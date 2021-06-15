طريقة عمل البسيمة بالسميد و جوز الهند في المنزل

طريقة عمل البسيمة بالسميد وجوز الهند زي وصفة محلات الحلويات تعد من احدي الحلويات الشرقية الأصيلة والتي تعتمد على السيرة أو القطر والسميد البسيمة تشبه البسبوسة بنسبة كبيرة في الطعم والشكل لها مميزات عديدة وكثيرة منها خفة القوام ورائحة وشكل جذاب وطعم لذيذ مشهي يكثر من عملها في شهر رمضان بعد الإفطار لأنها حلو تحتوي على العديد من السعرات الحرارية التي تمد الجسم بالطاقة بعد صيام يوم طويل كما أن البسيمة طعمها يشبه البسبوسه مع وجود اختلافات بسيطه بين البسبوسة والبسيمة من خلا هذا المحتوى اخترنا لكي سيدتي اليوم طريقة عمل البسيمة بالسميد وجوز الهند في المنزل وشرح بعض الخطوات السهلة للحصول على نتيجة مضمونة مثل حلويات المحلات. طريقة عمل البسيمة بالسميد ومكوناتها طريقة عمل البسيمة بالسميد ومكوناتها المكونات.. 2 كوب من جوز الهند المبشور.

مقدار كوب وربع من اللبن.

حوالي ثلاث أرباع كوب من السميد.

نصف كوب من السكر الأبيض.

مقدار من المكسرات للتزيين وفستق. مكونات شربات أو قطر البسيمة حوالي 1 كوب من السكر.

1 كوب من الماء.

عصير نصف ليمونه.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة تحضير شربات البسيمة في وعاء عميق مجوف ضعي السكر والماء ثم ارفعيهم على النار و نتركهم سويا حتى الغليان إلى أن يذوب السكر مع مراعاة تقلب المكونات من وقت الى اخر حتى لا يلتصق السكر بقاع الوعاء. ضعي عصير الليمون على الشربات أخفقي من درجة الحرارة قليلا. ويترك هذا الخليط على النار لمدة 7 الى 10 دقائق حتى يتماسك قوامه قليلا. في النهاية ضعي ملعقة الفانيليا حتى يكسب الشربات نكهه الفانيليا. تطفئ النار ويرفع الشربات ويترك جانبا حتى يبرد و نضعه على البسيمة وهو بارد تماما. طريقة تحضير البسيمة في وعاء مجوف ضعي كمية جوز الهند ثم ضيفي إليها السميد والسكر وقلبي المكونات مع بعضها حتى تختلط. ثم ضيفي اللبن الى الخليط السابق مع الاستمرار في عملية التقليب حتى تحصلين على قوام سميك. احضري صينيه وندهنها بقليل من السمنة ثم سكبي خليط البسيمه مع مراعاة التوزيع الجيد داخل الصينية للبسيمة. بسكين قطعي البسيمة على شكل مربعات وزينها من على الوجه بالمكسرات. ادخل صنية البسيمة الفرن السابق التسخين على درجة حرارة 180 درجة مئوية إلى أن تنضج وتكتسب اللون الأحمر من اسفل من الأعلى. ثم سكبي عليها القطر أو الشربات البارد فور خروج البسيمة من الفرن. ثم تترك حتى تتشرب القطر بالكامل و تبرد وتقدم بالهناء والشفاء. مكونات شربات أو قطر البسيمةطريقة تحضير شربات البسيمةطريقة تحضير البسيمة أتمني أن اكون قد قدمت محتوى جيد عن البسيمة وطريقة عمل شربات البسيمة وخطوات تحضير البسيمة بجوز الهند. الوسوم

طريقة عمل البسيمة بالسميد وجوز الهند زي وصفة محلات الحلويات تعد من احدي الحلويات الشرقية الأصيلة والتي تعتمد على السيرة أو القطر والسميد البسيمة تشبه البسبوسة بنسبة كبيرة في الطعم والشكل لها مميزات عديدة وكثيرة منها خفة القوام ورائحة وشكل جذاب وطعم لذيذ مشهي يكثر من عملها في شهر رمضان بعد الإفطار لأنها حلو تحتوي على العديد من السعرات الحرارية التي تمد الجسم بالطاقة بعد صيام يوم طويل كما أن البسيمة طعمها يشبه البسبوسه مع وجود اختلافات بسيطه بين البسبوسة والبسيمة من خلا هذا المحتوى اخترنا لكي سيدتي اليوم طريقة عمل البسيمة بالسميد وجوز الهند في المنزل وشرح بعض الخطوات السهلة للحصول على نتيجة مضمونة مثل حلويات المحلات. طريقة عمل البسيمة بالسميد ومكوناتها طريقة عمل البسيمة بالسميد ومكوناتها المكونات.. 2 كوب من جوز الهند المبشور.

مقدار كوب وربع من اللبن.

حوالي ثلاث أرباع كوب من السميد.

نصف كوب من السكر الأبيض.

مقدار من المكسرات للتزيين وفستق. مكونات شربات أو قطر البسيمة حوالي 1 كوب من السكر.

1 كوب من الماء.

عصير نصف ليمونه.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة تحضير شربات البسيمة في وعاء عميق مجوف ضعي السكر والماء ثم ارفعيهم على النار و نتركهم سويا حتى الغليان إلى أن يذوب السكر مع مراعاة تقلب المكونات من وقت الى اخر حتى لا يلتصق السكر بقاع الوعاء. ضعي عصير الليمون على الشربات أخفقي من درجة الحرارة قليلا. ويترك هذا الخليط على النار لمدة 7 الى 10 دقائق حتى يتماسك قوامه قليلا. في النهاية ضعي ملعقة الفانيليا حتى يكسب الشربات نكهه الفانيليا. تطفئ النار ويرفع الشربات ويترك جانبا حتى يبرد و نضعه على البسيمة وهو بارد تماما. طريقة تحضير البسيمة في وعاء مجوف ضعي كمية جوز الهند ثم ضيفي إليها السميد والسكر وقلبي المكونات مع بعضها حتى تختلط. ثم ضيفي اللبن الى الخليط السابق مع الاستمرار في عملية التقليب حتى تحصلين على قوام سميك. احضري صينيه وندهنها بقليل من السمنة ثم سكبي خليط البسيمه مع مراعاة التوزيع الجيد داخل الصينية للبسيمة. بسكين قطعي البسيمة على شكل مربعات وزينها من على الوجه بالمكسرات. ادخل صنية البسيمة الفرن السابق التسخين على درجة حرارة 180 درجة مئوية إلى أن تنضج وتكتسب اللون الأحمر من اسفل من الأعلى. ثم سكبي عليها القطر أو الشربات البارد فور خروج البسيمة من الفرن. ثم تترك حتى تتشرب القطر بالكامل و تبرد وتقدم بالهناء والشفاء. مكونات شربات أو قطر البسيمةطريقة تحضير شربات البسيمةطريقة تحضير البسيمة أتمني أن اكون قد قدمت محتوى جيد عن البسيمة وطريقة عمل شربات البسيمة وخطوات تحضير البسيمة بجوز الهند.

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