كبدة الدجاج بدبس الرمان على طريقة المطاعم اللبنانية

كبدة الدجاج بدبس الرمان: (كبدة الفراخ) بدبس الرمان على طريقة المطاعم اللبنانية، فمن المعروف أن المطبخ اللبناني من أكثر المطابخ شهرة على مستوى العالم، وأصبحت المأكولات والأصناف اللبنانية المنتشرة في بلاد الشام وسوريا معروفة في معظم دول العالم، ومن بين تلك الوصفات والأصناف، سوف نقدم لكم طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان، وهي وصفة سهلة وبسيطة ولكن بمذاق مختلف ورائع، فكثيرا ما يرفض الأطفال تناولها مسلوقة، لذلك سوف نقوم بتقديم وصفات كبدة وقوانص الفراخ بأكثر من الطريقة، ومنها كبدة الفراخ بدبس الرمان. مقادير ومكونات كبدة الدجاج بدبس الرمان نصف كيلو من كبدة الدجاج (أو على حسب الكمية المتوفرة لديكي مع مراعاة فروق المقادير).

3 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

نصف كوب من ماء البصل (قومي ببشر بصلة كبيرة واحتفظي بماء البصل منفصل عن البصل).

عدد 2 ثمرة من الليمون متوسط الحجم.

ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

ورق لورا، عود قرفة.

ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود المطحون.

عدد 2 ملعقة من زيت الزيتون أو زيت نباتي.

بقدونس مفروم للتزيين. طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان أولا: قومي بتجهيز الكبدة قبل البدء في التحضير على الأقل بنصف ساعة، بوضعها في الخل الأبيض، وعصير الليمون، وماء البصل مع رشة من الفلفل الأسود المطحون، وقلبيها بهدوء حتى تتشرب من المكونات.

ثانيا: قومي بقدح ملعقتان من زيت الزيتون أو أي زيت نباتي متوفر في مطبخك.

ثالثا: قومي بتشويح بشر البصلة مع الثوم المهروس في الزيت على نار متوسطة، مع التقليب حتى يذبلا.

رابعا: قومي بإضافة الكبدة بالتتبيلة الموضوعة بها، قومي بوضع ورقتان من اللورا مع عود القرفة وقلبيها لمدة 10 دقائق مع تقليبها في البصل والثوم حتى تتخلص الكبدة من جميع السوائل الموجودة بها.

خامسا: قومي بإضافة الملح والفلفل الأسود، كما يمكنك إضافة نصف فلفل من الفلفل الشطة سليم إلي الكبدة على حسب رغبة أفراد الأسرة.

سادسا: قومي بتقليبها حتى تتجانس كافة المكونات مع بعضها البعض.

سابعا: قومي بإضافة دبس الرمان إلى الوعاء مع التقليب لمدة دقيقتين سوف يصبح الخليط متجانس مع بعضه.

ثامنا: قومي برفعها من على النار وتقديمها في وعاء آخر مع تزينها بأوراق البقدونس الأخضر. مقادير ومكونات كبدة الدجاج بدبس الرمانطريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان الوسوم

كبدة الدجاج بدبس الرمان: (كبدة الفراخ) بدبس الرمان على طريقة المطاعم اللبنانية، فمن المعروف أن المطبخ اللبناني من أكثر المطابخ شهرة على مستوى العالم، وأصبحت المأكولات والأصناف اللبنانية المنتشرة في بلاد الشام وسوريا معروفة في معظم دول العالم، ومن بين تلك الوصفات والأصناف، سوف نقدم لكم طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان، وهي وصفة سهلة وبسيطة ولكن بمذاق مختلف ورائع، فكثيرا ما يرفض الأطفال تناولها مسلوقة، لذلك سوف نقوم بتقديم وصفات كبدة وقوانص الفراخ بأكثر من الطريقة، ومنها كبدة الفراخ بدبس الرمان. مقادير ومكونات كبدة الدجاج بدبس الرمان نصف كيلو من كبدة الدجاج (أو على حسب الكمية المتوفرة لديكي مع مراعاة فروق المقادير).

3 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

نصف كوب من ماء البصل (قومي ببشر بصلة كبيرة واحتفظي بماء البصل منفصل عن البصل).

عدد 2 ثمرة من الليمون متوسط الحجم.

ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

ورق لورا، عود قرفة.

ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود المطحون.

عدد 2 ملعقة من زيت الزيتون أو زيت نباتي.

بقدونس مفروم للتزيين. طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان أولا: قومي بتجهيز الكبدة قبل البدء في التحضير على الأقل بنصف ساعة، بوضعها في الخل الأبيض، وعصير الليمون، وماء البصل مع رشة من الفلفل الأسود المطحون، وقلبيها بهدوء حتى تتشرب من المكونات.

ثانيا: قومي بقدح ملعقتان من زيت الزيتون أو أي زيت نباتي متوفر في مطبخك.

ثالثا: قومي بتشويح بشر البصلة مع الثوم المهروس في الزيت على نار متوسطة، مع التقليب حتى يذبلا.

رابعا: قومي بإضافة الكبدة بالتتبيلة الموضوعة بها، قومي بوضع ورقتان من اللورا مع عود القرفة وقلبيها لمدة 10 دقائق مع تقليبها في البصل والثوم حتى تتخلص الكبدة من جميع السوائل الموجودة بها.

خامسا: قومي بإضافة الملح والفلفل الأسود، كما يمكنك إضافة نصف فلفل من الفلفل الشطة سليم إلي الكبدة على حسب رغبة أفراد الأسرة.

سادسا: قومي بتقليبها حتى تتجانس كافة المكونات مع بعضها البعض.

سابعا: قومي بإضافة دبس الرمان إلى الوعاء مع التقليب لمدة دقيقتين سوف يصبح الخليط متجانس مع بعضه.

ثامنا: قومي برفعها من على النار وتقديمها في وعاء آخر مع تزينها بأوراق البقدونس الأخضر. مقادير ومكونات كبدة الدجاج بدبس الرمانطريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

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