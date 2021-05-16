طريقة عمل الكوارع بسرعة في البيت بطعم أطيب وألذ من المطاعم الشهيرة

طريقة عمل الكوارع , من الأكلات الشعبية ذات الشهرة الواسعة بجميع أنحاء الوطن العربي، مما جعل العديد من المطاعم تتخصص في طرق تقديمها، فهي عبارة عن أقدام الأبقار والخراف أيضًا.

وعلى الرغم من هذا فهي تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة جدًا يمكنها أن تعطي الإنسان طاقة عالية، بالإضافة إلى أنها قادرة على أن تقي الإنسان من الإصابة بهشاشة العظام.

كوارع على حسب الرغبة.

حبتان من البصل متوسطتان الحجم ويتم تقطيعها إلى قطع صغيرة جدًا.

ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

ملح طعام على حسب الرغبة.

نصف ملعقة كبيرة ممسوحة من الفلفل الأسود الناعم.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ثلاث فصوص من الحبهان الحب.

نصف ملعقة صغيرة من القرنفل الحب.

عودان من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

زيت نباتي.

نصف كوب من معجون الطماطم الجاهز.

مكونات الوصفة

من الضروري أن يتم تنظيف الكوارع جيدًا، وذلك من عن طريق غسلها أكثر من مرة بالماء الساخن، والقيام بإزالة منها أي شعر موجود فيها.

نقوم بعدها بوضع إناء على النار ونقوم بإضافة له مقدار مناسب من الماء ونقوم بوضع الكوارع بهذا الإناء ونتركه حتى يغلي لمدة خمس دقائق.

من بعدها نقوم بالتخلص من هذا الماء ونقوم بوضع إناء آخر على النار وبه مقدار مناسب من الماء ونضع بها الكوارع ونتركه يغلي مرة أخرى.

ومن بعدها نقوم بالتخلص من الماء مرة أخرى ونقوم بوضع ماء مرة أخرى بالإناء ونقوم بوضع الكوارع بها مرة أخرى مع إضافة الملح والحبهان والقرنفل والقرفة ونترك كافة المكونات مع بعضها حتى تنضج الكوارع.

ومن بعدها نقوم بوضع إناء على النار ونضيف له الزيت والبصل والثوم مع القيام بتقليبهم حتى يبدأ البصل يذبل ومن بعدها نضيف له معجون الطماطم.

نقوم بإضافة البهارات والكمون والخل والملح إلى الخليط، ومن بعدها نقوم بإضافة هذا الخليط إلى الكوارع ونتركها على النار لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نقوم بوضع الكوارع في طبق مناسب من التقديم ويتم تقديمها وهي ساخنة لتحصلي على أسهل وأسرع طريقة عمل الكوارع.

في الغالب يقوم الجزار بعمل بعض الخطوات الأساسية في تنظيف الكوارع، مثل القيام بسلخ الجلد والتخلص من الشعر الموجود بها لتصبح نظيفة وخالية منهم تمامًا.

كما يمكن أيضًا أن يقوم الجزار بتكثير الكوارع كي تكون سهلة في طبخها، ومن بعدها يأتي دورك أنتي في التنظيف.

قومي بغسل الكوارع تحت الماء الجاري حتى تتخلصي من أي شيء موجود فيها.

ثم من بعدها قومي بإشعال النار وقومي بإمساك الكوارع وتقريبها من النار للتخلص من أي بقايا للشعر موجودة بها.

ثم قومي بإحضار وعاء مناسب وضعي فيه مقدار من الدقيق وآخر من الملح وأيضًا مقدار آخر من الخل الأبيض، افركي كافة هذه المكونات مع بعضها لتصبح مثل الحبيبات.

اتركي الكوارع كما هي بهذا الخليط لمدة لا تقل عن نصف ساعة، فهذه الخطو تعمل على إزالة أي رائحة غير مرغوب فيها من الكوارع.

من بعدها قومي بشطف الكوارع جيدًا للتخلص من هذا الخليط ثم قومي بإحضار إناء مناسب وقومي بوضع فيه مقدار مناسب من الماء وأيضًا الملح ومقدار فنجان من الخل الأبيض بالإضافة إلى عصير ليمونه ووضع قشرها أيضًا بالماء.

ضعي الكوارع في هذا الخليط ثم اتركيها لمدة لا تقل عن ساعة، ومن بعدها قومي بإحضار إناء آخر وضعيه على النار وبه مقدار من الماء واتركيه حتى يغلي.

ثم قومي بإخراج الكوارع من محلول النقع واغسليها تحت الماء الجاري ثم قومي بوضعها بإناء الماء المغلي على النار لمدة خمس دقائق فقط.

قومي بإخراج قطع الكوارع من الماء المغلي وضعيها في مصفاة للتخلص نهائيًا من هذا الماء.

في إناء آخر نظيف ضعي فيه مقدار آخر من الماء النظيف وارفعيه على النار، ثم قومي بوضع فيه البهارات التي تفضليها للسلق واتركي الكوارع على نار متوسطة حتى تنضج.

خطوات التحضيرطريقة تنظيف الكوارع