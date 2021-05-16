طريقة عمل الكاتشب البيتي العادي والحار بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل الكاتشب هو من أشهر الصوصات الشهية التي يعشقها الكبار والصغار وتتواجد بجانب الوجبات السريعة ولا أي حد يختلف علي تناولها بجانب المعجنات، البيتزات، البطاطس المحمرة المقرمشة، البانية، المشويات، السندوتشات الجاهزة، السلطات ويقدم بجانبها المايونيز أيضاً، وهما من أكثر الصوصات متربعه على جميع الموائد وفي الرحلات أيضاً تشتري ربات البيوت كميات هائلة من زجاجات الكاتشب لإرضاء جميع أفراد عائلتها، والشركات الكبرى تضيف كميات هائلة من المواد الحافظة المضرة للجسم، ويحتوي أيضاً على نسبة عالية من الصوديوم الذي يزيد نسبة احتباس كمية كبيرة من الماء تحت الجلد، والزجاجة الواحدة تحتوي على نسبة كبيرة من زيت الفركتوز والسكر الصناعي وتبحث كل سيدة عبر الأنترنت عن أسهل طريقة لتحضيرها في المنزل لضمان نظافتها وجودتها وسلامتها.

طريقة عمل الكاتشب

توجد أكثر من طريقة لإعداد الكاتشب فالبعض يحبونه بارد بينما البعض الآخر يفضلونه حاراً، ويستخدمونه في إعطاء الأكلات طعم مميز وخاص مثل الكريب والبيتزا والكانيلوني وغيرها، ولذلك نقدم لكم في السطور التالية الطريقتين لاضاء جميع الأذواق

طريقة عمل الكاتشب العادي

المكونات

اثنان كيلو طماطم فريش.

ملعقة صغيرة مفرومة فرم ناعم.

بصلة متوسطة فرم ناعم.

كوب خل.

خمس ملاعق كبيرة سكر أبيض.

كوب ماء.

أربع ملاعق كبيرة نشا.

ملعقتان كبيرة ملح.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة كبيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة دقيق.

طريقة التحضير

نغسل الطماطم جيدا.

نشقها من الجوانب.

نضعها في حلة متوسطة.

ونضع كوب ماء.

ونتركها على النار..

نضيف البصل والثوم المفروم.

ونتركها على النار لمده نصف ساعة.

نتركها حتي تبرد.

نحضر الخلاط الكهربائي.

نضع جميع المكونات ونطحنهم جيدا.

نصفي جميع المكونات بالمصفاة.

نضعها مرة أخري على نار متوسطة.

نخلط الدقيق والنشا.

نضعهم علي كوب الخل نقلبهم جيدا.

نضيف السكر والملح والتوابل.

ونقلبهم جيدا.

نضيف بالتدريج الخل والنشا والدقيق.

مع التقليب المستمر.

نتركهم علي النار حتي نحصل على قوام سميك.

ويرفع من على النار.

يصب في البرطمانات عندما يبرد.

طريقة عمل الكاتشب الحار

المكونات

ثلاثة كيلو طماطم.

بصلتان متوسطة مفرومة فرم ناعم.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

قرنان فلفل حار أخضر.

قرنان فلفل حار أحمر.

كوب ونص خل أبيض.

كوبان ماء.

كوب كبير مكعبات ثلج.

أربع ملاعق كبيرة نشا.

ملعقتان كبيرة دقيق.

ملعقتان كبيرة ملح.

أربع ملاعق كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقتان صغير فلفل أبيض.

ملعقتان كبيرة ملح.

ملعقه كبيرة بابريكا.

طريقة التحضير