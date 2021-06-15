تسخين العيش البايت بهذه الطريقة يسبب السرطان

يشتري الكثير من الناس كمية من العيش لتخزينها في الثلاجة، إلا أنه عند تناوله يلجأون لتسخينه ليعود طريا وطازجا ومذاقه طيب، وأوضحت الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، حيث أوضحت بأنه لا يوجد مانع من إعادة تسخين الخبز البايت ما لم تتكون عليه فطريات أو يكون قد فسد، في حالة تركه خارج الثلاجة.

الطريقة الصحيحة لتسخين الخبز

وتجميد الخبز لا يجعله يعرض الشخص للسرطان إنما الطريقة التي قد يتم تسخين الخبز بها هي مكم الخطورة، حيث أن تسخين الخبز على النار بشكل مباشر، حيث أنه يسبب أضرار على صحة الإنسان بسبب احتراق أطراف الخبز، حيث يحدث أنه يتعرض الخبز للغازات السامة مثل الميثان وثاني أكسيد الكبريت حيث تتكون مادة تسمى الإكريلاميد والضارة على صحة الإنسان.

المشاكل المذكورة قد تعرض الجهاز الهضمي لصحة الإنسان لأن يصاب بقرحة المعدة، ويؤثر على جهاز المناعة أيضا، مما يجعله يؤثر على الكبد ويجعله أحد مسببات السرطان.

والطريقة الصحيحة لتسخين الخبز تكون عن طريق إخراجه من الفريزر وانتظار الثلج أن يذوب، وذلك بغرض ألا يتشرب لاخبز ماء الثلج المنصهر أثناء عملية التسخين، وكذلك حتى لا يأخذ عملية تسخين الخبز وقت طويل، ويجب أن يتم تسخينه داخل الفرن، وفي حالة تسخينه على البوتاجاز من الأعلى يجب وضع طاسة أو صينية حتى لا يتعرض للنار مباشرة، كذلك يمكن أن يوضع على المصفاة أو صينية فوق حلة تحتوي على الماء المغلي وفي هذه الحالة يتم تسخينه بالبخار.