل الماسك بالماء الفاتر.

عليكي بخلط ملعقة من النشا مع ملعقة كبيرة من الزبادي ووضعها على الوجه لمدة ربع ساعة، ثم نغسل الوجه بالماء.

نضع ملعقتان من الحليب وملعقة كركم ونخلطهم جيدا ونضع على الوجه حتى يجف تماما ونقوم بفركه بطريقة دائرية ثم نغسل الوجه، وبعد ذلك نحضر قطنة مبللة بالحليب فقط ونمسح بها الوجه.

نضع ملعقتان من الحليب وملعقة من العسل وملعقة من الخميرة الفورية ونخلطهم جيدا ونضعه على الوجه لمده عشر دقائق، ثم نقوم بغسل الوجه، وهذا الماسك نتيجته فائقة.

نقوم بطحن ملعقة من الأرز ونضيف ثلاث ملاعق من الحليب ونخلطهم جيدا ونضعه على الوجه حتى يجف تماما ويفرك من الوجه بطريقة دائرية لكي نقوم بتنظيف البشرة من أي شوائب موجودة، ونقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر.

نأخذ بياض بيضة ونخفقها جيدا ونضيف ثلاث نقط من الليمون ونضعه على البشرة حتى يجف تماما، ونقوم بتقشيره كي يزيل أي شعر أو أي شوائب.

ماسك الشوفان والزبادي

نطحن ملعقة كبيرة من الشوفان ونخلطها بثلاث ملاعق من الحليب ونضعه على الوجه لمدة عشر دقائق، ونقوم بغسل الوجه جيدا.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم طريقة عمل ماسكات لتنوير البشرة في العيد.