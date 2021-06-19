ضعي هذا المكون لشعرك الخشن سيصبح كالحرير في دقائق اقوي كيراتين طبيعي

ضعي هذا المكون لشعرك الخشن سيصبح كالحرير، من خلال الفقرات التالية نقدم خلطات من الممكن أن تفيد في العلاج من التجاعيد التي قد تؤثر بالسلب على مظهر الشعر، كما تحمي الشعر من التعرض لظاهرة التساقط، والتي تعتبر من أكثر ما يجعل الشعر غير متمتع بمظهر لائق، ولعمل كيراتين طبيعي للشعر من الممكن الاستفادة من بعض المكونات الطبيعية كالزيوت، بالضافة إلى بعض المكونات الأخرى المحتوية على بعض الأحماض، والفيتامينات ذات الجدوى للشعر. ضعي هذا المكون لشعرك الخشن سيصبح كالحرير ضعي هذا المكون لشعرك الخشن سيصبح كالحرير لتحضير تلك الوصفة يمكننا الاستعانة بالمكونات التالية: عبوة زبادي صغيرة.

ملعقة مكون زيت خروع.

ملعقة مكون زيت السمسم.

ملعقة واحدة صغيرة دقيق.

خمس قطرات الفيتامين A اقوي كيراتين طبيعي لتنعيم الشعر في البداية نحضر اللبن الزبادي، ونضعه بالوعاء المناسب، ونقلبه بمفرده حتى يصبح معدًا للخلط مع المكونات الأخرى.

نضيف الزيوت الطبيعية سالفة الذكر، والفيتامين إيه، ونقلب جميع المكونات مع بعضها البعض.

الآن الوصفة جاهزة للاستعمال بشكل فوري، فنقوم بالإحضار لفرشاة

وضع الميكب، وتكون نظيفة، ونغمسها بالمزيج السابق.

نوزع المزيج بلطف وبالتساوي على مختلف أنحاء الرأس.

تدلك المنابت والأطراف.

ضرورة أن يغطى الشعر حال التطبيق للمزيج فوق الشعر.

يترك المزيج مدة ربع ساعة، وبعدها يشطف الشعر بالمياه الفاترة.

الوصفة تصلح لأن تكرر ثلاث مرات بالأسبوع الواحد، وتعتبر من بين الوصفات المرطبة، والمنعمة للشعر، وتمنحه التغذية الكافية. فرد الشعر بالبيض اقوي كيراتين طبيعي لتنعيم الشعرفرد الشعر بالبيض إحدى الخلطات المميزة، والتي تفيد في تنعيم الشعر، وحمايته من أثر الهيشان، والجفاف والتقصف، والمكونات كما يلي بالنقاط التالية: بيضة مخفوقة جيدًا.

ملعقة مكون النشاء صغيرة.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة سكر. طريقة الإعداد والاستعمال: نحضر الوعاء اللازم للخلط، ونضيف البيضة المخفوقة.

نضيف كمية الزيت المذكورة، ونقلب جيدًا.

نضع كمية النشاء، ونقلب حتى يختفي تمامًا بالمزيج.

نبدأ في التوزيع للمزيج فيما فوق خصلات الشعر بشكلٍ متساوٍ ثم نتركه لمدة حوالي النصف ساعة.

يغسل الشعر لتخليصه من بقايا الوصفة باستعمال المياه والشامبو الملائم.

نلاحظ أن الشعر يسهل تصفيفه عقب التطبيق لتلك الوصفة، لأن البيض يعد من بين المغذيات الجيدة للشعر، ومع دمجه بزيت الزيتون يفيدان معًا في العلاج للملمس الخشن للشعر. الوسوم

ضعي هذا المكون لشعرك الخشن سيصبح كالحرير، من خلال الفقرات التالية نقدم خلطات من الممكن أن تفيد في العلاج من التجاعيد التي قد تؤثر بالسلب على مظهر الشعر، كما تحمي الشعر من التعرض لظاهرة التساقط، والتي تعتبر من أكثر ما يجعل الشعر غير متمتع بمظهر لائق، ولعمل كيراتين طبيعي للشعر من الممكن الاستفادة من بعض المكونات الطبيعية كالزيوت، بالضافة إلى بعض المكونات الأخرى المحتوية على بعض الأحماض، والفيتامينات ذات الجدوى للشعر. ضعي هذا المكون لشعرك الخشن سيصبح كالحرير ضعي هذا المكون لشعرك الخشن سيصبح كالحرير لتحضير تلك الوصفة يمكننا الاستعانة بالمكونات التالية: عبوة زبادي صغيرة.

ملعقة مكون زيت خروع.

ملعقة مكون زيت السمسم.

ملعقة واحدة صغيرة دقيق.

خمس قطرات الفيتامين A اقوي كيراتين طبيعي لتنعيم الشعر في البداية نحضر اللبن الزبادي، ونضعه بالوعاء المناسب، ونقلبه بمفرده حتى يصبح معدًا للخلط مع المكونات الأخرى.

نضيف الزيوت الطبيعية سالفة الذكر، والفيتامين إيه، ونقلب جميع المكونات مع بعضها البعض.

الآن الوصفة جاهزة للاستعمال بشكل فوري، فنقوم بالإحضار لفرشاة

وضع الميكب، وتكون نظيفة، ونغمسها بالمزيج السابق.

نوزع المزيج بلطف وبالتساوي على مختلف أنحاء الرأس.

تدلك المنابت والأطراف.

ضرورة أن يغطى الشعر حال التطبيق للمزيج فوق الشعر.

يترك المزيج مدة ربع ساعة، وبعدها يشطف الشعر بالمياه الفاترة.

الوصفة تصلح لأن تكرر ثلاث مرات بالأسبوع الواحد، وتعتبر من بين الوصفات المرطبة، والمنعمة للشعر، وتمنحه التغذية الكافية. فرد الشعر بالبيض اقوي كيراتين طبيعي لتنعيم الشعرفرد الشعر بالبيض إحدى الخلطات المميزة، والتي تفيد في تنعيم الشعر، وحمايته من أثر الهيشان، والجفاف والتقصف، والمكونات كما يلي بالنقاط التالية: بيضة مخفوقة جيدًا.

ملعقة مكون النشاء صغيرة.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة سكر. طريقة الإعداد والاستعمال: نحضر الوعاء اللازم للخلط، ونضيف البيضة المخفوقة.

نضيف كمية الزيت المذكورة، ونقلب جيدًا.

نضع كمية النشاء، ونقلب حتى يختفي تمامًا بالمزيج.

نبدأ في التوزيع للمزيج فيما فوق خصلات الشعر بشكلٍ متساوٍ ثم نتركه لمدة حوالي النصف ساعة.

يغسل الشعر لتخليصه من بقايا الوصفة باستعمال المياه والشامبو الملائم.

نلاحظ أن الشعر يسهل تصفيفه عقب التطبيق لتلك الوصفة، لأن البيض يعد من بين المغذيات الجيدة للشعر، ومع دمجه بزيت الزيتون يفيدان معًا في العلاج للملمس الخشن للشعر.

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