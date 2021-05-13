مع حلول عيد الفطر السعيد وبعد شهر الصيام المبارك، يعود الكثير من الناس لعادات تناول الطعام بطريقة مبالغ فيها. ما قد يؤثر على صحتهم ويزيد من اوزانهم بشكل كبير.

وللتحكم بالشهية، يشارك أحمد مدكور، مدير اللياقة البدنية في فيتنس فيرست الشرق الأوسط، بعض النصائح للاستمتاع بعيد فطر صحي وسعيد.

نصائح فعالة للحفاظ على لياقة صحية عالية في العيد

لا شك في ان العودة للحياة الطبيعية بعض الصيام، قد تكون قاسية وصعبة على البعض ما يشكَل صدمة كبيرة على الجسم ويضر باللياقة البدنية التي يتمتع فيها الانسان. ومن الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الناس في العيد، أنهم يميلون إلى تناول الطعام أكثر مما كانوا عليه قبل رمضان.

لذا ينصح مدكور بوجوب اتباع النصائح التالية للحفاظ على لياقة صحية عالية في العيد:

البدء بوجبة فطور صحية : تكون فيها كمية الطعام والسعرات الحرارية أقل في الأيام القليلة الأولى بعد رمضان، ولكن يجب أن تظل العادات الصحية كما دوت الخليج، مثل تناول الإفطار كل يوم. سيساعدك ذلك على التحكم بالطعام أثناء النهار، وتعزيز الطاقة، والتحكم بالشهية.

: تكون فيها كمية الطعام والسعرات الحرارية أقل في الأيام القليلة الأولى بعد رمضان، ولكن يجب أن تظل العادات الصحية كما دوت الخليج، مثل تناول الإفطار كل يوم. سيساعدك ذلك على التحكم بالطعام أثناء النهار، وتعزيز الطاقة، والتحكم بالشهية. تناول الطعام بتكرار وبكميات أقل: إن تناول كميات صغيرة من الأطعمة الصحية على مدار اليوم يرسل إشارة إلى عقلك بأن الإمدادات الغذائية وفيرة، لذا لا بأس من حرق هذه السعرات الحرارية بسرعة.

ويمنحك الحد من الحصول على قدر كبير من السعرات الحرارية في جلسة واحدة أيضاً الكثير من الطاقة. إذ أن تناول السعرات الحرارية الكثيرة في وجبة واحدة - حتى لو كانت صحية - يرسل إلى عقلك رسالة مفادها أن الأوقات الخالية من الدهون يجب أن تكون قريبة، لذلك سيتم تخزين هذه السعرات الحرارية على شكل دهون. كما أن تناول الكثير من الطعام في جلسة واحدة يزيد الشعور بالخمول والنعاس.

تناول البروتين بكثرة: إن تناول كمية البروتينات الكاملة المناسبة للوزن ومستوى النشاط يؤدي إلى استقرار نسبة السكر في الدم، ويعزز التركيز، ويبقي الشخص نحيفاً وقوياً.

والبروتينات الكاملة دوت الخليج أي منتجات حيوانية أو منتجات الألبان أو الحبوب، بالإضافة إلى البقوليات، وهي تفيد خاصة عند الشعور بالحاجة إلى وجبة جيدة تدعم الجسم وتساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

تجنب الإفراط في تناول الكافيين: خلال زيارات العيد يقدم الناس الكثير من الشاي والقهوة، وهذا ما يؤدي إلى الإفراط في تناول الكافيين، وبالتالي زيادة مستويات التوتر في الجسم، واضطراب النوم.

خلال زيارات العيد يقدم الناس الكثير من الشاي والقهوة، وهذا ما يؤدي إلى الإفراط في تناول الكافيين، وبالتالي زيادة مستويات التوتر في الجسم، واضطراب النوم. الحد من حلويات العيد: تجنب تناول الكثير من الحلويات التي تحوي نسبة عالية من السكر والدهون، حيث يمكن أن تزيد من مستويات الأنسولين ما يسبب الشعور بالتعب والنعاس، ويمكن أن تزيد الوزن بسرعة. ويفضل استبدال حلويات العيد بالفواكه الطازجة أو المجففة.

تجنب تناول الكثير من الحلويات التي تحوي نسبة عالية من السكر والدهون، حيث يمكن أن تزيد من مستويات الأنسولين ما يسبب الشعور بالتعب والنعاس، ويمكن أن تزيد الوزن بسرعة. ويفضل استبدال حلويات العيد بالفواكه الطازجة أو المجففة. الإعداد المسبق: غالباً عندما ينشغل الأشخاص مع عائلاتهم وأصدقائهم، لا يمكنهم الحصول على الطعام على فترات منتظمة. والأسوأ من ذلك، التوجه لتخطي وجبات الطعام لتناول حلوى العيد التقليدية الغنية بالدهون.

المشكلة دوت الخليج أن الجسم سيبقى في مزاج الجوع كما كان في رمضان ولن يعزز عملية التمثيل الغذائي. ولإبقاء العقل والجسم في حالة جيدة، يجب تناول وجبات خفيفة صحية ومشاركتها مع العائلة والأصدقاء، مثل اللوز والخضروات النيئة والحمص والزبادي والتوت والفواكه الطازجة والمجففة والبيض المسلوق.