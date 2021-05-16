سرعمل برجر اللحم في البيت، من الأكلات سهلة التحضير البرجر والذي يفضل تناوله جميع أفراد الأسرة، ويفضلوا شراءه جاهز ولكن تخشي الكثير من الأمهات من شراء الأكلات الجاهزة، فلذلك يبحثون عن طرق إعداد البرجر في البيت بطريقة سهلة وخطوات بسيطة تساعدهم في الحصول على برجر ذو طعم مميز مثل المطاعم فأليكم أسهل طريقة لتحضير برجر اللحم في البيت. طريقة عمل برجر اللحم في البيت زي المطاعم بمذاق رائع طريقة عمل برجر اللحم في البيت زي المطاعم بمذاق رائع المكونات نصف كيلو من اللحم المفروم.

ملعقة من النشا.

نصف ملعقة بيكنج بودر.

فلفل أسود.

ملح.

ملعقة من بهارات البرجر. طريقة التحضير يجب التأكد من فرم اللحمة بشكل جيد وأن تكون ناعمة مفرومة مرتين، قومي بوضع اللحمة المفرومة في وعاء وأضيفي إليها باقي المكونات وقومي بعجنها باليد جيداً حتي تمتزج المكونات، قومي بترك عجينة البرجر في الثلاجة لمدة 30 دقيقة، قومي بتقسيم عجينة البرجر إلى كور على حسب الحجم الذي ترغبين فيه، يمكنك تشكيل البرجر من خلال استخدام القالب المخصص أو من خلال استخدام كيس الثلاجة للحصول على شكل متناسق، يمكنك تسوية البرجر فور تحضير من خلال وضعها في مقلاة وتقليبه علي الجهتين حتي ينضج تماماً، ويمكنك حفظة من خلال وضع البرجر ووضع كيس الثلاجة فاصل بين كل واحد والأخر لحين الرغبة في استخدامه. سر عمل برجر اللحم في البيت زي المطاعم بخطوات بسيطة ومذاق رائع سر عمل برجر اللحم في البيت زي المطاعم بخطوات بسيطة ومذاق رائع طريقة عمل برجر اللحم المكونات لحم مفروم نسبة دهون 25%.

تفل البصل المفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلقل أسود.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

ملعقة من الجنزبيل.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة كبيرة من البقسماط. طريقة التحضير قومي بإحضار وعاء وضعي اللحمة المفرومة ثم أضيفي باقي المكونات وقومي بخلطهم بشكل جيد مع بعضهم البعض، ثم قومي بتشكيل العجينة على شكل دوائر واضغطي عليها لتحصلي على قرص البرجر بشكل وحجم مناسب، ثم قومي بتركها في الثلاجة لمدة 5 ساعات، ويمكنك بعد ذلك استخدامها أو حفظها لحين الرغبة في استخدامها يمكنك إخراجها من الفريزر واستخدامها بسهولة. الوسوم

سرعمل برجر اللحم في البيت، من الأكلات سهلة التحضير البرجر والذي يفضل تناوله جميع أفراد الأسرة، ويفضلوا شراءه جاهز ولكن تخشي الكثير من الأمهات من شراء الأكلات الجاهزة، فلذلك يبحثون عن طرق إعداد البرجر في البيت بطريقة سهلة وخطوات بسيطة تساعدهم في الحصول على برجر ذو طعم مميز مثل المطاعم فأليكم أسهل طريقة لتحضير برجر اللحم في البيت. طريقة عمل برجر اللحم في البيت زي المطاعم بمذاق رائع طريقة عمل برجر اللحم في البيت زي المطاعم بمذاق رائع المكونات نصف كيلو من اللحم المفروم.

ملعقة من النشا.

نصف ملعقة بيكنج بودر.

فلفل أسود.

ملح.

ملعقة من بهارات البرجر. طريقة التحضير يجب التأكد من فرم اللحمة بشكل جيد وأن تكون ناعمة مفرومة مرتين، قومي بوضع اللحمة المفرومة في وعاء وأضيفي إليها باقي المكونات وقومي بعجنها باليد جيداً حتي تمتزج المكونات، قومي بترك عجينة البرجر في الثلاجة لمدة 30 دقيقة، قومي بتقسيم عجينة البرجر إلى كور على حسب الحجم الذي ترغبين فيه، يمكنك تشكيل البرجر من خلال استخدام القالب المخصص أو من خلال استخدام كيس الثلاجة للحصول على شكل متناسق، يمكنك تسوية البرجر فور تحضير من خلال وضعها في مقلاة وتقليبه علي الجهتين حتي ينضج تماماً، ويمكنك حفظة من خلال وضع البرجر ووضع كيس الثلاجة فاصل بين كل واحد والأخر لحين الرغبة في استخدامه. سر عمل برجر اللحم في البيت زي المطاعم بخطوات بسيطة ومذاق رائع سر عمل برجر اللحم في البيت زي المطاعم بخطوات بسيطة ومذاق رائع طريقة عمل برجر اللحم المكونات لحم مفروم نسبة دهون 25%.

تفل البصل المفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلقل أسود.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

ملعقة من الجنزبيل.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة كبيرة من البقسماط. طريقة التحضير قومي بإحضار وعاء وضعي اللحمة المفرومة ثم أضيفي باقي المكونات وقومي بخلطهم بشكل جيد مع بعضهم البعض، ثم قومي بتشكيل العجينة على شكل دوائر واضغطي عليها لتحصلي على قرص البرجر بشكل وحجم مناسب، ثم قومي بتركها في الثلاجة لمدة 5 ساعات، ويمكنك بعد ذلك استخدامها أو حفظها لحين الرغبة في استخدامها يمكنك إخراجها من الفريزر واستخدامها بسهولة.

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