مقادير المطلوبة لعمل بيتزا الجمبري بالجبن الموزاريلا

بيتزا الجمبري بالجبن الموزاريلا من اشهي والذ الوجبات السهلة وسريعه التحضير والتي يحبها العديد من الأشخاص من الكبار والصغار ويمكن عمل البيتزا في المنزل بأكثر من شكل وطريقه ويمكن استخدام العديد من أنواع الأسماك واللحوم في الحشو مثل بيتزا التونه والجمبري أو بيتزا اللحم والدجاج مع أنواع مختلفه من الجبن ويمكن تقديمها كوجبه رئيسيه أو كنوع من الوجبات السريعة في العديد من المناسبات . المقادير المطلوبة لعمل بيتزا الجمبري بالجبن الموزاريلا كوب من الدقيق الأبيض .

500 غرام من الجمبري مع 300 غرام من الجبن موزاريلا .

ملعقه صغيره خميره فوريه .

ملعقه كبيره لبن بودر.

رشه ملح صغير مع ملعقه صغيره من السكر .

ربع كوب من الزيت .

بصله متوسطه الحجم وفص ثوم وطماطم وفلفل وزيتون مقطع شرائح .

رشه من الفلفل اسود مع رشه من الريحان .

كوب من الماء . الطريقة تحضير بيتزا الجمبري بالجبن الموزاريلا نبدأ بتحضير العجين بخلط كوب من الدقيق أو علي حسب الحاجة ثم نضيف ملعقه صغيره من الخميرة الفورية ومعلقه كبيره من البن البودر ورشه ملح صغيره ورشه سكر صغيره جدا وماء للعجن وربع كوب من الزيت نخلطهم مع بعض ونضيف دقيق حسب حاجه العجين حتى تصبح العجينة طريه نغطيها ونتركها تتخمر.

نقوم بعمل الصلصة بتحضير حبة طماطم وحبة بصله وفص ثوم نقطعهم ونضع رشه من الملح والفلفل الأسود وريحان ونقطه من الزيت ونضعهم علي نار هادئه حتى يتم سواهم جيدا .

نقطع الطماطم والفلفل والزيتون علي حسب الرغبة نضيف مكونات الحشوة سواء كانت لحمه مفرومه أو تونه أو جمبري أو جبنه موتزاريلا و ميكس جبن حسب الرغبة .

بعد أن تتخمر العجينة جيدا نخرجها و نعجنها قليلا بالايد ونفردها في صنية متوسطه الحجم مدهونه بالزيت ونعمل فتحات في العجينة بواسطة الشوكه ونضع الصلصة ونوزعها ثم نضع الخضروات التي تم تقطيعها ونوزعها ثم نضع الحشو سواء كانت جمبري أو لحمه أو غيره ثم نضع على وجهها الجبن موزريلا أو ميكس الجبن حسب الرغبة ونضعها علي درجه حراره 180 درجه في الفرن حتى تتستوي ونشعل الشواية حتى يحمر جهها . المقادير المطلوبة لعمل بيتزا الجمبري بالجبن الموزاريلاالطريقة تحضير بيتزا الجمبري بالجبن الموزاريلا الوسوم

بيتزا الجمبري بالجبن الموزاريلا من اشهي والذ الوجبات السهلة وسريعه التحضير والتي يحبها العديد من الأشخاص من الكبار والصغار ويمكن عمل البيتزا في المنزل بأكثر من شكل وطريقه ويمكن استخدام العديد من أنواع الأسماك واللحوم في الحشو مثل بيتزا التونه والجمبري أو بيتزا اللحم والدجاج مع أنواع مختلفه من الجبن ويمكن تقديمها كوجبه رئيسيه أو كنوع من الوجبات السريعة في العديد من المناسبات . المقادير المطلوبة لعمل بيتزا الجمبري بالجبن الموزاريلا كوب من الدقيق الأبيض .

500 غرام من الجمبري مع 300 غرام من الجبن موزاريلا .

ملعقه صغيره خميره فوريه .

ملعقه كبيره لبن بودر.

رشه ملح صغير مع ملعقه صغيره من السكر .

ربع كوب من الزيت .

بصله متوسطه الحجم وفص ثوم وطماطم وفلفل وزيتون مقطع شرائح .

رشه من الفلفل اسود مع رشه من الريحان .

كوب من الماء . الطريقة تحضير بيتزا الجمبري بالجبن الموزاريلا نبدأ بتحضير العجين بخلط كوب من الدقيق أو علي حسب الحاجة ثم نضيف ملعقه صغيره من الخميرة الفورية ومعلقه كبيره من البن البودر ورشه ملح صغيره ورشه سكر صغيره جدا وماء للعجن وربع كوب من الزيت نخلطهم مع بعض ونضيف دقيق حسب حاجه العجين حتى تصبح العجينة طريه نغطيها ونتركها تتخمر.

نقوم بعمل الصلصة بتحضير حبة طماطم وحبة بصله وفص ثوم نقطعهم ونضع رشه من الملح والفلفل الأسود وريحان ونقطه من الزيت ونضعهم علي نار هادئه حتى يتم سواهم جيدا .

نقطع الطماطم والفلفل والزيتون علي حسب الرغبة نضيف مكونات الحشوة سواء كانت لحمه مفرومه أو تونه أو جمبري أو جبنه موتزاريلا و ميكس جبن حسب الرغبة .

بعد أن تتخمر العجينة جيدا نخرجها و نعجنها قليلا بالايد ونفردها في صنية متوسطه الحجم مدهونه بالزيت ونعمل فتحات في العجينة بواسطة الشوكه ونضع الصلصة ونوزعها ثم نضع الخضروات التي تم تقطيعها ونوزعها ثم نضع الحشو سواء كانت جمبري أو لحمه أو غيره ثم نضع على وجهها الجبن موزريلا أو ميكس الجبن حسب الرغبة ونضعها علي درجه حراره 180 درجه في الفرن حتى تتستوي ونشعل الشواية حتى يحمر جهها . المقادير المطلوبة لعمل بيتزا الجمبري بالجبن الموزاريلاالطريقة تحضير بيتزا الجمبري بالجبن الموزاريلا

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