طريقة عمل المكرونة بالبشاميل على أصولها بمقادير مظبوطة وبطعم روعة

تعتبر المكرونة بالبشاميل من الأكلات السريعة التي تشتهر في المطابخ المصرية، لأنها تتميز بطعم ورائحة مذهلين للغاية، كما يجعل الإقبال عليها بكثرة من قبل معظم الأشخاص، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالطريقة المصرية. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالطريقة المصرية طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالطريقة المصرية المكونات: نصف كيلو من المكرونة.

كيلو إلا ربع لحم مفروم.

نصف كوب كبير من البصل المهروس.

10 جرام من الثوم المفروم.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة.

كوب صغير من الطماطم المفرومة.

2 ملعقة صغيرة من الصلصة الجاهزة.

نصف كوب كبير من الجبن الرومي المبشور.

لتر وربع من الحليب.

ربع كوب متوسط من الزبدة.

ربع كوب متوسط من الدقيق.

ذرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثلث ملعقة متوسطة من مسحوق الهيل.

نصف ملعقة كبيرة فلفل أبيض.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة. طريقة التحضير ضعي وعاء حراري كبير به مقدار ماء كافي على النار، ثم ضيفي إليه رشة من الفلفل الأسود والملح، ثم اتركيه حتى يصل الماء إلى الغليان. ضيفي المكرونة إلى الوعاء، ثم اتركيها حتى تنضج بنسبة 70%. اتركي المكرونة في مصفاة حتى تتخلصي من الماء الزائد. احضري وعاء حراري متوسط الحجم،ثم ضعي به مقدار زيت الذرة، ثم اتركيه يسخن، ثم ضيفي الثوم ومقدار البصل إلى الزيت، ثم اتركيهم حتى يذبل كل منهم. اسكبي اللحم فوق خليط البصل، ثم قلبيهم مع بعضهم البعض لمدة دقيقتين، حتى يتغير لون اللحم. ضيفي الصلصة وعصير الطماطم، والبهارات المشكلة، والقرفة، والفلفل الأسود، والفلفل الأبيض، والملح إلى خليط اللحم، ثم اخلطي جميع المكونات جيدا، ثم اتركي المكونات حتى تنضج تماما، ثم اتركيه جانبا. ضعي وعاء حراري نظيف على النار، ثم اخلطي به مقدار الزبدة مع الدقيق، مع مراعاة التقليب المستمر لمدة دقيقة. اسكبي مقدار الحليب فوق خليط الزبدة، ثم اخلطيهم بواسطة المضرب اليدوي بشكل سريع، حتى يصل الخليط لمرحلة الغليان، ويصبح البشاميل جاهز للاستخدام. طريقة التحضير الوسوم

تعتبر المكرونة بالبشاميل من الأكلات السريعة التي تشتهر في المطابخ المصرية، لأنها تتميز بطعم ورائحة مذهلين للغاية، كما يجعل الإقبال عليها بكثرة من قبل معظم الأشخاص، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالطريقة المصرية. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالطريقة المصرية طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالطريقة المصرية المكونات: نصف كيلو من المكرونة.

كيلو إلا ربع لحم مفروم.

نصف كوب كبير من البصل المهروس.

10 جرام من الثوم المفروم.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة.

كوب صغير من الطماطم المفرومة.

2 ملعقة صغيرة من الصلصة الجاهزة.

نصف كوب كبير من الجبن الرومي المبشور.

لتر وربع من الحليب.

ربع كوب متوسط من الزبدة.

ربع كوب متوسط من الدقيق.

ذرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثلث ملعقة متوسطة من مسحوق الهيل.

نصف ملعقة كبيرة فلفل أبيض.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة. طريقة التحضير ضعي وعاء حراري كبير به مقدار ماء كافي على النار، ثم ضيفي إليه رشة من الفلفل الأسود والملح، ثم اتركيه حتى يصل الماء إلى الغليان. ضيفي المكرونة إلى الوعاء، ثم اتركيها حتى تنضج بنسبة 70%. اتركي المكرونة في مصفاة حتى تتخلصي من الماء الزائد. احضري وعاء حراري متوسط الحجم،ثم ضعي به مقدار زيت الذرة، ثم اتركيه يسخن، ثم ضيفي الثوم ومقدار البصل إلى الزيت، ثم اتركيهم حتى يذبل كل منهم. اسكبي اللحم فوق خليط البصل، ثم قلبيهم مع بعضهم البعض لمدة دقيقتين، حتى يتغير لون اللحم. ضيفي الصلصة وعصير الطماطم، والبهارات المشكلة، والقرفة، والفلفل الأسود، والفلفل الأبيض، والملح إلى خليط اللحم، ثم اخلطي جميع المكونات جيدا، ثم اتركي المكونات حتى تنضج تماما، ثم اتركيه جانبا. ضعي وعاء حراري نظيف على النار، ثم اخلطي به مقدار الزبدة مع الدقيق، مع مراعاة التقليب المستمر لمدة دقيقة. اسكبي مقدار الحليب فوق خليط الزبدة، ثم اخلطيهم بواسطة المضرب اليدوي بشكل سريع، حتى يصل الخليط لمرحلة الغليان، ويصبح البشاميل جاهز للاستخدام. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل المكرونة بالبشاميل على أصولها بمقادير مظبوطة وبطعم روعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.