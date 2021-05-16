طرق علاج الشعر الخفيف بوصفات طبيعية ومكونات بسيطة ونتيجة مضمونة 100%

طرق علاج الشعر الخفيف , يعاني الكثير من الأشخاص من تساقط الشعر والبعض يعاني من الشعر الخفيف بشكل وراثي أو بسبب استخدام بعض المواد الكيميائية المضرة بالشعر، ومعنا هنا في هذا المقال نرى سويًا بعض هذه المشاكل وطرق معالجتها.

طرق علاج الشعر الخفيف

توجد بعض الوصفات المنزلية التي تمنع تساقط الشعر مما يجنبنا مشكلة الشعر الخفيف، ومن أهم تلك الوصفات ما يلي:

الليمون والماء الدافئ

نضع قليلا من ماء الليمون مع 3 أضعاف الكمية ماء دافئ ونخلطهم جيدًا ثم نصب الخليط على الشعر ونقوم بتخليل الأصابع برفق بين الخصلات ثم نغسله جيدا بالماء فحسب.

خلطة الزيوت الطبيعية

في تلك الوصفة نخلط نوعان من الزيوت وليكن زيت الكافور بنسبة ملعقتين مع ملعقتين من زيت جوز الهند وندلك به فروة الرأس ثم يغسل الشعر جيدًا بالشامبو والماء ويتم استعمال الوصفة مرة صباحا ومرة مساءًا.

خلطة نبتة الصبار مع الموز

لإعدادها نقوم بخلط ثمرتين من الموز مع أوراق الصبار والسائل اللزج منها ونضعهم في الخلاط ويخلط جيدًا حتى نحصل على مادة متجانسة ومتداخلة، ثم نضع الخليط على الشعر وفروة الرأس ثم يلف جيدًا لمدة 60 دقيقة ويشطف بالماء والشامبو المناسب مع مراعاة التجفيف بشكل طبيعي بدون مجففات الشعر الضارة.

لابد من الاهتمام بالوجبات التي تساعد على بناء ونمو الشعر كالأسماك و الألبان واللحم الأحمر ولحم الدجاج وغيرهم حتى لا نخسر الشعر بسبب قلة العناصر المغذية التي يحتاجها الشعر.

شد الشعر بعنف عند تمشيطه مثلما تفعل بعض الفتيات في جمع شعرها من الخلف وشده بطريقة عنيفة.

الإفراط في استخدام صبغات وألوان الشعر بكميات كبيرة ومرات عديدة.

أخذ بعض أدوية الكورتيزون التي تتسبب في ضعف الشعر ومن الطبيعي أن تؤدي إلى تساقطه.

اتباع بعض أنواع الرجيم والأنظمة الغذائية وافتقارها إلى العناصر الأساسية التي تساعد على نمو الشعر وصحته، مثل الكالسيوم والحديد والكثير من الفيتامينات فيؤدي ذلك لتساقط الشعر والإضرار به.

استخدام منتجات مضرة للشعر كمكواة الشعر والاستشوار وغيرها مما يضعف البصيلات ويؤدي لتساقط الشعر.

أهم أسباب الشعر الخفيف