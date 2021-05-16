اعرفي ازاي تعملي أصابع الدجاج الكريسبي لأطفالك في البيت

الدجاج الكريسبي هو نوع من المقبّلات التي تباع في جميع المطاعم التي تقدّم خدمة الطّعام السّريع، الدّجاج الكرسبي أو ما يسمّى بالدّجاج المقرمش طعامٌ يفضّله جميع الأطفال، ويمكن لهذا الطّبق أن يصبح من الأطباق الصّحيّة التي يمكن أن نعدّها ونقدّمها لأطفالنا كوجبة معتمدة في البيت، لتشجّعي أطفالك للحدّ من أكل هذه الأكلات التي تكون مشبعة بالزّيوت الضّارة لأجسامهم.

الدجاج الكريسبي

أصابع الدجاج الكريسبي، وهي قطع من صدور الدجاج المقطعة إلى شرائح طويلة، بشكل شائع. لتحضير قطع الدجاج المقلي، يتم تغليفها في عجينة تحتوي على دقيق لإعطائها الشكل واللون المطلوب للتقديم.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

ملعقة صغيرة بصل بودرة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

باكيت واحد مرقة دجاج بودرة.

زيت للقلي.

نصف كوب ماء.

ثلاث ملاعق كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بابريكا.

كيلو صدور دجاج مخلية.

كوب دقيق أبيض.

كوب بقسماط ناعم.

نغسل صدور الدجاج جيداً، ثم نقطعها أصابع طولية، ونضعها جانباً.

في طبق صغير، نخلط الملح والفلفل الأسود والبابريكا والبصل البودرة والثوم البودرة.

في بولة متوسطة نضع نصف كمية الدقيق ونصف كمية البهارات ونضيف إليه النشا، ونخلطهم جيداً.

ثم نضيف الماء إلى بولة الدقيق، ونخلطه جيداً حتى يتجانس ونحصل على خليط شبه سائل.

في بولة أخرى، نضع البقسماط وباقي كمية البهارات وباقي كمية الدقيق، ونخلطم جيداً.

نغمس أصابع الدجاج في خليط الدقيق ليغطيه، ثم في البقسماط ليغطيه تماماً.

في مقلاه غويطة وعلى نار مرتفعة، نضع زيت غزير حتى يسخن “يقدح”.

نقلي أصابع الدجاج في الزيت، ونقلبها حتى تكتسب اللون الذهبي وتنضج.

نرفع أصابع الدجاج على ورق مطبخ لتتخلص من الزيت الزائد.

نقدم أصابع الدجاج المقلية مع البطاطس فريسكاس.

مقادير أصابع الدجاج الكريسبيطريقة تحضير أصابع الدجاج الكريسبي