نظام الكيتو دايت كم يَنزل في الأسبوع الأول ونصائح مفيدة لنتائج أفضل

نظام الكيتو دايت , لا يُمكن تَحديد الوزن الذي يُمكن نزوله عند تَطبيق نظام كيتو دايت، حسب عدد ساعات الرياضة، وحسب الأكلات والنظام الغذائي الذي يَتبعه كل شخص، ولكن يَتم نَزول ما بين 2 إلى 5 كيلو من الوزن الزائد في الأسبوع الأول.

نظام الكيتو دايت

عند اتباع نظام الكيتو دايت لحرق الدهون لابد من الاسترشاد ببعض من النصائح والتي تتلخص في الأتي:-

ضرورة الإكثار من الماء على مدار اليوم لأنه هو المشروب المثالي لحرق الدهون وطرد السموم.

يُمكن تَناول الشاي أو القهوة بدون سكر شرط ألا يَتم تَناولهما بكميات كبيرة.

إضافة بعض الوجبات الخفيفة على مدار اليوم، وذلك على حسب الحاجة وجبة أو وجبتين على الأكثر مثل أي نوع من المكسرات، أو الخضروات الورقية، بالعلاوة إلى فاكهة الأفوكادو، أو كوب من الشاي أو القهوة بدون سكر.

هذا مع الحرص على تَجنب تَناول بَعض الأطعمة في جدول كيتو دايت مثال على ذلك:-

جميع الأكلات التي تَحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات في جدول كيتو دايت مثل المكرونة أو الأرز، بالإضافة إلى البطاطس أو الخبز.

الأكلات الَغنية بالسكر.

الوجبات المٌصنعة.

تَجنب تَناول الأكلات قَليلة الدسم.

المشروبات الصناعية والغازية.

المَخبوزات وخصوصًا تلك المصنوعة من القمح.

علماً بأنه سَيَتم حرق أكبر قدر من الدهون، تلك العملية تُعرف باسم (العَملية الَكيتونية)، وفيها يٌستخدم الكيتونات بَدلًا من الكَربوهيدرات أو السكر للحصول على الطاقة اللازمة.

وحتى يَتم اعتياد الجسم على النسب الجديدة من الدهون والبروتينات والكربوهيدرات، والقيام بالوزن ثم مَده مرة أخرى للوصول للوزن المثالي، وحرق كمية كبيرة من الدهون المُتراكمة في الجسم، لأنه من الأنظمة مُنخفضة الكربوهيدرات والسبب في ذلك لتَحفيز الجسم على حرق الدهون المُخزنة.

أكلات نظام الكيتو دايت

الأكلة الأولى

ثمرتين من الكوسة بجانب ما عدده ثمرتان من الجزر سوتيه.

مقدار مناسب من البروكلي المسلوق.

كذلك ضيفي لتلك الوجبة عدد 1 صدر دجاج مشوي مَنزوع الدهن والجلد مضاف له زعتر وروزماري.

الأكلة الثانية

ما قدره شريحتان من السمك الفيلية مشوي بالفرن بالعلاوة على ثلاث ملاعق كبيرة من الفريك المسلوق.

كزبرة + طماطم + خيار + بصل مُقطع لمُكعبات كبيرة.

الأكلة الثالثة