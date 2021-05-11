مكون فتاك لتنظيف دهون المطبخ والشفاط في خمس دقائق فقط وبدون مجهود

تحرص كل السيدات في تلك الأيام على تنظيف كل ركن في أجزاء المنزل، وذلك احتفالا بدخول عيد الفطر المبارك، حيث تقوم السيدات ببذل مجهود كبير في تنظيف المطبخ في تلك الأيام وكافة أركان الشقة، ولكن المطبخ ومع الأسف الشديد يكون له وضع مختلف في التنظيف وذلك بسبب تراكم دهون الطبخ مرة تلو الأخرى على مدار فترات طويلة قد تكون سنة حيث يتم تنظيف المطبخ من العيد للعيد بالنسبة لبعض السيدات، وهو ما يجعل الدهون تتراكم بشكل كبير في مطبخك وخاصة في الاركان ومنطقة الشفاط، ولكن مع الوصفة التي سنقدمها لكم ستقلل كثيرا من المجهود التي تبذلينه في تنظيف مطبخك حيث تعمل على فتك الدهون بأسرع وقت وأقل مجهود وأعلى فعالية.

مكون لتنظيف دهون المطبخ

والمكون الذي يتم استخدامه في تلك الوصفة هو مكون بسيط وموجود في كل بيوتنا أو حتى أقرب المحلات بجوار المنزل، حيث تعتمد الوصفة على البيكنج بودر أو البيكربوناتو والتي تساهم في تذويب تلك الدهون وإعطاء اللمعان والبهجة على مطبخك، ويمكن استخدامها بعدة طرق مختلفة، حيث يمكن تخفيفها بالماء ووضعها في زجاجة بخاخ بإضافة كمية من البيكربوناتو مع الماء والرش على أماكن الدهون أو في كافة أجزاء المطبخ وتركها لمدة ربع ساعة ثم البدء في مسحها بواسطة فوطة مبللة بالماء الساخن، وفي حالة تراكم الدهون بشدة يمكن أولا رش الأماكن صعبة التنظيف بالماء الساخن ثم رش البيكنج بودر أو الكربوناتو على أجزاء المطبخ وتركها لمدة 10 إلى 15 دقيقة ثم رش الماء الساخن عليها أو بواسطة فوطة مبللة بماء ساخن يتم المسح لإذابة الدهون، ويمكن إضافة الخل إلى الكربوناتو لتنظيف أقوى وأسرع أيضا.

وصفة تنظيف الشفاط من الدهون

لتنظيف الشفاط يمكن في البداية حله من مكانه ثم تحضير إناء عميق ووضع به ماء ساخن ثم نضيف مقدار كوب من الخل، مع إضافة مقدار 5 ملاعق من الكربوناتو، و5 ملاعق من الصابون السايل، وينقع الشفاط لمدة ساعة إذا كان شديد الاتساخ أو نصف ساعة، بواسطة قماشة أو إسفنجة يتم حكه بعد مرور الوقت الموضح ليعود مثله مثل الجديد تماما شديد النظافة بأقل مجهود.