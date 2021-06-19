طريقة عمل كيكة الشوكولاتة دايت بدون سكر بصوص الشوكولاتة

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة دايت ، نقدم لكم اليوم وصفة من أفضل وصفات الحلويات الصحية كيكة الشوكولاتة الصحية بدون سكر وبدون دقيق، خاصة وبعد إقبال العديد علي تناول كيكة الشوكولاتة، نقوم اليوم بتقديم طريقة عمل كيكة الشوكولاتة دايت بدون سكر وبدون دهون مع صوص الشوكولاتة الصحي لمتبيعن الريجيم والنظام الصحي بسعرات حرارية أقل.



طريقة عمل كيكة الشوكولاتة دايت

من المعروف أن كيكة الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة ليست صالحة لمتبعي النظام الغذائي لخسارة الوزن، ولكن وصفتنا اليوم صحية إليك مقادير كيكة الشوكولاتة الصحية:

1/2 كوب شوفان حبة كاملة.

3/4 كوب زبادي بدرجة حرارة المطبخ.

1/3 كوب حليب دافئ.

1/3 كوب كاكاو خام.

1/2 كوب سكر دايت أو حسب الرغبة.

3/4 ملعقة بيكنج صودا صغيرة.

بيضة.

باكيت فانيليا (اختياري).

قومي بطحن الشوفان حتى تحصلي علي دقيق الشوفان.

وفي وعاء عميق، قومي بإضافة الزبادي والحليب والسكر الدايت والكاكاو الخام والبيكنج صودا وقومي بتقليبهم معاً حتى تمتزج مكونات كيكة الشوكولاتة دايت، ثم أضيفي بيضة والفانيليا وقومي بمزجهم مرة أخري.

ثم أضيفي بيضة والفانيليا وقومي بمزجهم مرة أخري. أضيفي دقيق الشوفان بعد طحنه علي خليط البيض والحليب السابق، وقومي بتقليب المكونات معاً حتى تحصلي علي خليط كيكة الشوكولاتة الصحية.

في صينية مناسبة قومي بوضع ورق الزبدة، وضعي بها خليط كيكة الشوكولاتة دايت وضعيها علي الرف الأوسط في فرن درجة حرارة مئوية حتى تستوي، ونقوم بتحضير صوص الشوكولاتة دايت.

كيكة الشوكولاتة دايت

إليك في مقالة سابقة كيكة البسكويت الباردة بدون كريمة بمكونات اقتصادية بدون بيض.

90 جرام من الشوكولاتة الخام سائحة.

4 ملاعق من الحليب.

2 ملعقة زبادي كبيرة.

سكر دايت حسب الرغبة.

صوص الشوكولاتة دايت

في وعاء قومي بخلط الزبادي والحليب والسكر حتى يذوب السكر، ثم أضيفي إليه الشوكولاتة السائحة وقومي بتقليبهم جيداً، وأضيفي صوص الشوكولاتة علي كيكة الشوكولاتة الصحية بعد خروجها من الفرن، وتضاف في الثلاجة نصف ساعة قبل التقديم، واستمتعي بأفضل طريقة عمل كيكة الشوكولاتة دايت.