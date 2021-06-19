أطعمة احذري من وضعها بالثلاجة حتى لا تفسد

أطعمة لا توضع بالثلاجة، تعرف الكثير من الأمهات أن حفظ الأطعمة جميعها بمختلف أنواعها يكون في الثلاجة لحفظها من العفن والحرارة المرتفعة ولكن من يصدق أن الثلاجة قد تفسد بعض الأطعمة وتجعلها سبب في التسمم الغذائي لنا نعم فهذا صحيح هنا أطعمة ممنوع وضعها بالثلاجة لأنها تتأثر بالسلب وتؤثر على صحتنا بطريقة سيئة تعرفوا على تلك الأطعمة.

حفظ الأطعمة بالثلاجة

قبل الوصول لاكتشاف الثلاجة كان الناس يقومون بالتخلص من الطعام بعد الانتهاء منه أو تخزينه بطرق أخرى غير الثلاجة وعندما تم اكتشافها ساعد ذلك في التخلص من الكثير من العادات أهمها إلقاء الطعام رغم عدم الانتهاء منه وكذلك قل معدل الجوع لوجود إمكانية لحفظ الطعام ونقله بأمان.

وعلى الرغم من أهمية الثلاجة في حفظ الطعام ولكن بعض الأنواع من الأطعمة إذا تم حفظها ووضعها بالثلاجة فهي لا تصبح مفيدة مطلقًا وبدون طعم أو مذاق مميز وقد تتسبب في إصابتنا بالتسمم الغذائي.

أطعمة غير مسموح حفظها بالثلاجة

وأما عن مجموعة الأطعمة التي لا يجب وضعها بالثلاجة فهي:

البطيخة كاملة

إذا كانت البطيخة كاملة فتحفظ خارج الثلاجة لأنها أكثر احتواءً لمضادات الأكسدة في تلك الحالة ولكن عند تقسيمها فتحفظ في الثلاجة لحمايتها من الفساد.

البصل

يتأثر البصل كثيرًا عند وضعه بالثلاجة ويفسد بشكل أسرع والأفضل حفظ البصل في منطقة حرارتها متوسطة ويجب عدم حفظ البصل مع البطاطس.

الخبز

الخبز أو المخبوزات التي تدخل بها النشا لا يجب أن تُحفظ في الثلاجة لأننا نوفر بيئة رطبة للبكتيريا والعفن لينمو بها وتتعرض النشا للكثير من التفاعلات جراء تلك الظروف والتي تضر المعدة كما أن حفظ النشا في الثلاجة يحولها إلى سكريات وبالتالي زيادة الفرص لاكتساب الوزن.

ولتخزين الخبز يتم حفظه في أكياس من البلاستيك ووضعه في الفريزر لا الثلاجة لحمايته من الأكسجين والرطوبة.

العسل

حفظ العسل في الثلاجة يؤدي لإفساده بشكل جزئي بسبب البرودة والظلام والطريقة الأفضل لحفظ العسل هي بوضعه بعيدًا عن الثلاجة كما ويجب ألا يلامس لأي معدن حتى لا يسرع من تأكسد العسل وحفظه في أماكن بعيدة عن الشمس.

ومن أضرار حفظ العسل في الثلاجة: