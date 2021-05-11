كيف يمكن الوقاية من اضطراب القولون العصبي في ايام العيد، يكون من خلال إتباع مجموعة من النصائح تحول دون تهيج القولون والمعاناة من أعراضه التي يمكن أن تعيق ممارسة الحياة اليومية وتسبب عدد من الآلام، وتلك النصائح في التالي.

طرق الوقاية من اضطراب القولون العصبي في العيد:

تغيير النظام الغذائي من نظام شهر رمضان إلى النظام العادي يجب أن يكون بشكل تدريجي لتهيئة القولون لذلك، وينصح بالبدء بوجبات فطور صغيرة خلال العيد وتقسيم الوجبات الرئيسية إلى وجبات صغيرة متعددة.

يجب على مريض القولون العصبي إعادة تنظيم أوقات النوم وذلك يساعد في السيطرة على نوبات القولون العصبي، ومن المهم تجنب السهر وقلة النوم في الأعياد.

يكثر في الأعياد تناول اللحوم والوجبات الدسمة بشكل عام، وهنا على مريض القولون العصبي التقليل أو إدخال أكبر قدر من الخضروات والفواكه إلى الوجبات، حتى لا تكون تلك الوجبات عبء على صحة القولون.

حلويات العيد بأنواعها مليئة بالسكريات و الدهون ويجب تناولها بكميات معتدلة، للتقليل من تأثيرها على صحة القولون.

الحد من شرب كشروبات الكافيين في الأعياد، لما تسببه تلك المشروبات ومنها الشاي والقهوة من أضرار وتهيج للقولون العصبي.

وأخيرا والأهم على مريض القولون العصبي تجنب أي إجهاد أو انفعالات نفسية تسبب تهيج القولون العصبي، ويجب ممارسة أي أنشطة بدنية تحسن من الصحة العامة وتساعد في السيطرة على أعراض ونوبات القولون العصبي.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.