وداعاً دهون البوتاجاز المتراكمة عبر مكون واحد لا تحتاجه يعيد البوتاجاز جديد بدون أي مجهود

وداعاً دهون البوتاجاز المتراكمة عبر مكون واحد يتخلص منه الجميع يعيد البوتاجاز جديد بدون أي مجهود أو نقع ، يعاني الكثير من السيدات من الدهون المتراكمة على البوتاجاز، وتلجأ كل سيدة إلى حيلة مختلفة للتخلص من تلك الدهون المتراكمة، فقد يلجأ البعض إلى النقع بإستخدام مواد كيماوية أو مكونات عديدة، وهناك من يستخدم الكلور والمواد المبيضة للتخلص من تلك الدهون المتراكمة، واليوم نقدم لكم وداعاً دهون البوتاجاز المتراكمة عبر مكون واحد يتخلص منه الجميع يعيد البوتاجاز جديد بدون أي مجهود أو نقع.

وداعاً دهون البوتاجاز المتراكمة

نقدم لكم اليوم وصفة لإسترجاع اللون الفضي اللامع للبوتاجاز وعيون البوتاجاز، وذلك عبر إستخدام مكون واحد يتخلص منه الجميع ويلقيه في القمامة، دون معرفة فوائده الرائعة في التخلص من الدهون المتراكمة، أولا يتم إذالة عيون البوتاجاز، ثم عليك الإستعانة بحلة بها ماء ووضعها على النار حتى الغليان ثم إضافة 2 ملعقة كبيرة من ملح الليمون وملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم، بالإضافة إلى ربع كوب من الخل الذي يمنحك اللمعان الرائع والقليل من الصابون المستخدم لغسيل الأطباق، والتي يتم إستخدامها مع البوتاجاز فقط وليس مع عيون البوتاجاز.

مكون للتخلص من حروق البوتاجاز

بعد غليان الخليط يتم إضافته فوراً على سطح البوتاجاز، و بإستخدام سلك المواعين الإستانلس وبدون ترك الخليط للنقع وبدون مجهود أو دعك، يتم التخلص من الحروق والدهون المتراكمة من سطح البوتاجاز بكل سهولة، و نلاحظ على الفور التخلص تماماً من الدهون المتراكمة والحروق، ويمكنك إستخدام تلك الوصفة للتخلص من الحروق والدهون المتراكمة المتواجدة في الأواني والحلل الألومنيوم، وبدون الحاجة إلى المكونات الكيماوية والمجهود الخرافي.

تنظيف عيون البوتاجاز بدون مجهود

لكي تتمكن من تنظيف عيون البوتاجاز بأسهل طريقة وبدون الحاجة إلى المجهود أو النقع لفترات طويلة، يتم وضع حلة بها ماء على البوتاجاز حتى يسخن ثم يتم إضافة القليل من الصابون السائل المستخدم في غسيل الأواني، ثم إضافة قطع صغيرة من الصابون المستخدم للوجه واليدين، ثم يتم وضع عيون البوتاجاز داخل الحلة حتى يتم غليان الماء ثم يتم إزالتها من البوتاجاز، وستلاحظ تحويل لون الماء إلى البني، ثم يتم إستخدام سنفرة أو سلك خشن وبدون مجهود نلاحظ إسترجاع اللون الفضي لعيون البوتاجاز، والتخلص تماماً من الحروق والدهون المتراكمة.