عمل عيش الشاورما السوري في المنزل بخطوات سهلة مش هتشتريه تاني من بره، عيش الشاورما أو خبز الشاورما من أنواع الخبز المفضلة لما له من طعم مميز ومحبب لدى الجميع، كما أنه خفيف ورقيق جدًا وذو مذاق شهي عندما يتم وضع به الشاورما ولف الخبز عليها، يمكن الآن عمل خبز الصاج الملفوف أو خبز الشاورما بكل سهولة جدًا وبمكونات متوفرة داخل المنزل للاستمتاع بالمذاق الشهي لسندوتش الشاورما سواء شاورما فراخ أو شاروما لحم.

طريقة عمل عيش الشاورما السوري

قد يعتقد الكثير إن عمل خبز الشاورما في المنزل من الأمور الصعبة التي تحتاج إلى أدوات ومعدات للخبز لكن سوف نعرض لكم طريقة بسيطة لعمل خبز الشاورما على البوتاجاز بكل سهولة.

3 أكواب من الدقيق.

ملعقة واحدة من الخميرة الفورية.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

رشة ملح.

نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به الدقيق والسكر والزيت والملح ونضيف إليهم الماء. ثم نقوم بعملية العجن للمكونات حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة. ندهن العجينة بالزيت ونغطيها ونتركها جانبا حتى تحدث عملية التخمر. بعد تمام عملية التخمير نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات ثم نغطيها ونتركها جانبا لمدة 10 دقائق. ثم نقوم بفرد العجين باليد أو باستخدام الموبينة. أيضا نحضر صينية من التيفال أو الجرانيت ونقوم بدهنها بالزيت ثم نضع الرغيف في الصينية. نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة وندخل الصينية إلى الفرن. ثم ننتظر حتى يتم نضج الخبز ويصبح لونها ذهبي ونقلب الرغيف على الوجهين. بعد ذلك نخرج العيش من الفرن ونغطيه بفوطة قطنية ونتركه جانبا حتى يبرد.

كوبين من الدقيق.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

رشة ملح.

زيت ذرة.

نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق والسكر والملح ونضيف إليهم جزء من الماء. نقوم بعملية العجن مع إضافة الخميرة حتى نحصل على عجينة لينة متماسكة. نقوم بعمل كرات من العجين تكون كرات متوسطة الحجم لا تزيد كل كرة عن 70 جرام. نغطى الكرات ونتركها لمدة 10 دقائق. ثم نقوم بدهن الكرات بالزيت ثم نتركها لمدة 60 دقيقة أخرى. نقوم بفرد الكرات على رخامة ناعمة باستخدام راحة اليد ويجب دهن الرخامة بالزيت قبل عملية الفرد. بعد ذلك نحضر صينية مدورة لا تقومي باستعمالها ونضعها على البوتاجاز ونسخنها. نضع العيش على ظهر الصينية سوف نلاحظ أن العيش ينضج خلال 5 ثواني. ثم نقلب العيش على الوجهين وبذلك نحصل على عيش الشاورما الناضج ذو اللون الذهبي. نضع العيش بعد النضج في صينية مدورة ونغطيه بفوطة مبللة بالماء ( مندية ). أيضا يمكن وضع شاورما الفراخ في العيش ولفه ثم وضعه في صينية ويحمص على الطاسة المدهونة بالزبدة ويعمل عمل ذلك مع شرائح البطاطس.

المكوناتطريقة التحضيرعيش الشاورما والبطاطس المكوناتطريقة تحضير خبز الشاورما

يستخدم أيضا عيش الشاورما في عدد من الوصفات مثل سندوتشات فاهيتا الدجاج ودجاج تكا والعديد من أطباق الدجاج واللحوم التي تحتاج إلى خبز الشاورما ويسمى أيضًا بخبز التورتيلا ويتم عمله بكل سهولة ويسر على الطاسة التيفال أو أي نوع غير لاصق، كما يمكن عمله في الفرن ويسمى بالرقاق الطري فهناك العديد من الطرق السهلة والبسيطة التي من خلالها تستطيعين تقديم أفضل ما يمكن من أنواع الخبز لعائلتك دون الحاجة لشرائها، كما يمكن عمل العيش الفينو أيضًا في المنزل.